Le monde est-il vraiment en train de s’effondrer ou est-ce simplement ce que vous ressentez ?

Parce que les pays les plus riches sont plus susceptibles d’être démocratiques, ils sont plus susceptibles d’être touchés par cette tendance. Cela peut témoigner d’un pessimisme croissant dans ces pays.

Cela peut également aider à expliquer pourquoi, pour les Américains, il peut sembler que le monde dans son ensemble se désintègre.

Pour les Américains qui ont passé la majeure partie de leur vie dans une société sûre et stable, le passage à une crise politique apparemment sans fin est déstabilisant. Cela peut rendre le monde plus sombre et plus alarmant, ce qui peut également rendre les événements lointains plus effrayants ou plus bouleversants.

Les gens recherchent naturellement des modèles dans le monde. Vivez quelque chose une fois, surtout si cette expérience est traumatisante, et vous commencerez à le voir partout.

Pour les Américains soudainement habitués à dire, les menaces nationales de vol d’élections ou de troubles civils, des événements similaires se déroulant à l’étranger sembleront soudainement beaucoup plus viscéraux.

Cela peut s’additionner. Une poignée de crises lointaines que les Américains auraient peut-être rejetées il y a 30 ans comme étant sans rapport les unes avec les autres peuvent, aujourd’hui, sembler liées. Cela pourrait même sembler être la preuve d’un effondrement mondial.