Le monde fait face à un «retour à la case départ» face à de nouvelles variantes meurtrières, selon l’OMS

LE monde est confronté à un « retour à la case départ » dans la lutte contre Covid à moins que les pays ne travaillent ensemble pour empêcher l’émergence de nouvelles variantes mortelles, a averti aujourd’hui le chef de l’Organisation mondiale de la santé.

Au milieu de l’augmentation vertigineuse du nombre de cas dans le monde qui ont atteint près de 200 millions, Tedros Adhanom a réitéré sa position sur un effort combiné, ajoutant qu’aucun d’entre nous n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous.

L’Organisation mondiale de la santé a averti que « personne n’est en sécurité » si les vaccins ne sont pas partagés Crédit : Alamy

L’annonce est intervenue avant le début des Jeux olympiques décimés par la covid vendredi Crédit : Reuters

S’exprimant avant le début des Jeux olympiques de Tokyo retardés – qui se déroulent dans le contexte d’un Japon décimé par la covid – le chef de l’OMS, Tedros, a déclaré que la pandémie serait déjà sous contrôle si les pays riches avaient partagé plus de vaccins avec les pays les plus pauvres.

Mais au lieu de cela, il a suggéré que nous sommes tous vulnérables aux souches tueuses émergeant dans les points chauds du virus alors qu’il commence à se propager dans le monde entier.

Il a dit: « Voici le problème avec un enfer: si vous n’en arrosez qu’une partie, le reste continuera à brûler.

« Et les braises d’un incendie peuvent facilement déclencher un autre incendie encore plus féroce ailleurs. »

Alors que le Royaume-Uni assouplissait cette semaine presque toutes les restrictions sociales, les pays à l’est se trouvaient au bord de catastrophes nationales au milieu d’une vague mortelle de cas alimentée par l’émergence de variantes plus agressives et un manque de vaccins.

Samedi, l’Indonésie, un pays qui connaît actuellement l’une de ses pires épidémies depuis le début de la pandémie, a signalé 51 952 cas et 1 092 décès.

Des images choquantes rassemblant les corps de personnes qui n’ont pas pu accéder aux soins.

Pendant ce temps, dans la région voisine de Malaisie, des conteneurs maritimes ont été envoyés aux hôpitaux parce que leurs morgues sont tellement débordées.

En Thaïlande, des hôpitaux de campagne étaient en construction dans les deux aéroports de la capitale, tandis qu’au Myanmar, les médias sociaux ont été inondés de demandes désespérées d’oxygène.

Cela signifie que tandis que l’Europe espère que les campagnes de vaccination de masse contribueront à ralentir les effets des nouvelles variantes, les taux de vaccination en Asie du Sud-Est restent extrêmement faibles.

Au Myanmar, moins de 4 % de la population a reçu une dose de vaccin, contre plus des 2/3 en Angleterre qui ont les deux doses.

Le Brésil et l’Inde, deux autres pays les plus durement touchés par la pandémie, ont eu 17% et 6% de leur population entièrement vaccinés.

Les gens protestent contre Covid qui a ravagé l’Indonésie alors que le chef de l’OMS, Tedros, a fustigé les pays les plus riches pour ne pas fournir de ressources vitales Crédit : AFP

Des civils ont été capturés faisant la queue au Brésil où le taux de vaccination reste considérablement faible Crédit : Reuters

Dans sa déclaration, Tedros a déclaré que l’écart mondial dans les vaccins contre Covid n’était pas seulement un « outrage moral » mais aussi un acte destructeur car cela prolongerait la pandémie, provoquant « des troubles sociaux et économiques ».

Il a déclaré : « Plus il y aura de transmission, plus de variantes émergeront avec le potentiel d’être encore plus dangereuses que la variante Delta qui cause actuellement une telle dévastation.

« Et plus il y a de variantes, plus il est probable que l’une d’entre elles échappe aux vaccins et nous ramène tous à la case départ. »

L’Organisation de la santé avait précédemment suggéré que la variante Delta prédominante avait été détectée dans 85 pays, avertissant que la mutation « plus apte et plus rapide » de l’Inde deviendrait la souche dominante.

Même au Royaume-Uni, un pays qui a distribué une dose unique à plus de 46 millions de personnes, il y a eu un pic de cas avec la variante qui représenterait plus de 90% des cas.

Le scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a confirmé le mois dernier que la souche Delta Covid est en train de devenir la variante dominante de la maladie dans le monde et que cela pourrait empirer.

« La variante Delta est en passe de devenir la variante dominante au niveau mondial en raison de sa transmissibilité accrue », a déclaré Swaminathan lors d’une conférence de presse.

Les experts ont ajouté que la variante Delta se propage plus facilement en raison de mutations qui lui permettent de mieux s’accrocher aux cellules de notre corps.

Tedros a également mis en garde contre les effets des variantes – y compris la variante Delta originaire d’Inde Crédit : Rex

Le Dr Andrea Ammon, directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a averti que le mutant se propage déjà rapidement en Europe.

« Sur la base des preuves scientifiques disponibles, la variante Delta est plus transmissible que les autres variantes en circulation.

« Nous estimons que d’ici la fin août, il représentera 90 % de tous les virus du SRAS-CoV-2 circulant dans l’Union européenne », a-t-il ajouté.

Le Dr Ammon a également déclaré : « Il est très probable que la variante Delta circulera abondamment au cours de l’été, en particulier parmi les individus plus jeunes qui ne sont pas ciblés pour la vaccination.

« Cela pourrait entraîner un risque pour les personnes les plus vulnérables d’être infectées et de contracter une maladie grave et la mort si elles ne sont pas complètement vaccinées.

« La bonne nouvelle est que le fait d’avoir reçu deux doses de l’un des vaccins actuellement disponibles offre une protection élevée contre cette variante et ses conséquences. »

Et aujourd’hui, le Royaume-Uni a reçu un autre coup dur en avertissant qu’une « esquive du vaccin », la variante Labada pourrait être la prochaine à menacer la liberté retrouvée du pays.

Bien qu’il existe actuellement des opinions divergentes sur la gravité de la souche Lambda, l’OMS a confirmé qu’elle est désormais considérée comme la septième « variante d’intérêt ».

Il est également suivi de près par Public Health England après que six cas ont été enregistrés dans le pays.

Un « ensemble inhabituel de mutations » a rendu difficile le test de la virulence du virus, a déclaré le principal directeur scientifique Jeff Barrett.

Il s’est également inquiété du manque de laboratoires de séquençage des gènes en Amérique du Sud, où le virus est le plus répandu, a permis au virus de se propager presque sans être détecté.