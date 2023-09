« Le monde ne peut pas se permettre une guerre froide 2.0 », déclare le dirigeant pakistanais à l’Assemblée de l’ONU — Enjeux mondiaux

S’adressant au débat général annuel de l’Assemblée, Anwaar-ul-Haq Kakar a déclaré : « Le monde ne peut pas se permettre une guerre froide 2.0 », car l’humanité est confrontée à une série de défis qui ne peuvent être relevés que par la coopération mondiale.

Chocs multiples

En effet, une série de « chocs » externes – COVID 19le changement climatique et les conflits – ont dévasté les économies en développement, annulé des décennies de progrès et laissé dans leur sillage la faim et la pauvreté, a-t-il déclaré, et son propre pays est une « illustration parfaite » de ces chocs.

« Les inondations épiques de l’été dernier ont submergé un tiers de notre pays, tué 1 700 personnes et déplacé plus de huit millions de personnes, détruit des infrastructures vitales et causé plus de 30 milliards de dollars de dégâts à notre économie », a-t-il déclaré.

Compte tenu de ces formidables défis, en particulier pour les pays confrontés au surendettement, le Premier ministre a souligné l’urgence de mettre en œuvre le plan de relance des ODD.

Il a également appelé à l’expansion des prêts concessionnels accordés par les banques multilatérales de développement et a exhorté les pays développés à respecter leurs engagements en matière de financement climatique.

« Le développement dépend de la paix »

M. Kakar a souligné le rôle fondamental de la paix dans la promotion du développement et a exprimé le désir du Pakistan d’établir des relations pacifiques et productives avec tous les pays voisins, y compris l’Inde.

« Le Cachemire est la clé de la paix entre le Pakistan et l’Inde », a-t-il déclaré, soulignant que l’Inde « a éludé la mise en œuvre des Conseil de sécurité des résolutions qui appellent à ce que la « disposition finale » du Jammu-et-Cachemire soit décidée par son peuple par le biais d’un plébiscite supervisé par l’ONU.

« Le Conseil de sécurité de l’ONU doit garantir la mise en œuvre de ses résolutions sur le Cachemire [and] le Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan (UNMOGIP) devrait être renforcé », a-t-il ajouté, appelant les puissances mondiales à convaincre New Delhi d’accepter l’offre de retenue mutuelle du Pakistan sur les armes stratégiques et conventionnelles.

Le Premier ministre a également déclaré que la paix en Afghanistan est un impératif stratégique pour le Pakistan, exprimant ses inquiétudes quant aux droits des femmes et des filles dans ce pays.

Contrer tous les terroristes

M. Kakar a souligné l’impératif de lutter contre toutes les formes de terrorisme, y compris l’extrémisme d’extrême droite et le terrorisme d’État, tout en s’attaquant aux causes profondes du terrorisme, telles que la pauvreté, l’injustice et l’occupation étrangère.

Il a proposé la création d’un comité au sein de l’Assemblée générale pour superviser la mise en œuvre équilibrée des quatre piliers de la Stratégie antiterroriste mondiale.

L’intolérance religieuse

Le Premier ministre a également exprimé ses inquiétudes face à la montée de l’islamophobie et a souligné les efforts du Pakistan, aux côtés de l’Organisation de la coopération islamique, pour lutter contre ce problème.

Il a proposé plusieurs mesures pour lutter contre l’islamophobie, notamment la nomination d’un envoyé spécial et la création d’un centre de données sur l’islamophobie.

Coopération mondiale renforcée

En conclusion de son discours, le Premier ministre Kakar a souligné l’importance du multilatéralisme dans le cadre des Nations Unies et a réitéré l’engagement du Pakistan à renforcer la coopération mondiale.

Pour construire et pérenniser la paix, aujourd’hui et demain, « il est vital de réduire les rivalités de pouvoir et les tensions », a-t-il déclaré, tout en adhérant aux Charte des Nations Unies et mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité.

Déclaration complète disponible ici.