Le monde est “loin d’atteindre” ses objectifs d’émissions, selon l’ONU

Les Nations Unies affirment que les promesses actuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre mettent la planète sur la bonne voie pour dépasser la limite pour les pays du réchauffement climatique convenue dans l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Le bureau du climat des Nations Unies a déclaré mercredi que sa dernière estimation basée sur 193 objectifs nationaux d’émissions verrait les températures augmenter à 2,5 ° C au-dessus des moyennes préindustrielles d’ici la fin du siècle.

C’est un degré supérieur à l’objectif ambitieux fixé dans le pacte de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 °C.

Le rapport a révélé que les émissions augmenteront également de 10,6 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010, une légère baisse par rapport aux estimations de 13,7 % l’an dernier.

Les scientifiques affirment que les émissions de gaz qui réchauffent la planète doivent en fait être réduites de 45 % d’ici la fin de la décennie.

“Nous sommes encore loin de l’ampleur et du rythme des réductions d’émissions nécessaires pour nous mettre sur la bonne voie vers un [1.5 C] monde », a déclaré le chef du bureau des Nations Unies sur le climat, Simon Stiell, dans un communiqué. « Pour maintenir cet objectif en vie, les gouvernements nationaux doivent renforcer leurs plans d’action pour le climat maintenant et les mettre en œuvre au cours des huit prochaines années.

Le rapport a été publié avant le sommet des Nations Unies sur le climat du mois prochain à Charm el-Cheikh, en Égypte, où les pays tenteront à nouveau d’augmenter leurs objectifs.