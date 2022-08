Le monde est meilleur sans le chef djihadiste Ayman Al-Zawahiri – mais sa mort souligne l’échec américain en Afghanistan

AYMAN AL-ZAWAHIRI était le chef d’Al-Qaïda après que les Américains ont tué Oussama ben Laden en 2011. Le monde est bien débarrassé de lui.

Il a été impliqué au tout début d’Al-Qaïda en Égypte dans les années 1980. Comme Ben Laden, il a toujours été un djihadiste violent.

Ayman al-Zawahiri était le chef d’Al-Qaïda après que les Américains ont tué Oussama ben Laden en 2011 Crédit : AFP

Les combattants talibans prennent le contrôle du palais présidentiel afghan après que le président Ashraf Ghani a fui le pays en 2021 Crédit : AP

Il était derrière les attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998 qui ont tué 224 personnes

Il était à l’origine de l’attaque de l’USS Cole en 2000 qui a tué 17 marins américains.

Et, bien sûr, il a été l’un des principaux planificateurs des attentats du 11 septembre contre l’Amérique qui ont tué près de 3 000 personnes et en ont blessé des milliers d’autres.

Il n’a jamais eu le charisme – ou l’argent – d’Oussama ben Laden, mais c’était un idéologue terroriste pur et dur.

Un fanatique religieux avec peu de meurtres aveugles dans son cœur.

Il ennuyait son entourage avec ses longs discours décousus et ses idées confuses.

Mais en tant que l’un des “originaux” d’AQ, il a inspiré d’autres terroristes parce qu’il était toujours là à “Al-Qaïda Central”, quelque part entre le Pakistan et l’Afghanistan.

AQ Central a déclaré la guerre à l’Amérique il y a 24 ans dans la célèbre fatwa de 1998, avant les attentats à la bombe contre les ambassades en Afrique.

Ainsi, son meurtre avec un missile Hellfire – justifiable en droit international dans ce cas – était une victoire tactique bienvenue pour les Américains.

C’était une opération bien planifiée par la CIA – trouver al-Zawahiri grâce à un bon travail de renseignement, surveiller, vérifier, observer ses routines – puis frapper avec un drone Predator alors qu’il se tenait sur son balcon au petit matin.

Ils ont peut-être tiré deux des nouveaux missiles Hellfire “ninja” R9X, qui ont des lames rotatives qui tranchent tout ce qu’ils frappent – pas du tout d’explosif – pour minimiser les menaces pour quiconque à proximité.

Quelle que soit la variante Hellfire utilisée, il semble que cette opération ait été un succès complet pour la Maison Blanche.

Un quart de siècle après qu’AQ ait déclaré sa guerre, le dernier des hommes qui l’ont déclenchée est mort.

Nous pouvons tous en être reconnaissants.

Mais il ne faut pas se faire d’illusions. Cette belle victoire tactique souligne en fait une défaite stratégique beaucoup plus importante pour l’Occident démocratique.

Al-Zawahiri vivait une vie confortable dans une maison de la banlieue cossue de Kaboul, fournie par un ami de Sirajuddin Haqqani, le patron d’une famille mafieuse très méchante en Afghanistan, qui est maintenant chef d’État adjoint dans un gouvernement taliban visqueux. .

Les talibans ont convenu l’année dernière que lorsque les Américains se retireraient d’Afghanistan, ils garantiraient que le pays ne deviendrait plus jamais le foyer de groupes terroristes comme al-Qaïda.

Cela faisait partie de l’accord que les États-Unis pensaient conclure lors de leurs réunions secrètes à Doha.

Pourtant, les talibans ont ouvert leurs bras aux dirigeants d’Al-Qaïda encore plus qu’avant les attentats du 11 septembre.

Ils embrassent ce qui reste d’AQ dans la région alors même qu’ils mènent une guerre civile contre les djihadistes les plus sanguinaires de l’État islamique qui pensent que les talibans et AQ sont tout simplement trop modérés.

Défaite stratégique

Du point de vue de l’Occident, à quel point la situation en Afghanistan pourrait-elle être pire ?

En 2001, les États-Unis ont mené une opération pour empêcher que l’Afghanistan ne redevienne une base pour les djihadistes qui attaquaient l’Occident.

Après 20 ans de guerre, 70 000 morts parmi les forces afghanes, 7 500 morts parmi les troupes et sous-traitants occidentaux, plus de 57 000 parmi les groupes talibans et djihadistes et quelque chose dépassant 200 000 morts parmi les civils afghans, où en sommes-nous ?

Le peuple afghan, dont beaucoup ont bénéficié d’une aide au travail, à l’éducation et à l’amélioration du niveau de vie au cours de ces années, est maintenant confronté à une véritable famine sous un gouvernement incompétent qui fait passer le dogme religieux avant toute aide internationale.

Les groupes terroristes djihadistes sont ancrés dans l’avenir de l’Afghanistan.

Al-Qaïda Central est peut-être devenu inefficace au fil des ans, mais AQ et ses clients opèrent puissamment en Syrie, au Yémen, en Libye et à la frontière israélienne dans la péninsule égyptienne du Sinaï.

Et de nouveaux groupes terroristes djihadistes trouvent facilement refuge dans le nouvel Afghanistan.

L’Afghanistan représente une plus grande menace terroriste pour l’Amérique et le reste d’entre nous qu’elle ne l’était avant le 11 septembre.

Vingt ans de guerre et de souffrance pour finir moins en sécurité que nous avons commencé. Voilà à quoi ressemble vraiment un échec stratégique.

Le fait est que nous savions tous que la politique afghane échouait après 2015.

Mais il échouait lentement, il ne coûtait pas très cher à ce moment-là, et il aurait pu être sauvé avec un peu plus de volonté politique à Washington et dans deux ou trois capitales européennes.

Mais la décision du président Trump de se retirer quoi qu’il arrive a transformé un échec progressif en catastrophe.

Ensuite, la gestion du retrait par le président Biden en août dernier (et, oui, la Grande-Bretagne également) a transformé un désastre en catastrophe.

Poutine a dûment pris note du manque de bouteille de l’Occident.

Comme certains d’entre nous l’ont observé à l’époque, la route de Kaboul à Kyiv était susceptible d’être courte.

La sécurité des talibans monte la garde dans le quartier où un drone américain a tué le chef d’Al-Qaïda Crédit : EPA