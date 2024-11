Le « monde miroir » de réalité alternative de Trump, où lui seul peut sauver l’Amérique

Pour de nombreux observateurs de l’élection présidentielle à venir, notamment à l’étranger, Donald Trump et son parti républicain imprégné de Maga représentent un test de résistance inquiétant pour la démocratie américaine.

Les historiens ont analysé que Trump dirigeait désormais un mouvement proche du fascisme, Trump lui-même a parlé d' »ennemis intérieurs », lui et ses partisans ont organisé un rassemblement massif de rhétorique raciste dans un lieu de New York connu pour un tristement célèbre rassemblement nazi auparavant. la Seconde Guerre mondiale et son langage a été teinté d’images violentes.

Pourtant, dans le monde de Trump, et dans celui de ses partisans et de ses substituts de campagne, ce sont les démocrates qui sont responsables du discours dégradé de la politique américaine, leur rhétorique étant le signe qu’ils diabolisent l’autre camp. C’est Kamala Harris qui est très en dehors du courant dominant américain. C’est Joe Biden qui est marxiste. C’est le parti démocrate qui prépare une refonte complète du mode de vie américain. Ils prétendent même qu’ils tentent de priver les Américains de leur hamburgers.

Lorsque des millions de républicains américains voteront mardi, ils croiront que c’est eux – en votant pour Trump – qui sauvent la démocratie américaine.

Le « monde miroir » de réalité alternative que Trump a construit pour lui-même et ses partisans les présente comme les victimes de leurs opposants politiques, malgré le recours effréné par Trump aux insultes et aux commentaires passionnés. Et il se présente comme le sauveur de cette persécution, décrivant à nouveau son élection dans les derniers jours comme étant le seul capable de réparer le pays que les démocrates ont brisé, une relecture de son slogan de 2016 « Moi seul peux le réparer ».

L’effet de monde miroir est une caractéristique de la campagne de 2024 – un endroit où les responsabilités de Trump sont déformées pour devenir celles de ses adversaires, un endroit où il peut insulter les gens mais c’est un scandale quand d’autres le font, un endroit où Trump sauve la démocratie malgré son tentatives de renverser une élection.

Peut-être qu’aucun incident ne montre plus clairement la façon dont le même mot peut être déformé différemment dans cette Amérique inversée que la façon dont une gaffe « poubelle » s’est déroulée cette semaine.

Lors d’un rassemblement en Arizona jeudi dernier, Trump a qualifié les États-Unis de « poubelle » à cause des migrants, soulignant qu’il n’avait jamais utilisé ce terme auparavant pour décrire le pays, mais qu’il était exact, même s’il l’avait fait. précédemment a déclaré que les gens autour de Harris étaient des « racailles » et des « ordures absolues ». Quelques jours plus tard, lors d’un rassemblement au Madison Square Garden rempli d’actes d’ouverture qui ont lancé des insultes et des diatribes à l’encontre d’ennemis présumés, le comédien Tony Hinchcliffe a qualifié Porto Rico d’« île flottante d’ordures ».

Trump a cherché à se démarquer du comédien en disant qu’il ne le connaissait pas et en affirmant que les Portoricains l’aimaient. « Chaque fois que je sors, je vois quelqu’un de Porto Rico. Ils me font un câlin et un baiser », a-t-il déclaré à l’animateur de Fox, Sean Hannity. Il n’est pas revenu sur ses propres commentaires selon lesquels le pays tout entier est un déchet.

Le président Joe Biden a ensuite déclaré que les partisans de Trump étaient des « déchets », tout en précisant qu’il parlait spécifiquement de Hinchliffe, le comédien, et qu’une apostrophe critique devrait être ajoutée : ce partisan de Trump est des déchets, pas la plupart d’entre eux. Kamala Harris a également déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’idée de qualifier les partisans de Trump, se concentrant plutôt sur l’ancien président lui-même dans ses commentaires.

