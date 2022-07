Le monde est dangereusement proche d’une guerre nucléaire, prévient le chef de la sécurité britannique

Le monde est dangereusement proche de la guerre nucléaire, a averti hier le chef de la sécurité britannique.

Le conseiller à la sécurité nationale, Sir Stephen Lovegrove, a tiré la sonnette d’alarme alors que la Chine et la Russie modernisaient leurs armes de destruction massive.

Et il a ajouté que la guerre en Ukraine, associée aux régimes secrets de Moscou et de Pékin, signifie que nous sommes “plus susceptibles de voir des” trous de ver d’escalade “- des échecs soudains et imprévisibles dans le tissu de la dissuasion provoquant une escalade rapide vers un conflit stratégique”.

S’exprimant à Washington DC au Center for Strategic and International Studies, il a déclaré que la guerre nucléaire n’avait été évitée pendant la guerre froide que parce que l’Union soviétique et l’OTAN avaient pu se parler avec une compréhension mutuelle qui, selon lui, n’existe pas aujourd’hui.

La Chine et la Russie ont commis des “violations répétées” des traités internationaux sur les armes nucléaires, tandis que la Corée du Nord et l’Iran présentent également un risque nucléaire.

Il a mis en garde contre “le rythme et l’ampleur avec lesquels la Chine étend ses arsenaux nucléaires et conventionnels et le dédain qu’elle a montré pour s’engager dans des accords de contrôle des armements”.

Sir Stephen a appelé l’OTAN à être “éternellement vigilante” face à la perspective que des États voyous développent des armes nucléaires.

Il a mis en garde contre les courses régionales aux armements qui pourraient en résulter.

Il a ajouté : “Nous sommes clairement préoccupés par le programme de modernisation nucléaire de la Chine qui augmentera à la fois le nombre et les types de systèmes d’armes nucléaires dans son arsenal”.