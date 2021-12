Le monde imaginaire d’Elon Musk – Vox

Qui est vraiment Elon Musk ?

Je n’ai pas de bonne réponse à cette question. Je ne suis pas sûr que quelqu’un le fasse. La moitié du temps, je suis impressionné par Musk et l’autre moitié, je suis déconcerté par ses singeries sur Twitter. Mais en tant que figure culturelle, Musk occupe vraiment son propre espace.

Il est maintenant la personne la plus riche de la planète (ou la deuxième personne la plus riche, selon les jours) et à mesure que sa renommée grandit, la frontière entre l’homme et le mythe s’est estompée. Cela est en partie lié au don de Musk pour l’auto-mythologie, et en partie à ses réalisations très réelles.

Quoi que vous pensiez de Musk, on ne peut nier son impact. Je veux dire, c’est un gars qui fait bouger les marchés avec un seul tweet. Alors qu’allons-nous faire de cela? Et qu’allons-nous faire de lui ?

Une nouvelle série de podcasts de l’historienne de Harvard Jill Lepore, intitulée La fusée du soir, essaie de démêler tout cela d’une manière que seul un historien pourrait. C’est une plongée profonde dans Musk, le gars, mais c’est aussi une exploration d’un phénomène beaucoup plus vaste que Musk personnifie. Pour Lepore, Musk est le visage du capitalisme extrême, un capitalisme enraciné dans des histoires de science-fiction et animé par des plans fantaisistes pour conquérir l’espace et sauver l’humanité. Elle appelle ce phénomène le « muskisme » et soutient qu’il s’agit d’une forme recyclée de techno-utopie qui est fascinante, dangereuse et profondément révélatrice.

J’ai contacté Lepore pour le dernier épisode de Conversations Vox. Nous parlons de l’attrait particulier de Musk, de la raison pour laquelle le style de capitalisme qu’il représente est devenu si enivrant et de la façon dont tout cela s’intègre dans l’histoire plus large de la technologie et du capitalisme.

Sean Illing

Vous ne profilez pas une personne célèbre juste parce qu’elle est célèbre. D’une certaine manière, votre podcast ne concerne même pas Musk, le gars. Vous le voyez comme le visage de quelque chose qui se passe dans notre société qui est important et probablement mal compris. Alors, quelle est cette chose et pourquoi Musk en est-il le véhicule ?

Jill Lepore

Oh, c’est fascinant. Donc, je suis historien politique. Je ne suis pas un biographe des grands, des célèbres et des riches. Honnêtement, je ne m’intéresse vraiment pas à l’histoire de la célébrité ou à la présidence. Et je n’étais pas vraiment un adepte de Musk. La BBC m’a demandé de faire ce projet.

Et puis j’ai dû réfléchir à un moyen de dire quelque chose qui, selon moi, pourrait être utile à propos d’Elon Musk, mais ce n’était vraiment pas une biographie de grand homme ou une biographie anti-grande. Ce n’est pas non plus un retrait ou quoi que ce soit. En tant qu’historien politique, je m’intéresse à ce que Musk représente dans notre culture et nos arrangements politiques en général.

Et je pense que nous ferions bien de parler de « muskisme » comme une sorte d’économie politique, et nous ne le faisons pas, pour une raison quelconque. Il y a beaucoup de bousculade pour réfléchir à un moyen de parler de la dernière incarnation du capitalisme, n’est-ce pas ? Sommes-nous dans le capitalisme tardif ? Sommes-nous dans le capitalisme avancé ? Sommes-nous dans le capitalisme post-industriel ? Sommes-nous dans le capitalisme de surveillance ? Est-ce du capitalisme de plateforme ? Il y a quelque chose de différent, non ? C’est un truc bizarre.

Je pense donc que nous devrions simplement considérer cela comme un capitalisme extrême. Et une autre façon de penser au capitalisme extrême est le muscisme, ou je pourrais le décrire comme étant plus spéculatif qu’industriel. Les produits ne sont souvent pas réellement des widgets, mais des éléments théoriques. Maintenant, c’est souvent moins le cas avec les propres entreprises de Musk, car il construit réellement des choses. Mais elle est surtout influencée par des visions du futur issues de la science-fiction. En fait, de la très vieille science-fiction. Le muscisme est donc en réalité de l’antiquarisme déguisé en futurisme.

Sean Illing

Nous reviendrons plus tard sur la science-fiction, mais il est intéressant que vous utilisiez l’expression « capitalisme extrême ». Considérez-vous le muscisme comme une autre itération du capitalisme ou comme quelque chose d’encore plus fondamental ?