Sentant une opportunité pour un coup de campagne semblable à celui de diriger la friteuse chez McDonald’s, Trump a enfilé un gilet orange et a sauté dans un camion poubelle de marque Trump pour un bref trajet, puis a porté le gilet tout au long d’un discours, plaisantant en disant que la tenue le faisait paraître plus mince. .

« Les commentaires de Joe Biden sont le résultat direct de la décision de Kamala de présenter tous ceux qui ne votent pas pour elle comme des méchants et des sous-humains », a déclaré Trump. « Et nous savons que c’est ce qu’ils croient parce que regardez comment ils vous ont traité, comme des ordures. »

Depuis lors, il a qualifié Kamala Harris d’« individu à faible QI » et de « sac sordide » et a affirmé qu’elle était « stupide comme un roc ». Il a qualifié Biden de « salaud stupide ». Lors d’un rassemblement ultérieur, avec quelques partisans sur scène derrière lui vêtus de gilets de chantier aux couleurs vives, Trump a de nouveau évoqué le commentaire « poubelle » et a déclaré que ses partisans étaient « de bien meilleure qualité » que ceux de Harris ou de Biden.

Pourtant, sous l’égide de Trump motsil « mène simultanément une campagne de solutions positives » tandis que Harris « mène une campagne de haine ».

Trump, s’adressant jeudi à la personnalité médiatique de droite Tucker Carlson, a explicitement expliqué comment l’une de ses opposantes politiques, l’ancienne députée républicaine Liz Cheney, était un faucon de guerre radical et devrait elle-même affronter les fusils pour voir les conséquences de l’implication américaine dans un conflit à l’étranger.

« Mettons-la là avec un fusil à neuf canons qui lui tire dessus. Voyons ce qu’elle en pense. Vous savez, quand les armes sont braquées sur son visage », a-t-il déclaré.

Cheney a déclaré que ces commentaires étaient révélateurs de la façon dont les dictateurs détruisent les pays libres. « Ils menacent de mort ceux qui parlent contre eux », a déclaré Cheney. « Nous ne pouvons pas confier notre pays et notre liberté à un homme mesquin, vindicatif, cruel et instable qui veut être un tyran. »

C’est exactement la ligne d’attaque contre Trump que Trump a déformée pour dire que ses adversaires utilisent un langage dur et le traitent de noms extrêmes.

« Au cours des neuf dernières années, Kamala et son parti nous ont traités de racistes, de fanatiques, de fascistes, de déplorables, d’irrécupérables, et ils m’ont traité de Hitler… Ils ont pris votre argent, ils ont ouvert nos frontières aux criminels… Ils ont avons envoyé notre sang et nos trésors pour combattre dans des guerres étrangères stupides – Ce mardi est votre chance de vous lever et de déclarer que vous n’allez plus le prendre – VOTEZ ! il posté sur Truth Social cette semaine.

Trump a également continué à affirmer que les démocrates constituaient une menace pour la démocratie, une stratégie qu’il a adoptée cette année alors qu’il faisait face à une série d’accusations criminelles liées à ses actions visant à annuler les résultats des élections de 2020. Il a déclaré que ces accusations étaient le fait de l’administration Biden pour entraver son adversaire politique au cours d’une année électorale, les qualifiant d’« ingérence électorale ».

Cette ligne de pensée est désormais présente dans ses discours, et ses alliés et partisans la répètent souvent : voter pour Trump est un vote pour garantir la démocratie. Malgré ces proclamations dans ses discours, il devrait crier victoire, qu’il gagne ou non, et lui et ses alliés préparent le terrain pour contester les résultats des élections. Il a qualifié ses opposants politiques d’« ennemi intérieur » et a menacé de les poursuivre en justice ou de recourir à la force militaire contre eux pour des crimes non spécifiques, ce qui a conduit même certains de ses anciens collaborateurs à le qualifier de fasciste. Lui et ses alliés ont plutôt déclaré que les commentaires sur la menace existentielle que représente Trump avaient conduit à des tentatives d’assassinat contre lui.