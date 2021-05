Le monde est «  stupide  » de supposer que les vaccins nous sauveront des variantes mutantes de Covid, préviennent les lauréats du prix Nobel

UNE PAIRE de scientifiques lauréats du prix Nobel ont averti que le monde est «insensé» de supposer que les vaccins nous sauveront des mutations Covid, au milieu du chaos en Inde.

Le Dr Abhijit Banerjee et le Dr Esther Duflo ont suggéré que les dirigeants et les scientifiques devront peut-être préparer de nouveaux rappels, de nouveaux vaccins, des masques et envisager de ralentir la réouverture de la société.

La pandémie a maintenant tué plus de 3,2 millions de personnes avec des variantes émergeant dans certains des pays les plus touchés.

Cela inclut l’Inde, qui a connu plus de 230 000 décès, ce nombre continuant de croître de façon exponentielle chaque jour.

Maintenant, deux scientifiques lauréats du prix Nobel ont affirmé que, malgré le déploiement des «meilleurs vaccins», en Occident, il serait «insensé de supposer qu’ils vont nécessairement nous sauver».

Dans leur article d’opinion du NYT, ils ont écrit: «Le gouvernement (américain) commence maintenant à bouger, mais il semble toujours réticent à adopter une stratégie nationale.

«Nous devons anticiper la possibilité que le virus se propage à travers l’Afrique, où une campagne de vaccination qui venait à peine de démarrer est désormais menacée par la situation en Inde.

Le couple a suggéré que cela entraînerait un désastre dans les pays où l’approvisionnement en oxygène et les lits d’hôpitaux sont extrêmement limités et a exhorté les États-Unis et l’Europe à «se préparer et agir rapidement si nécessaire».

Ils ont conclu: «Se préparer maintenant pourrait nous donner une chance de combattre pour éviter une répétition du cauchemar de l’Inde.»

Leurs commentaires interviennent alors qu’un politicien indien affirmait que la deuxième vague du pays était une menace pour le monde.

Rahul Gandhi a lancé le terrible avertissement en appelant le Premier ministre Modi à entamer un deuxième verrouillage national alors que les cas et les décès continuent de grimper à des niveaux records.

M. Gandhi a déclaré que la population immense et diversifiée de l’Inde constituait un «terrain fertile» pour que le virus mute en formes plus infectieuses et mortelles, provoquant des ravages non seulement à l’intérieur de ses frontières mais à travers le monde.

Aujourd’hui, le pays a enregistré un record de 414 188 nouveaux cas, portant son total à 21 491 598.

Jeudi, des chercheurs de l’Université de Washington Institut de mesure et d’évaluation de la santé a averti que le vrai bilan est probablement de 700 000 et pourrait dépasser 1 million d’ici la fin du mois.





