« Le monde manque d’eau », déclare un spécialiste de l’eau des Six Nations, en Ontario.

Le monde “manque d’eau”, déclare Makasa Looking Horse, et si nous n’agissons pas rapidement, il sera trop tard.

Looking Horse, des Six Nations de la rivière Grand en Ontario, est l’un des hôtes du Ohneganos Ohnegahdę:gyo – Parlons de l’eau podcast, qui a remporté un prix Future Ground 2021 de la Fondation David Suzuki. Le prix récompense les mouvements dirigés par des jeunes.

Il s’agit d’un podcast créé, selon la Fondation Suzuki, pour “engager les communautés autochtones et diffuser les résultats de la recherche en facilitant une discussion significative sur les problèmes d’eau et le changement climatique”.

Looking Horse pointe vers Aberfoyle, en Ontario, où BlueTriton Brands, Inc., une entreprise américaine de boissons basée dans le Connecticut, a des permis pour prélever 3,6 millions de litres d’eau par jour d’un aquifère là-bas. BlueTriton est le nouveau nom de la société géante mieux connue sous le nom de Nestlé Waters North America. Le nom a été changé en BlueTriton Brands en 2021.

Elle dit “ils gagnent des millions avec notre eau et la vendent. Et la chose à propos des eaux de l’aquifère qu’il faut six [thousand] à 10 000 ans pour que cette eau filtre à travers le sol. Nous ne reverrons plus jamais cette eau de notre vivant et c’est pourquoi il est si important que nous arrêtions l’extraction de l’eau.”

La chose à propos des eaux de l’aquifère, c’est qu’il faut de six à 10 000 ans pour que cette eau filtre à travers le sol. Nous ne reverrons plus jamais cette eau de notre vivant. – Cheval regardant Makasa

BlueTriton indique, dans un rapport de novembre 2021, qu’il a mené “des tests et des études approfondis au fil des ans pour s’assurer que leurs opérations ne diminuent pas la disponibilité de l’eau pour les autres utilisateurs ou l’environnement”.

La société affirme que “les conditions de permis exigent que BlueTriton surveille les variations naturelles et liées au pompage des niveaux des eaux souterraines et des eaux de surface”. Le permis a été renouvelé par le gouvernement de l’Ontario en 2021 et court jusqu’en novembre 2026.

D’ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront avec une pénurie d’eau : rapport

L’engagement de Looking Horse envers la protection de l’eau a été transmis par ses parents.

Sa mère est Dawn Martin Hill, l’une des fondatrices du programme d’études autochtones de l’Université McMaster et la lauréate du prix international de l’eau de l’Université de l’Oklahoma, pour son engagement à améliorer la sécurité de l’eau pour les habitants des Six Nations de la rivière Grand.

Son père est le chef Arvol Looking Horse, 19e gardien de la cornemuse sacrée des buffles blancs. Il a reçu la responsabilité à 12 ans, le plus jeune gardien de l’histoire.

Elle dit que son chemin vers l’activisme et la souveraineté de l’eau ne s’est pas fait du jour au lendemain. Ce fut un voyage long et englobant plein de passion pour la terre, de prière pour l’eau et de tout sur terre.

Semblable à Looking Horse, l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’inquiète également de la quantité d’eau à laquelle les humains peuvent accéder.

Selon un rapport de l’ONU, d’ici 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions connaissant une pénurie absolue d’eau, et les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des “conditions de stress hydrique”.

Les co-animateurs du podcast Makasa Looking Horse ont remporté un prix Future Ground 2021 de la Fondation David Suzuki. (Jheri Jamieson)

Looking Horse a également appris de l’aînée Gae Ho Hwako Norma Jacobs. Jacobs est du clan Wolf de la nation Cayuga de la grande confédération Haudenosaunee, un gardien de la foi de la maison longue et un conseiller de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

“Je pense qu’il est important pour nous tous de soutenir le soin de la terre mère, de l’eau et de l’air, car ils participent tous à notre vie”, a déclaré Jacobs.

“Nous avons besoin de toutes ces choses pour vivre une vie décente. Notre promenade ici sur l’île aux tortues a toujours été complétée par ces éléments. Nous sommes censés être à l’écoute des besoins de chacun et l’avenir appartient à nos enfants, à leurs enfants et à leurs enfants. Nous devrions quitter un environnement qui leur permette de vivre leurs rêves et de s’épanouir.”

“Ceci n’est qu’un exemple”

En juin 2019, Looking Horse a remis une lettre de cessation et d’abstention du Conseil des chefs de la Confédération Haudenosaunee à Nestlé Waters à Aberfoyle.

En 2021, le conseil a envoyé une autre lettre à BlueTriton, après que l’entreprise a changé de nom, disant que “la majorité de nos habitants des Six Nations n’ont pas accès à de l’eau potable… nous déclarons vos activités à supprimer [aquifer] eaux sous nos territoires non autorisées et exiger que vous cessiez immédiatement votre activité. »

CBC News a demandé à BlueTriton un commentaire en réponse aux demandes du conseil, mais n’a pas eu de réponse.

La lutte pour la souveraineté de l’eau et pour l’eau potable continue pour Looking Horse.

“L’urgence dans le monde est énorme parce que le monde manque d’eau. Ce n’est qu’un exemple d’extraction abusive par une grande entreprise. Cela n’inclut pas toute la pollution et les microplastiques qui vivent dans les cours d’eau et les systèmes à travers le monde. ,” dit-elle.

“Je prie pour l’eau et je travaille avec l’eau depuis très longtemps, et c’est là que tout a commencé”, a-t-elle déclaré.

“Vous commencez à apprendre à quel point l’eau est précieuse sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan statistique. Le monde est vraiment dans une crise de l’eau. C’est donc dans notre culture de protéger l’eau et d’avoir une responsabilité.”