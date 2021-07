Le monde est divisé sur le BLM et les masques, affirme Osaka en remerciant Markle, Obama, le nageur Phelps et l’as de tennis Djokovic pour leur soutien

La quadruple championne majeure Osaka, qui est devenue l’athlète féminine la mieux rémunérée de tous les temps l’année dernière, a subi un examen minutieux alors qu’elle évitait les devoirs de presse à Roland-Garros de cette année avant de se retirer après avoir été menacée de sanctions par les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem.

Après avoir sauté Wimbledon, la superstar japonaise se prépare à un retour spectaculaire aux Jeux olympiques de Tokyo, auxquels elle s’est préparée en écrivant un essai jaillissant sur les principaux problèmes d’actualité tout en vérifiant le nom d’un groupe de stars qui, selon elle, l’ont soutenue pendant une période mouvementée.

« Le monde est aussi divisé aujourd’hui que je me souvienne au cours de mes courtes années de 23 », Osaka a dit au temps. « Des problèmes qui me paraissent si évidents à première vue, comme porter un masque en cas de pandémie ou s’agenouiller pour montrer son soutien à l’antiracisme, sont férocement contestés.

Naomi Osaka est belle pour @TEMPS.Elle a remercié Michelle Obama, Michael Phelps, Steph Curry, Novak Djokovic et Meghan Markle pour leur soutien après son retrait de Roland-Garros pour sa santé mentale. pic.twitter.com/QZfdgW0dEY – Pop Faction (@PopFactions) 9 juillet 2021

« Je veux dire, wow. Alors quand j’ai dit que je devais manquer les conférences de presse de Roland-Garros pour prendre soin de moi mentalement, j’aurais dû être préparé à ce qui s’est passé. »

Osaka sera autorisée à s’agenouiller pour soutenir Black Lives Matter si elle le souhaite pendant les Jeux olympiques, les organisateurs confirmant récemment les modifications apportées aux directives qui semblent permettre aux athlètes de partager plus facilement leurs opinions.

L’ancien numéro un mondial a également suggéré que les sportifs devraient bénéficier de jours de congé pour parler à la presse de la même manière que la plupart des employés ont droit à des jours de congé.

« Peut-être devrions-nous donner aux athlètes le droit de prendre une pause mentale de l’examen des médias à de rares occasions sans être soumis à des sanctions strictes », a-t-il ajouté. a-t-elle soutenu, après avoir été condamnée à une amende au tournoi de Paris pour ses actions.

« Dans n’importe quel autre travail, vous seriez pardonné de prendre une journée personnelle ici et là, tant que ce n’est pas habituel. Vous n’auriez pas à divulguer vos symptômes les plus personnels à votre employeur; il y aurait probablement des mesures RH protégeant au moins un certain niveau d’intimité.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par 大坂なおみ (@naomiosaka)

« J’ai de nombreuses suggestions à offrir à la hiérarchie du tennis, mais ma suggestion numéro un serait d’autoriser un petit nombre de » jours de maladie « par an pendant lesquels vous êtes dispensé de vos engagements avec la presse sans avoir à divulguer vos raisons personnelles. Je pense que ce serait aligner le sport sur le reste de la société. »

La star de la couverture Osaka a réitéré qu’elle était introvertie et a affirmé que Phelps – l’olympien le plus titré de tous les temps – lui avait personnellement dit que son exemple avait peut-être empêché quelqu’un de mourir.

« Michael Phelps m’a dit qu’en parlant, j’avais peut-être sauvé une vie », elle a dit. « Si c’est vrai, alors tout cela en valait la peine.

« Il y a trop [supporters] pour citer, mais je veux commencer par ma famille et mes amis, qui ont été formidables.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par 大坂なおみ (@naomiosaka)

« Il n’y a rien de plus important que ces relations. Je tiens également à remercier ceux qui, aux yeux du public, ont soutenu, encouragé et offert des mots si gentils.

« Michelle Obama, Michael Phelps, [NBA star] Steph Curry, Novak Djokovic, Meghan Markle, pour n’en citer que quelques-uns.

« Je suis éternellement reconnaissant à tous mes partenaires. Bien que je ne sois pas surpris car j’ai délibérément choisi des partenaires de marque libéraux, empathiques et progressistes, je suis toujours extrêmement reconnaissant. »

Plusieurs de ces partenaires, qui ont aidé Osaka à récolter 37 millions de dollars l’année dernière, ont publié des déclarations exprimant leur soutien à son égard. Les sponsors d’Osaka incluent Tag Heuer, AirBnB, Louis Vuitton, Mastercard et Nike.