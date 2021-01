(Opinion Bloomberg) – Dans une grande partie du monde, la vue d’une foule prenant d’assaut le Capitole des États-Unis pour garder son chef au pouvoir a été accueillie non seulement avec horreur, mais avec, avouons-le, schadenfreude. Finalement! Les États-Unis, qui pendant des décennies ont fait la leçon à d’autres démocraties sur leurs imperfections et leurs échecs, ont connu un moment antidémocratique qui leur est propre. Certains ici en Inde ont répondu conformément aux traditions respectées de ce pays – à savoir, les blagues sur WhatsApp («En raison des restrictions de voyage de Covid-19, le coup d’État soutenu par les États-Unis aura lieu cette année chez eux»). Le titre de la bannière du Times of India était «Coup Klux Klan».

L’humour des autres était un peu plus sec. Le ministère russe des Affaires étrangères, qui a perfectionné l’art de chevaucher la provocation, l’ironie et les faits, a noté avec tristesse que «le système électoral aux États-Unis est archaïque; il ne répond pas aux normes démocratiques modernes », ce qui est particulièrement exaspérant en raison de sa vérité exacte. Le communiqué de presse turc donnait l’impression que les responsables avaient joyeusement copié-collé les avis du département d’État américain, jusqu’au conseil que «les citoyens turcs aux États-Unis évitent les zones surpeuplées».

Maintenant, beaucoup de choses sont divertissantes et certaines sont compréhensibles. Certes, personne qui vit dans une nation émergente n’aime entendre les Américains libéraux choqués déclarer la tourmente de leur pays semblable à des événements «dans le tiers monde». En Inde, par exemple, nous parvenons à mener des élections beaucoup plus importantes que ce que les États-Unis endurent avec beaucoup moins de complications.

Mais je pense que nous sommes tous occupés à nous moquer des États-Unis et à déclarer la fin de l’exceptionnalisme américain, nous devons également prendre une profonde respiration. Le fait est que l’Amérique a survécu à son moment populiste dans une bien meilleure forme que la plupart d’entre nous.

Rappelez-vous: Donald Trump a été destitué une fois et pourrait l’être à nouveau. Il a été répudié par plusieurs dirigeants influents de son propre parti. Il a perdu sa réélection et toutes ses tentatives pour renverser le résultat ont échoué. Son parti a été récompensé pour son adhésion au populisme avec la perte non seulement de la Maison Blanche, mais aussi des deux chambres de la législature. Et Trump lui-même a été acculé à concéder sa défaite. C’est ce que vous pourriez appeler objectivement une raclée.

Une telle raclée n’est pas, je m’empresse de vous l’assurer, du résultat habituel de l’élection d’un populiste. En général, ces dirigeants se placent confortablement au pouvoir et leurs marges de victoire semblent mystérieusement croître à chaque élection. Il y a beaucoup trop d’endroits où le vote est toujours libre mais rarement juste, et où les despotes démocratiques semblent ne jamais être destitués. Je me demande comment nous pouvons même susciter l’enthousiasme de se moquer de l’Amérique, qui n’est manifestement pas un de ces pays.

Je ne veux pas minimiser les dommages que Trump pourrait et a fait à l’Amérique. Et la question reste ouverte de savoir si quatre années supplémentaires au pouvoir auraient laissé les États-Unis complètement incapables de résister à son influence corruptrice. Pourtant, en comparaison avec d’autres pays – de la Russie à la Turquie, de la Hongrie à l’Inde – les institutions américaines ont démontré leur valeur et leur résilience. Les démocraties libérales ne sont aussi solides que si leurs institutions sont indépendantes et que leurs dirigeants sont honnêtes. Et, parce que les institutions et les responsables américains ont préservé leur intégrité, Trump a été contraint de se battre pour des élections libres et équitables – et devra partir après l’avoir perdu de manière convaincante.

En Amérique, les juges – même ceux nommés par Trump – ont rejeté des dizaines d’affaires frivoles. C’est ce que fait un pouvoir judiciaire indépendant et c’est aussi pourquoi les populistes dans des pays comme la Pologne et l’Inde réduisent la liberté de manœuvre des juges.

En Amérique, même des responsables républicains tels que le gouverneur et le secrétaire d’État de Géorgie se sont opposés au chef de leur parti, refusant carrément de suivre son offre. J’ai du mal à imaginer un appel téléphonique équivalent entre, disons, Vladimir Poutine et un dirigeant provincial de Russie unie.

Et en Amérique, un média contradictoire a en fait rendu compte de la corruption de Trump au pouvoir, ainsi que de ses tentatives pour le maintenir illégalement. On nous a parlé en détail de l’ineptie colossale de son équipe juridique et de la pauvreté de leurs arguments. En Inde, les médias – même ceux qui sont si adeptes des jeux de mots – ne présenteraient jamais aussi clairement la vénalité et l’ineptie du parti au pouvoir.

Faites-y face, la mort de l’exceptionnalisme américain a été grandement exagérée. Les autres démocraties ont encore des choses à apprendre. Par exemple, il est désormais clair quelle institution nous devons protéger à tout prix: le pouvoir judiciaire. L’indépendance judiciaire est le canari dans la mine de charbon populiste; tout suprémo potentiel, d’Andres Manuel Lopez Obrador au Mexique à Rodrigo Duterte aux Philippines, doit d’abord s’assurer que les tribunaux feront son affaire. L’Union européenne a raison de tracer une ligne rouge sur l’abandon par la Hongrie et la Pologne de «l’état de droit».

Il est normal de s’amuser quelques jours à rire de la déconfiture de l’Amérique et des exagérations accablantes de ses experts et de ses politiciens. (Les États-Unis sont un pays si à l’aise qu’ils ont oublié ce qu’est réellement la «sédition».) Mais, après, examinons de plus près comment restaurer la santé de nos propres démocraties.

