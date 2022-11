Le monde est-il prêt pour le « président DeSantis » et une politique étrangère floridienne ?

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Une nuit décevante pour la plupart des républicains s’est transformée en une très bonne nuit pour un Floridien. Le gouverneur Ron DeSantis a non seulement remporté un deuxième mandat lors des élections de mi-mandat de mardi, mais l’a également fait avec une marge importante – remportant même le comté de Miami-Dade, marquant la première fois qu’un républicain remporte cet électorat largement urbain en deux décennies.

Les résultats ont cimenté de nombreuses attentes selon lesquelles DeSantis se présenterait à la présidence en 2024 – une situation qui suscite déjà des tensions avec un autre républicain floridien, l’ancien président Donald Trump. Et pour certains démocrates, les victoires à deux chiffres vues non seulement par DeSantis mais aussi par le sénateur républicain de Floride Marco Rubio mardi ont fermement mis fin au chapitre où l’État pourrait être considéré comme un État swing.

Le vote de mi-mandat a été étroitement surveillé à l’étranger, les alliés européens, en particulier, poussant un soupir de soulagement que les républicains les plus incendiaires alignés sur Trump aient eu une performance relativement médiocre. Dans une déclaration rapportée par mes collègues, le politicien allemand Reinhard Bütikofer a écrit avec approbation que “l’hypothèse pessimiste selon laquelle Donald Trump redeviendrait président des États-Unis en 2024 est devenue un peu plus irréaliste”.

Mais les résultats de mardi ont ouvert une autre possibilité : le président DeSantis. Qu’est-ce que cela signifierait pour le monde ? À certains égards, cela peut sembler plus acceptable pour beaucoup que Trump ou une autre alternative trumpienne. Mais DeSantis serait également le premier président des États-Unis né en Floride – et si les démocrates abandonnaient le Sunshine State aux républicains, l’impact plus large sur la politique étrangère américaine pourrait être significatif.

Voici trois choses à considérer :

DeSantis n’est pas Trump. Il n’agit peut-être pas toujours comme ça, mais le curriculum vitae de DeSantis ressemble plus à un fonctionnaire républicain banal qu’à Trump, un homme d’affaires explosif devenu pyromane politique.

À certains égards, les antécédents de DeSantis le rapprochent de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, dont les penchants plus interventionnistes étaient parfois en contradiction avec Trump.

Malgré une éducation relativement modeste, DeSantis est passé de Jacksonville à Yale, avant de poursuivre à la Harvard Law School. Il a ensuite travaillé comme avocat pour la marine américaine, servant à la base de Guantánamo Bay et se déployant en Irak. À son retour, il a été procureur fédéral avant de remporter deux mandats à la Chambre.

C’est un cheminement de carrière assez typique pour un politicien américain. Reflétant cela, DeSantis s’est largement concentré sur la politique intérieure à la Chambre et plus tard en tant que gouverneur, mais la plupart de ce qu’il a dit sur la politique étrangère correspond bien aux normes préexistantes, plutôt qu’au style souvent ad hoc de Trump.

DeSantis a condamné la Russie pour son invasion de l’Ukraine et a critiqué la décision du président Biden de se retirer d’Afghanistan. Il est également fortement opposé aux ennemis traditionnels des États-Unis comme l’Iran, s’opposant notamment l’accord nucléaire avec ce paysainsi que de nouveaux rivaux comme la Chine, et s’est engagé à être “le gouverneur le plus pro-israélien d’Amérique.”

Les résultats du GOP plus faibles que prévu calment les nerfs de l’Europe – pour l’instant

Il est, cependant, un homme de Floride. Contrairement à Trump, né riche à New York et ne devenant résident que tardivement, DeSantis est un véritable homme de Floride. Et dans une certaine mesure, il est à la hauteur de la réputation, accordant notamment une attention particulière aux questions étrangères proches de nombreux Floridiens : dont Cuba, Venezuela, Colombie et Haïti.

Il prétend ne pas être un fan des règles et du grand gouvernement. Le gouverneur de Floride a attiré l’attention nationale pour la première fois lorsqu’il a poussé une approche controversée de laissez-faire face au covid-19. Cette approche a mis DeSantis en contradiction avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé, même si elle n’était pas aussi combative que la décision de Trump de retirer les États-Unis de cet organisme. (La plupart des récits de l’époque de la Floride pendant la pandémie suggèrent que les politiques de DeSantis n’étaient ni le succès qu’il les décrivait ni le désastre que craignaient ses détracteurs).

Contrairement à Trump – qui a toujours sa réputation de négociateur à cœur – DeSantis peut être plus rigide et moins ouvert à la persuasion. Les profils ont suggéré à plusieurs reprises qu’il a peu de charme personnel ou d’intérêt pour les fonctions sociales que de nombreux politiciens ont. Tout dirigeant mondial qui chercherait une bromance avec cet homme pourrait se retrouver avec une épaule froide.

DeSantis est heureux d’utiliser une rhétorique impétueuse et même des cascades cruelles pour faire valoir son point de vue. Il a transporté des migrants vénézuéliens du Texas à Martha’s Vineyard dans le but de posséder des libéraux et s’est battu avec Disney pour les droits des homosexuels – rompant avec l’orthodoxie républicaine pour se plaindre du pouvoir des entreprises. Il a déclaré que la France plierait si la Russie envahissait et se rangeait du côté d’Elon Musk contre les dirigeants ukrainiens après que le milliardaire américain a suggéré que Kyiv devait négocier un accord de paix avec la Russie.

Et bien que DeSantis semble avoir accepté la réalité de l’impact probable du changement climatique sur la Floride, il a préféré injecter de l’argent dans l’adaptation au climat plutôt que de travailler pour atténuer réellement le problème.

Comme l’a récemment dit un critique, son plan a été de “distribuer de gros contrats pour réparer les impacts sur les propriétés riveraines coûteuses tout en ignorant essentiellement tout, et tout le monde, le reste”. Si les États-Unis se lancent à fond dans cette approche, cela pourrait avoir un impact partout dans le monde.

Ce que les résultats de mi-mandat signifient pour Trump, DeSantis et les élections de 2024

Que se passe-t-il si les démocrates abandonnent les électeurs de Floride ? Si DeSantis est sur le bulletin de vote dans la course présidentielle en 2024, il est susceptible de porter l’État – longtemps considéré comme un tirage au sort – facilement. Les démocrates, déjà sceptiques quant à leurs chances dans l’État, peuvent considérer cela comme une cause perdue.

Cela pourrait avoir des implications majeures. De nombreux membres de la grande population latino-américaine de Floride ont fui des régimes extrêmes ou socialistes dans des endroits comme Cuba et le Venezuela, ce qui a influencé les politiques des républicains et des démocrates en lice pour les votes dans l’État.

Mais certains pensent que les démocrates ont déjà commencé à passer à autre chose. Certes, il semble que la politique étrangère de Biden soit loin d’être redevable aux électeurs latinos de Floride. Son administration a assoupli les sanctions contre le Venezuela, assoupli les restrictions sur Cuba et retiré le groupe rebelle colombien FARC de la liste des organisations terroristes étrangères.