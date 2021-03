Jeudi a marqué un an depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie.

Depuis, la vie aux États-Unis a radicalement changé. Du travail à distance et des horaires scolaires aux nouvelles façons d’assister aux événements et aux services religieux, COVID-19 a changé notre façon de vivre. Et certains des changements pourraient durer longtemps après la disparition du virus.

Depuis le premier cas en janvier 2020, les États-Unis ont subi une perte dévastatrice – près de 530000 décès et 29 millions de cas. Et maintenant, des variantes de virus rampent à travers le pays, selon une analyse USA TODAY des données du CDC.

Il y a des signes d’espoir. Les États-Unis signalent une fois de plus moins d’un décès par COVID-19 par minute, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont également signalé moins de 400000 nouveaux cas de coronavirus au cours de la semaine se terminant mercredi, un niveau jamais vu depuis la mi-octobre. Les vaccinations s’accélèrent également et les États assouplissent les conditions d’éligibilité pour les obtenir.

Il y avait cependant des nouvelles inquiétantes sur les vaccins jeudi, notamment des inquiétudes concernant les caillots sanguins liés au vaccin AstraZeneca et une clinique d’un supermarché « vaccinant » avec des seringues vides.

► L’équipe de basket-ball de l’Université de Duke s’est retirée du tournoi de la Conférence de la côte atlantique et a terminé sa saison après un test de coronavirus positif et la mise en quarantaine et la recherche des contacts qui en résultent.

►Kroger a déclaré jeudi que l’un de ses sites Little Clinic en Virginie avait accidentellement «vacciné» certains clients avec des seringues vides. L’épicier basé à Cincinnati, qui exploite plus de 220 petites cliniques dans des supermarchés de neuf États, n’a pas dit combien de coups étaient impliqués, mais a déclaré que tous les clients avaient été contactés et plus tard vaccinés.

►Deux semaines après la deuxième dose, les preuves indiquent que le vaccin Pfizer / BioNTech est efficace à au moins 97% pour prévenir les maladies symptomatiques, les maladies graves / critiques et la mort, selon les fabricants et le ministère israélien de la Santé.

►Une vidéo montrant une passagère en covoiturage arrachant son masque, toussant sur un conducteur, tentant de voler son téléphone et brisant le masque du conducteur a déclenché une enquête policière et des interdictions d’Uber et de Lyft.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 29,1 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 529000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 118,2 millions de cas et 2,62 millions de décès. Plus de 127,8 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 95,7 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Le groupe d’experts de USA TODAY a différentes définitions de ce que signifie la fin de la pandémie. Mais ils conviennent que ça se rapproche.

Quatre anciens présidents et leurs épouses font la promotion de la vaccination dans des publicités

Quatre des cinq anciens présidents vivants et leurs épouses ont enregistré des messages d’intérêt public exhortant les Américains à se faire vacciner contre le COVID-19 dès que possible.

Les messages d’intérêt public du Ad Council et de la collaboration COVID soutenue par les entreprises présentent les présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Jimmy Carter, ainsi que les premières dames Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton et Rosalynn Carter. Tous ont reçu un vaccin COVID-19.

Une annonce présente des photos des anciens présidents et de leurs conjoints avec des seringues dans le haut du bras alors qu’ils exhortent les Américains à «retrousser votre manche et faire votre part» en se faisant vacciner.

Le président Donald Trump et son épouse Melania Trump, qui ont été vaccinés loin des caméras en janvier alors qu’il était encore en fonction, sont remarquables pour leur absence dans les publicités.

Jeu allumé pour éteindre les lumières: comment le sport a bouleversé il y a un an

Pour une culture sportive américaine habituée à jouer à travers la douleur et à préserver les milliards de dollars et les innombrables moyens de subsistance qu’elle contient, la pandémie a commencé simplement comme un bruit de fond. Une distraction, comme pourrait le dire un entraîneur de football. Un an et d’innombrables drapeaux d’avertissement, arrêts et faux départs supprimés à partir de mars 2020, on le sait mieux. USA TODAY sports a examiné de plus près les jours troublants et les heures effrénées de mars dernier lorsque le monde du sport est passé du match à l’extinction. En savoir plus ici.

Le Danemark arrête l’utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de rapports de caillots sanguins mortels

Le Danemark a suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca-Oxford COVID-19 alors que les autorités enquêtent sur les rapports de patients développant des caillots sanguins potentiellement mortels après la vaccination. Le ministre danois de la Santé, Magnus Heunicke, a souligné que la suspension était une «mesure de précaution» alors que les responsables de la santé examinent «les signes d’un possible effet secondaire grave sous la forme de caillots sanguins mortels», mais ne les ont pas encore liés au vaccin.

