Au fil des années, le règne animal a été de plus en plus exposé aux dangers de multiples crises environnementales qui ont conduit à la réduction de leur nombre. À cela s’ajoute le monde des microbes et une étude récente montre que la direction mondiale dans laquelle se dirige la biodiversité microbienne, y compris virale, est inconnue.

David S. Thaler, le chercheur invité au Programme pour l’environnement humain (PHE) de l’Université Rockefeller, a noté dans un article récemment publié la trajectoire «clairement descendante» de la diversité végétale et animale déjà documentée par les scientifiques, mais il a dit si la vie microbienne est changer ou non est «une inconnue complète». Il a dit que son article posait cette question qui a des implications profondes pour tout le monde: la vie microbienne, y compris les virus, change-t-elle aussi? Et si c’est le cas, dans quelle direction et à quelle vitesse?

Thaler, qui travaille à l’Université de Bâle, en Suisse, dit avoir appris grâce à son étude que certaines espèces ont récemment disparu et que beaucoup existent en moins grand nombre, avec environ un million de personnes menacées d’extinction dans les décennies.

Il a dit que son article n’offrait pas de «protocoles» pour résoudre le problème mais essayait de le présenter comme une question intéressante et peut-être importante sur laquelle des progrès sont possibles.

«Les microbes peuvent également disparaître, le virus de la variole en étant un exemple», at-il mentionné.

Mais si certaines ou toutes les parties de la diversité microbienne augmentent sans cesse, les approches d’enquête peuvent être trop lentes pour rattraper leur retard. Soulignant la mutation rapide du virus SRAS-Cov-2 qui cause le COVID-19, Thaler a déclaré que nous en savons très peu sur la diversité microbienne. En d’autres termes, a-t-il ajouté, nous ne savons pas si la diversité microbienne augmente, diminue ou reste la même.

Dans le papier, Thaler a décrit des méthodes qui peuvent aider à mieux comprendre la diversité microbienne – les technologies de l’ADN telles que le séquençage à une seule molécule ou à une seule cellule peuvent être en mesure de décoder le rythme de l’évolution microbienne.

Comprendre ce modèle est crucial, a-t-il déclaré dans l’article, car l’humanité dépend des rôles que jouent les microbes dans nos écosystèmes. Les microbes rendent littéralement notre planète habitable, a-t-il conclu.

