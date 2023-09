« Le monde n’a rien fait » : des réfugiés épuisés fuient la prise du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan

Les gens changent, mais la scène à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le long de la route venant du Haut-Karabakh, reste la même.

Depuis trois jours consécutifs, les gens quittent en masse l’enclave assiégée, fuyant le contrôle nouvellement imposé par l’Azerbaïdjan. Le village frontalier de Kornidzor, dernière colonie arménienne le long de la route, est un fouillis de points d’aide humanitaire livrant de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité aux réfugiés.

Ils arrivent entassés dans des voitures transportant des familles entières, souvent avec seulement les vêtements sur le dos et une poignée de leurs biens. Leurs maisons et leurs moyens de subsistance sont restés derrière eux.

« Nous avons décidé de partir il y a trois jours », a déclaré Davit Azaryan, 45 ans, du village de Haterk au Haut-Karabagh. Il est ici avec sa femme, son fils et ses deux filles.

« Nous avons passé une journée entière sur la route, sans nourriture ni eau. Nous n’avions aucun [humanitarian] aide du tout », a-t-il déclaré.

Azaryan est l’un des près de 30 000 des Arméniens de souche qui ont fui le Haut-Karabakh au cours des trois jours qui ont suivi l’ouverture de la route permettant de sortir de l’enclave. L’existence précaire de cette région séparatiste a pris fin mardi 19 septembre dernier. Ce jour-là, l’Azerbaïdjan, dont se trouve la frontière internationalement reconnue du Haut-Karabakh, a lancé un assaut général sur le territoire.

Après les rapports de plus de 200 morts et 400 blessés en seulement 24 heures, les autorités du Haut-Karabakh capitulent, acceptant de dissoudre leur armée et de laisser la région passer sous contrôle azerbaïdjanais.

Cela a conduit à l’exode d’aujourd’hui. La quasi-totalité des 120 000 habitants de souche arménienne de la région auraient déclaré qu’ils allaient désormais partir et devenir réfugiés en Arménie.

« [Azerbaijan] « Ils nous tirent dessus, nous affament, nous tuent », a déclaré Azaryan. « Ils tuent nos fils et nos frères, brutalement. Je ne peux pas vivre là-bas », a-t-il déclaré.

Des décennies de conflit

Le conflit du Haut-Karabakh remonte à plus de trois décennies, aux derniers jours de l’Union soviétique. Malgré sa population majoritairement arménienne, le Haut-Karabakh était une région autonome au sein de l’Azerbaïdjan soviétique.

Alors que l’Union soviétique s’effondrait, le Haut-Karabakh a déclaré son indépendance, malgré l’opposition des autorités de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. Une guerre s’ensuit, qui se termine en 1994, avec le Haut-Karabakh sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie.

Ce statu quo a duré jusqu’en 2020, lorsqu’un Azerbaïdjan renaissant a lancé un nouvel assaut pour s’emparer de la région. La guerre de 44 jours n’a vu subsister qu’une petite partie du Haut-Karabakh. Un cessez-le-feu négocié par la Russie a vu des soldats de maintien de la paix russes entrer dans la région pour maintenir la paix.

En décembre dernier, l’Azerbaïdjan a bloqué la seule route du territoire vers l’Arménie et le monde extérieur. Ce blocus s’est renforcé en juin, même les véhicules de la Croix-Rouge apportant une aide humanitaire cruciale au Haut-Karabakh ont été interdits d’accès à la région.

Les 120 000 habitants du territoire ont vécu pendant trois mois avec peu de nourriture, de médicaments ou d’électricité, dans des conditions proches de la famine.

Mardi, des réfugiés font la queue dans des véhicules près de la ville frontalière de Kornidzor, arrivant du Haut-Karabakh. (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

Marut Vanyan, journaliste de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabagh, fait partie des nouveaux arrivants. Il est visiblement maigre, ce qui, selon lui, est le résultat de la malnutrition due au blocus.

« Vous commencez à oublier le goût des différents aliments », a-t-il déclaré, alors qu’il prenait son premier vrai repas depuis plusieurs mois. « Voir une table pleine de nourriture ici, c’était comme un souvenir d’une vie différente. »

Vanyan a également passé plus de 24 heures sur la route reliant Stepanakert à l’Arménie, un voyage qui prend deux heures dans des conditions normales. L’une des principales raisons de ces retards est le point de contrôle azerbaïdjanais situé au pont menant à l’Arménie, par lequel Vanyan est passé il y a quelques heures.

« Nous sommes arrivés là-bas au milieu de la nuit », a expliqué Vanyan. « Le [Azerbaijani] Les gardes-frontières se sont approchés de notre voiture et l’un d’eux m’a dit de descendre. Je pouvais voir l’autre garde, masqué, manipuler son fusil. Je peux voir d’autres soldats azerbaïdjanais. L’un d’eux m’a regardé et a dit : « Le Karabakh, c’est l’Azerbaïdjan ». La peur m’a envahi à ce moment-là – je ne pouvais que penser, ça y est, ils vont m’emmener », a-t-il déclaré.

Mais après un bref contrôle de passeport, il a été relâché.

« Je n’ai jamais été aussi soulagé de ma vie », a déclaré Vanyan.

Des réfugiés de la région du Haut-Karabakh sont vus dimanche dans un bus à leur arrivée à un point de contrôle du village de Kornidzor. (Irakli Gedenidze/Reuters)

Explosion à Stepanakert

Lundi soir, alors que les gens faisaient le plein de leur voiture pour partir vers l’Arménie, un réservoir d’essence a explosé dans le centre-ville de Stepanakert, tuant au moins 68 personnes et en blessant 290 autres.

Vanyan commençait à peine à quitter Stepanakert lorsqu’il apprit l’explosion.

« Le père de mon ami m’a appelé et m’a dit : ‘quelque chose d’horrible s’est produit' », a déclaré Vanyan. « Il a dit que ses deux fils avaient été perdus [in the explosion], et qu’il y avait plus de 100 corps brûlés au sol. Les maisons autour [the explosion] n’étaient que des cendres », a-t-il déclaré.

Bien que l’Azerbaïdjan ait accepté d’autoriser le transfert des victimes de l’explosion vers l’Arménie par hélicoptère, dont des dizaines étaient visibles tout au long de la journée à Kornidzor, il n’a accordé aucun accès aux organisations humanitaires dans la région.

Le personnel de secours et médical travaille à la suite d’une explosion dans un entrepôt d’essence près de l’autoroute Stepanakert-Askera à Berkadzor, dans le Haut-Karabakh, sur cette photo publiée lundi. (Ministère de l’Intérieur/République d’Artsakh/Reuters)

En visite à Kornidzor mardi, la directrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power noté qu’elle avait constaté une « malnutrition sévère » chez ceux arrivant du Haut-Karabakh et a demandé que les organisations internationales se voient accorder « un accès total et sans entrave » au territoire.

« Nous avons reçu des informations très inquiétantes sur la violence contre les civils [in Nagorno-Karabakh] », a déclaré Power. » [U.S. President Joe] Biden m’a envoyé ici… pour recueillir des témoignages et des faits afin d’informer le [U.S.] « la réponse de l’administration » aux actions récentes de l’Azerbaïdjan, a déclaré Power.

Pour Azaryan et d’autres, tout cela arrive trop peu, trop tard.

« Notre vie entière a été abandonnée », a déclaré Azaryan. « Pendant neuf mois, le monde n’a rien fait. Aujourd’hui, la catastrophe est là. »