Le monde hivernal peut sembler sombre – mais regardez attentivement et vous verrez la nature jeter un sort | Lucy Jones

Jes bienfaits thérapeutiques profonds de se connecter avec la nature et de passer du temps à l’extérieur sont bien connu. Mais en hiver ? Quand il fait froid, sombre et que tout semble mort ? En fait, en particulier en hiver, lorsque nous sommes sensibles à la fatigue, à la maladie et à la mauvaise humeur saisonnière. Et en fait, il y a beaucoup de vie, de beauté et d’émerveillement juste devant nos portes, si nous regardons attentivement.

Venez faire une petite promenade avec moi dans ma zone sauvage la plus proche – un cimetière urbain, un environnement commun à travers les îles britanniques.

Il faut un certain temps pour persuader mes jeunes enfants d’utiliser leur attirail de plein air, mais nous sommes tous un peu fatigués et je sais qu’une promenade aidera, même si ce n’est que pour 10 minutes.

Le cimetière est calme et immobile. À première vue, il semble que la vie soit suspendue. Je regarde les branches synaptiques des arbres cassants – hêtre, if, érable, mélèze. Un ami m’a dit que les arbres nus lui rappelaient de respirer plus profondément. Depuis lors, j’ai vu les arbres hivernaux comme des poumons; Je prends une profonde inspiration.

Les cerfs-volants rouges planent au-dessus de nous et les merles farfouillent autour du lierre à la recherche de quelque chose à manger. Nous nous arrêtons pour regarder les grappes globuleuses des fruits. Sphères marines. Mon regard est attiré par le rouge, l’orange, le jaune des baies qui brillent dans le silence hivernal.

“Le temps humide rend la mousse particulièrement juteuse.” Gouttelettes d’eau sur de la mousse sur un mur. Photographie: Niall Carson / PA

Un mur de briques festonné de mousses et de lichens est notre première destination. Si vous associez uniquement le vert psychédélique au printemps, oubliez-le. Moss est néon Kryptonite tout au long de l’année. Si vous regardez attentivement, vous verrez des sporophytes émergents. Le temps humide rend la mousse particulièrement juteuse. Aux côtés des mousses à épingles se trouvent les tasses de lutin vert jade de Cladonie lichen. Je pourrais regarder ces structures en forme de gobelet pendant un moment, en contemplant la merveille de la symbiose, mais le tout-petit s’enfuit.

Pourquoi aimons-nous les cercles ? La recherche suggère que dès la naissance, nous sommes câblés pour préférer les formes arrondies (probablement parce qu’elles sont la forme des yeux et des mamelons). UNE étude de l’activité cérébrale par des neuroscientifiques de l’Université Bar-Ilan en Israël ont découvert que les formes angulaires aux angles vifs déclenchent plus d’activité dans l’amygdale, une zone du cerveau associée à la peur et à l’anxiété. Le plaisir de regarder des cercles dans la nature peut être une réponse cellulaire ancienne.

Je casse un petit morceau de pin et renifle la sève. Je n’aurai pas longtemps aujourd’hui pour assimiler les phytoncides – les produits chimiques émis par les arbres – dont les études montrent qu’ils peuvent avoir des effets mesurables sur notre santémais l’arôme sucré-acidulé m’amène dans mon corps.

Au milieu du cimetière, qui se trouve au centre de la ville, à côté d’une gare animée et d’un centre commercial, vit un être impressionnant : Myxomycètes, ou moisissure visqueuse. J’ai suivi un grand plasmodium – la boue jaune vif dans sa forme rampante, prédatation, ressemblant à un animal – pendant un certain temps. Il se déplace étonnamment vite autour des bûches jusqu’à ce qu’il transforme une partie de lui-même en un organisme complètement différent : des fructifications exquises avec des couches externes irisées et des cordons de fil d’or. Cette espèce – Badhamia utricularis – est commun et facile à repérer. Une torche aide, ainsi qu’aucune honte à s’allonger sur le sol avec la tête dans des bûches.

“Vous ne croirez pas à quel point les moisissures visqueuses sont exquises.” Photographie : Alastair Hotchkiss/Woodland Trust/PA

Je sors rapidement ma loupe – les enfants ont froid – et j’observe d’autres moisissures visqueuses qui survivent. J’aperçois une colonie – un chatoyant ? Un chasseur de fantômes ? Le nom collectif n’est pas encore convenu, mais ce sont quelques-unes des meilleures suggestions d’un forum en ligne dont je fais partie – des fructifications brunes sur des tiges, qui ressemblent à une forêt de minuscules sucettes en chocolat. Honnêtement, vous ne croirez pas à quel point les moisissures visqueuses sont exquises. Découvrez les incroyables photographies de Barry Webb sur son site. Le monde est plein d’eux! Mais vous aurez besoin d’une loupe à main ou d’une loupe pour bijoux, ce qui vaut la peine d’être acheté si vous aimez avoir l’esprit époustouflé tous les jours. Ce genre de crainte n’est pas simplement agréable, c’est bon pour notre santé : une étude de l’Université de Toronto ont découvert que l’émotion de la crainte favorise des niveaux plus sains de cytokines (protéines importantes pour le maintien de notre système immunitaire).

Nous touchons les bourgeons de caramel collants du marronnier d’Inde et je regarde à nouveau la mousse sur le mur de briques. Un acarien de velours rouge ! Une loupe me permet de voir davantage les interconnexions et les interactions qui nous entourent. Cela m’apprend à quel point ma perception et mes façons de voir sont limitées, et combien j’ai à apprendre et à découvrir. Il transforme ce parc urbain en forêt tropicale ou en jungle. Pour moins d’un dix (mon objectif à main coûte environ 7 £).

Sur le chemin du retour, nous caressons le champignon de la chandelle et regardons les nuages ​​de spores gonfler comme un tour de magie. Dans les bois, il y aura beaucoup plus de champignons – ronds, des boules de houppette à tapoter – et encore plus de couleur : coupe elfe écarlate, beurre de sorcière orange, corne de cerf jaune, coupe elfe verte, têtes rondes bleues, champignon jellydisc violet.

Presque à la maison, j’attrape un églantier devant la porte arrière. Piquant, sans et plein de vitamine C. Choisissez un rouge légèrement plus foncé et spongieux et pressez la pâte d’orange directement dans votre bouche (ne mangez pas les graines, qui sont couvertes de poils qui peuvent irriter). Délicieuse. Les poches des enfants regorgent de trésors et nous rentrons tous à la maison moins irritables et agités.

Je marche pour équilibrer mon système nerveux, réduire l’inflammation, calmer la rumination. Mais, dans cet espace liminal – à la fois dans la saison et dans notre monde affligé – il y a aussi un sens extérieur d’une pause et d’un sens qui ne peut être mesuré dans un laboratoire. Nous pouvons nous intégrer dans la vaste communion de la vie et assister à des processus de changement et de transformation qui pourraient rétablir notre équilibre, nous offrir de la résilience et, même au plus profond de l’hiver, nous montrer les merveilles du monde.