Le monde est sur “l’autoroute de l’enfer” selon le chef de l’ONU

Antonio Guterres a désigné les États-Unis et la Chine comme deux nations ayant une “responsabilité particulière” dans la lutte contre le changement climatique

Le monde doit choisir entre réduire ses émissions ou condamner les générations futures à une catastrophe climatique, a averti le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, lors d’un discours lors du sommet COP27 en Égypte lundi.

“L’humanité a le choix : coopérer ou périr” Guterres a déclaré aux délégués réunis pour discuter de la manière de lutter contre le changement au milieu d’un conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine et de l’inflation mondiale croissante et des pénuries d’énergie.

Guterres a insisté sur le fait que les pays les plus riches et les plus pauvres du monde doivent former un pacte pour accélérer la transition des combustibles fossiles, désignant la Chine et les États-Unis comme deux pays qui ont un “la responsabilité particulière d’unir les efforts pour faire de ce pacte une réalité.”

Il s’agit soit d’un pacte de solidarité climatique, soit d’un pacte de suicide collectif.

« Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter. Les températures mondiales ne cessent d’augmenter. Et notre planète approche à grands pas des points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible », Guterres a dit, proclamant que “nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur.”

Lire la suite Greta Thunberg appelle à la chute du capitalisme

Les avertissements du chef de l’ONU ont été appuyés par l’ancien vice-président américain Al Gore, qui a également souligné la nécessité de mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles. “Nous devons voir le soi-disant” élan vers le gaz “pour ce qu’il est vraiment : un élan sur un pont vers nulle part, laissant les pays du monde confrontés au chaos climatique et à des milliards d’actifs bloqués, en particulier ici en Afrique”, il a dit.

Guterres a également souligné que le monde doit atteindre zéro émission nette d’ici 2050 si les signataires de l’accord de Paris sur le climat de 2015 souhaitent atteindre leur objectif à long terme d’empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels.

La semaine dernière, la célèbre militante climatique adolescente Greta Thunberg a suggéré de lutter contre le changement climatique en éliminant le capitalisme, qui, selon elle, était défini par “Le colonialisme, l’impérialisme, l’oppression et le génocide par le soi-disant Nord global.”