« Nous agissons tôt, cela doit faire l’objet d’une enquête approfondie », a-t-il déclaré dans un tweet jeudi.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford est largement utilisé dans les déploiements de vaccination au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

La nouvelle survient quelques jours après que l’Autriche a suspendu un lot de vaccin après qu’une personne est décédée d’un caillot sanguin 10 jours après la vaccination et qu’une autre a été hospitalisée pour une embolie pulmonaire, selon un communiqué de l’Agence européenne des médicaments. L’agence a déclaré qu ‘ »il n’y a actuellement aucune indication que la vaccination ait causé ces conditions. »

Cinq symptômes qui pourraient prédire des problèmes de COVID « à long terme »

Une nouvelle étude suggère que les symptômes du coronavirus ressentis au cours de la première semaine de l’infection peuvent être un prédicteur de la durée de leur durée. Les patients atteints de COVID-19 qui ressentaient plus de cinq symptômes au cours de leur première semaine de maladie étaient plus susceptibles de devenir des «longs courriers COVID», que les chercheurs ont qualifié de symptômes pendant plus de 28 jours, selon l’étude publiée dans le revue à comité de lecture Nature Medicine.

Les cinq symptômes ressentis au cours de la première semaine qui étaient les plus prédictifs de devenir un long transporteur étaient la fatigue, les maux de tête, la voix rauque, les douleurs musculaires et les difficultés respiratoires.

«Le COVID long est courant. Il affecte une grande proportion de patients et présente une large distribution de symptômes », a déclaré le Dr Michael Wechsler, pneumologue à l’hôpital national juif.

Davantage d’États assouplissent et abandonnent les conditions d’éligibilité aux vaccins

De plus en plus d’États suivent l’exemple de l’Alaska et réduisent ou abandonnent les critères d’admissibilité aux vaccins. L’Alaska a levé les conditions d’éligibilité pour l’État mardi et le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a déclaré que tous les adultes de son État seraient éligibles pour recevoir les vaccins COVID-19 le 1er avril. La Géorgie étendra les critères du vaccin COVID-19 à partir de lundi à tous les 55 ans et plus. plus les jeunes adultes en surpoids ou souffrant de problèmes de santé graves. Et le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que l’État abaisserait bientôt l’âge requis à 55 ans et l’ouvrirait probablement au reste peu de temps après.

La communauté noire se bat contre les mensonges sur les vaccins sur les réseaux sociaux

La coiffeuse Katrina Randolph a entendu à peu près toutes les théories du complot du vaccin COVID faisant le tour des médias sociaux, donc chaque fois qu’une cliente se glisse dans sa chaise, elle éloigne les peurs et les idées fausses.

Non, le vaccin n’est pas un effort pour stériliser les Noirs. Cela ne peut pas altérer votre ADN. Il n’implantera pas de micropuce pour suivre vos mouvements. Et non, les personnes de couleur ne sont pas utilisées comme cobayes. Randolph s’est mise en première ligne de la lutte de la communauté noire contre la désinformation sur le vaccin COVID, faisant partie d’un réseau de salons de coiffure et de salons de beauté travaillant avec le Dr Stephen B.Thomas, qui dirige le Maryland Center for Health Equity à l’Université du Maryland School. de la santé publique.

L’initiative Health In-Reach and Research – ou HAIR – avait l’habitude de se concentrer sur l’éducation des gens sur les maladies chroniques telles que le diabète et le cancer du côlon, dit Thomas.

Maintenant, il prend quelque chose de tout aussi dangereux et plus insidieux: la désinformation virale sur les vaccins COVID-19 qui contribue à ce que les Noirs américains se font vacciner à un taux beaucoup plus bas que les Américains blancs.

Les États dirigés par les démocrates se sont mal comportés au début de la pandémie, puis se sont ralliés

Les États dirigés par des gouverneurs républicains se sont mieux comportés au cours des premiers mois de la pandémie, mais la tendance s’est inversée début juin et, de la mi-année au début décembre, les États dotés de gouverneurs démocrates avaient une incidence plus faible d’infections et de décès à coronavirus, une nouvelle étude a trouvé.

Le rapport, publié dans l’American Journal of Preventive Medicine, indique que les chercheurs ont émis l’hypothèse que les États dirigés par les démocrates feraient mal au début en raison des points d’entrée sur les côtes américaines, qui sont pour la plupart des bastions démocrates. Cela s’est effectivement produit, mais alors que la plupart des États ont émis des mandats de maintien au foyer lorsque les infections ont explosé en mars et avril, les gouverneurs républicains ont été plus lents à répondre et ont maintenu les ordres en place pendant une période plus courte, ont déclaré les chercheurs. Ils ont également souligné que les gouverneurs démocrates étaient plus susceptibles d’exiger l’utilisation de masques.

«Les décisions politiques futures devraient être guidées par des considérations de santé publique plutôt que par une idéologie politique», conclut l’étude.

Le vaccin COVID-19 maintenant disponible dans certains magasins Target

Le vaccin COVID-19 est arrivé dans les magasins Target de 17 États. Le détaillant a annoncé mercredi le déploiement de vaccins pour ceux qui sont éligibles dans plus de 600 pharmacies en magasin CVS dans les emplacements Target dans certaines parties du pays. CVS Health a acquis des pharmacies dans les magasins Target pour 1,9 milliard de dollars en 2015.

Target a déclaré à USA TODAY que certains magasins des États suivants proposent des vaccins sur rendez-vous via CVS: Alabama, Arizona, Californie, Connecticut, Floride, Hawaï, Louisiane, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Texas et Virginie. Les vaccins disponibles varient selon le pays.

