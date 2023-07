Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a déclaré que le monde était « loin » d’établir une alliance sur l’intelligence artificielle (IA) qui comprend des nations comme la Chine et la Russie.

Le sommet prévu par le Premier ministre sur l’avenir de la technologie réunira des pays « partageant les mêmes idées », a-t-il souligné.

Interrogé sur les plus grands dangers de l’IA lors de sa comparution devant le Comité de liaison des Communes, M. Sunak a souligné les « changements sociétaux à grande échelle », le risque d' »abus » et les « risques pour la sécurité nationale ».

Il a déclaré que le « risque existentiel » de l’IA doit être pris au sérieux car « il y a juste un manque de compréhension à ce stade sur ce que pourrait être le potentiel de ces modèles ».





Nous sommes loin de quiconque établissant un équivalent AIEA pour l’IA Rishi Sunak

Sur les avantages de l’IA, le Premier ministre a évoqué la possibilité de s’attaquer à « des maladies incurables comme le cancer et la démence ou de nouvelles façons de cultiver ».

Il a également souligné un article récent estimant que cela pourrait augmenter le PIB de 10% au cours de la prochaine décennie et augmenter la productivité.

On a demandé à M. Sunak si sa conférence à l’automne serait ouverte à toutes les nations, à l’instar de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui comprend la Chine et la Russie.

Il a déclaré que ce serait « rassembler des personnes qui réfléchissent à ces choses de la même manière pour échanger des idées, partager des informations, car l’IA ne respecte pas les frontières nationales ».

M. Sunak a ajouté: «Nous bénéficierons tous de nous entendre et de nous parler lors de conversations avec les entreprises elles-mêmes.

«Nous sommes loin de quiconque établissant un équivalent de l’IAEA pour l’IA, ces choses sont loin dans la distance.

« Mais en premier lieu, le simple fait de parler de cela avec des pays partageant les mêmes idées est une chose sensée. »

Le Premier ministre a refusé de répondre à la question de savoir s’il y aura un projet de loi sur l’IA dans le discours du roi.

« Ce que nous devons faire, et je pense que nous pouvons probablement faire beaucoup de cela sans législation, c’est de nous asseoir et de déterminer quels sont les dispositifs de sécurité et les garde-corps que nous aimerions mettre en place », a-t-il déclaré.

M. Sunak a déclaré que le Royaume-Uni « peut diriger » la recherche sur la sécurité de l’IA « parce que nous avons déjà de bonnes capacités ».