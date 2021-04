Le nom de Zoë Roth pourrait ne pas sonner la moindre cloche. Mais il y a de fortes chances que vous ayez vu sa photo. Un samedi matin de 2005, alors que Mme Roth avait 4 ans, sa famille est allée voir une maison en feu dans leur quartier à Mebane, en Caroline du Nord, les pompiers avaient intentionnellement allumé l’incendie comme un feu contrôlé, donc c’était une affaire détendue: Les voisins se sont rassemblés et les pompiers ont permis aux enfants de tenir le tuyau à tour de rôle. Mme Roth se souvient avoir vu les flammes engloutir la maison lorsque son père, un photographe amateur, lui a demandé de sourire. Avec ses cheveux de travers et un regard entendu dans les yeux, Mme Roth a lancé un sourire diabolique alors que le feu rugissait derrière elle. «Disaster Girl» est née. Dans les années qui se sont écoulées depuis que Dave Roth, le père de Zoë, a participé à un concours de photos en 2007 et a gagné, l’image a été modifiée dans diverses catastrophes de l’histoire, avec Mme Roth souriant espièglement alors qu’un météore efface les dinosaures ou le Titanic coule au loin. Maintenant, après plus d’une décennie de réutilisation sans fin de son image en tant que partie vitale du canon du mème, Mme Roth a vendu la copie originale de son mème en tant que jeton non fongible, ou NFT, pour près d’un demi-million de dollars. Le mème vendu pour 180 Ether, une forme de crypto-monnaie, à une vente aux enchères le 17 avril à un utilisateur identifié comme @ 3FMusique. Comme pour toute devise, la valeur de l’Ether fluctue, mais jeudi, 180 Ether était évalué à plus de 495 000 $. Les Roth ont conservé le droit d’auteur et recevront 10% des ventes futures.

Le marché des droits de propriété sur l’art numérique, les éphémères et les médias connus sous le nom de NFT explose. Tous les NFT, y compris le mème «Disaster Girl» que Mme Roth vient de vendre, sont estampillés d’un code numérique unique qui marque leur authenticité, et stockés sur la blockchain, un système de grand livre distribué qui sous-tend Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Dans le meme Hall of Fame, « Disaster Girl » se classe aux côtés de « Ermahgerd», Une adolescente à queue de cochon posant avec des livres« Chair de poule »; «Bad Luck Brian», immortalisé dans une photo grimaçante de l’annuaire avec des accolades; et «Success Kid», un tout-petit sur une plage avec un poing fermé et une expression de détermination intense. Dans une interview, Mme Roth a déclaré que vendre le mème était un moyen pour elle de prendre le contrôle d’une situation dans laquelle elle se sentait impuissante depuis qu’elle était à l’école primaire. Avant de prendre la décision de vendre, Mme Roth a consulté «Bad Luck Brian» lui-même – son vrai nom est Kyle Craven – et Laney Griner, la mère de «Success Kid». «C’est la seule chose que les mèmes peuvent faire pour prendre le contrôle», se souvient Mme Roth, lui disant M. Craven. Les mèmes de «Disaster Girl» se sont répandus dans le monde entier. Une fois, un groupe de Pologne a demandé la permission d’utiliser le mème pour du matériel éducatif sur une langue autochtone mourante. Quelqu’un au Portugal a envoyé à Mme Roth des photos d’une peinture murale avec le mème.

«Il suffit de l’adapter comme vous le souhaitez», dit-elle. «J’adore les voir parce que je n’en ferais jamais moi-même, mais j’aime voir à quel point les gens sont créatifs.» Au fil des ans, elle a vu des centaines d’itérations de sa photo. Un partagé l’été dernier lors de manifestations pour la justice raciale faisait partie de ses favoris, a-t-elle déclaré. «Une fois que c’est là-bas, c’est là-bas et vous ne pouvez rien y faire», a déclaré M. Roth. «Il trouve toujours un moyen de rester pertinent face à tout nouveau type de terrible, terrible mauvaise chose qui se passe, alors j’ai ri de beaucoup d’entre eux.»

Mme Roth, aujourd’hui âgée de 21 ans, est senior à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et étudie la paix, la guerre et la défense. Elle n’a jamais été reconnue comme «Disaster Girl», dit-elle, mais la plupart de ses amis et connaissances connaissent sa notoriété. « Les gens qui sont dans les mèmes et deviennent viraux est une chose, mais la façon dont Internet a conservé ma photo et l’a gardée virale, la gardant pertinente, est tellement folle pour moi », a-t-elle déclaré. «Je suis très reconnaissant pour toute l’expérience.»