Jill Lepore

Je pense que c’est une forme extrême de capitalisme dans le sens où c’est ploutocratique. C’est encore quelque chose de vieux. Il y a beaucoup de féodalité dans le muscisme. C’est comme s’il y avait ces seigneurs et le reste d’entre nous sommes la paysannerie et nos destins sont entre leurs mains parce qu’ils savent le mieux. Je ne pense donc pas que ce soit une nouvelle vision économique. En fait, je pense que l’idée qu’il y a quelque chose de profondément nouveau et de profondément, de perturbateur dans le muscisme fait partie de l’auto-mystification de cette vision du monde, n’est-ce pas ?

Sean Illing

Qu’est-ce que ça veut dire?

Jill Lepore

Il est important pour ces gens de penser qu’ils font quelque chose de complètement nouveau, plus grand, meilleur et plus extrême. Tout mon premier épisode de La fusée du soir concerne la lettre X. Ils adorent la lettre X, n’est-ce pas ? C’est la lettre des fans de science-fiction. Donc tout est X pour eux. C’est extrême, c’est extraterrestre, c’est extraordinaire, c’est extravagant, c’est existentiel. Tout est toujours existentiel, mais ce n’est en fait pas. Ce sont de simples mortels comme le reste d’entre nous. Ils mettent leur pantalon sur une jambe à la fois, puis ils sortent et essaient de gagner du pouvoir et de subvertir la capacité des gens ordinaires à contrôler leur propre vie. C’est en grande partie ce qu’est le capitalisme.

Sean Illing

Alors pourquoi est-il si important d’identifier et de critiquer le muscisme comme une chose distincte ?

Jill Lepore

Je pense que les gens sont fascinés par Musk. Les gens qui aiment Musk et détestent Musk sont tous fascinés par Musk. Et il est difficile de retenir votre attention sur ce qui pourrait se passer structurellement là-bas parce que Musk est tellement flashy.

Je pense qu’il n’a pas toujours été aussi flashy. L’un des arguments que j’avance dans La fusée du soir est-ce que lui-même a été assez transformé par son engouement, l’engouement mutuel entre Musk et Hollywood quand il est en quelque sorte devenu Iron Man dans la presse, non? Il y avait toutes ces couvertures de magazines sur papier glacé d’Elon Musk, sexy, beau et jeune. Il est le nouvel Iron Man, le vrai Iron Man, le vrai Tony Stark. Il y a donc eu un moment brillant pour Musk au cours duquel il est devenu une sorte de Kim Kardashian des PDG, et tout ce qu’il a dit était éphémère et dénué de sens, mais extrêmement influent sur le marché boursier.

En d’autres termes, c’est une figure à laquelle il est difficile de prêter attention de manière soutenue ou structurelle en raison de la nature de sa présence publique, qui est très axée sur Twitter, une présence très flashy, mise en scène, axée sur les événements de relations publiques. Ainsi, au prochain lancement de la prochaine fusée SpaceX, nous avons un aperçu d’Elon Musk. Il fait tous les gros titres dans tous les journaux. Et il y a deux choses à dire sur lui et puis il disparaît à nouveau.

Alors, comment tenez-vous à cela, n’est-ce pas ? C’est comme essayer de s’accrocher quand quelqu’un vous verse un verre d’eau dans les mains et qu’il coule entre vos doigts. Il y avait un volume d’eau dans le verre et maintenant il s’est évaporé. Comment est-on censé y trouver un sens ?

J’ai pensé qu’il serait utile de prendre du recul, en tant qu’historien politique qui réfléchit beaucoup à la relation entre la politique et la technologie, et d’essayer de réfléchir systématiquement à la provenance des idées de Musk. L’auto-mystification de lui est que chaque idée sort de sa tête. C’est un visionnaire. Et je ne veux pas dire que ce n’est pas une personne fascinante avec beaucoup d’idées, mais je dis que la plupart de ses idées sont recyclées.

Sean Illing

Avant d’entrer dans les origines de certaines de ces idées, je veux m’attarder un peu plus sur la renommée de Musk. Pourquoi pensez-vous qu’il est devenu une figure culturelle si transcendante ? Cela aurait pu se passer autrement. Est-ce à propos de lui et de la façon dont il s’est emballé et vendu, ou y a-t-il quelque chose chez nous, quelque chose du côté de la demande, qui a fait de lui le visage parfait de tout cela ?

Jill Lepore

Je pense que c’est les deux. Je pense que c’était une stratégie de relations publiques de Tesla au début. Lorsque Musk a pris la direction de l’entreprise, ils ont décidé qu’au lieu de faire de la publicité, ce que Tesla ne fait vraiment pas, ils feraient la promotion du produit en promouvant l’idée d’Elon Musk. Et puis l’idée d’Elon Musk doit être une histoire de vie très particulière, un peu comme les biographies de campagne de personnalités politiques, non ? Andrew Jackson inaugure l’ère de l’homme ordinaire ; il est passé de la pauvreté à la Maison Blanche. James Garfield, de la cabane en rondins à la Maison Blanche. Bill Clinton, le garçon de Hope, non ? Cela repose donc vraiment sur un emballage politique familier.

L’emballage d’Elon Musk était qu’il était un garçon prodige. Il avait une vision pour changer le monde comme un enfant, que cela a été influencé par la lecture Le Guide du voyageur galactique quand il était un jeune adolescent.

C’est une biographie politique dans ce sens, mais c’est quelque chose de plus que cela, parce qu’elle a une vraie qualité culte. C’est une figure du messie, et c’est vraiment ainsi que Tesla le présente. Et il embrasse ce rôle. Je n’ai jamais rencontré Elon Musk. Je ne peux pas parler de lui personnellement, mais je pense qu’il aime le champ de bataille public. Il aime se moquer des gens en ligne. Il peut être très drôle. Les gens aiment son humour. Il a une sorte de laddishness.

Je veux dire, le gars traverse des mariages et des femmes et a des enfants avec beaucoup de gens différents, et c’est attirant. Il a une présence massive sur les réseaux sociaux et je pense qu’il y a une soif de suivre quelqu’un qui est irrévérencieux, drôle et puissant. Je pense que son nombre de followers a vraiment explosé lorsque Trump a été banni de Twitter. Il n’est pas Trump. Je veux dire, c’est une comparaison totalement fausse à faire, mais je pense qu’il attire les gens en ligne de la même manière, n’est-ce pas ?

Sean Illing

Oui, ils sont évidemment très différents, mais un fil conducteur, et c’est quelque chose que vous argumentez en quelque sorte dans le podcast, est que la popularité des idées d’Elon, que nous parlions de coloniser l’espace ou de crypto-monnaie ou autre, est un symptôme d’une société endommagée, d’une société qui a perdu confiance en ses institutions.

Jill Lepore

Je ne suis pas sûr de l’avoir déjà dit ainsi dans le podcast, mais permettez-moi de prendre la question en face. Musk est un ingénieur très accompli. Ce n’est pas un homme de paille. C’est une vraie personne avec de vraies idées qui dirige deux grandes entreprises qui ont toutes deux réalisé des exploits d’ingénierie extraordinaires. Tesla obtient vraiment un énorme crédit pour la renaissance du véhicule électrique, une industrie presque détruite, n’est-ce pas ? SpaceX fait des choses extraordinaires. Et s’il n’y avait pas eu mon sens du genre de sous-bois malin là-bas, je serais super ravi et excité à ce sujet. C’est assez extraordinaire.

Mais l’appel est-il fonction d’une société endommagée ? Eh bien, je suppose que l’exemple que je donnerais est le suivant : si les êtres humains sur cette planète devraient ou non construire des colonies sur Mars ou sur la Lune est en fait une question dans laquelle nous avons tous un intérêt. Et la présomption que Jeff Bezos et Elon Musk , les deux personnes les plus riches du monde, décider du sort extraterrestre de l’humanité est une notion étrangement régressive.

Vous avez peut-être approuvé ou non la mission Apollo d’aller sur la lune dans les années 1960, mais vous avez eu votre mot à dire à ce sujet. C’était un programme gouvernemental où les gens se sont engagés dans des protestations politiques à son sujet. Beaucoup de gens se sont opposés au programme Apollo, au motif qu’il s’agissait d’une mauvaise utilisation des fonds publics à une époque où ces fonds pouvaient être mieux déployés en mettant en œuvre le Civil Rights Act et les exigences d’égalité du Civil Rights Act de 1964. Je veux dire , la veille du lancement en 1969 d’Apollo 13, des militants des droits civiques étaient au Centre spatial pour protester.

Il existe une longue tradition de délibération démocratique sur nos missions spatiales, mais nous avons oublié cette tradition. Même la presse couvrira William Shatner allant dans l’espace dans une fusée Blue Origin et parlera des rêves d’enfance de Jeff Bezos qui se réalisent et c’est comme, n’est-ce pas groovy?

Et puis peut-être y a-t-il une version satirique loufoque de cela où il y a une blague à ce sujet sur Saturday Night Live ou quelque chose du genre, mais il n’y a pas d’examen soutenu. Je veux dire, pour être juste, il y a beaucoup de quartiers d’Internet où il y a sûrement un examen soutenu, mais dans l’ensemble, avons-nous un grand débat public pour savoir si un citoyen devrait construire une base sur la lune simplement parce qu’il a le de l’argent pour le faire ? Nous n’avons pas eu cette conversation.

