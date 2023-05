Le monde est confronté à un conflit plus large avec des « adversaires du monde entier », prévient Ben Wallace

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a averti aujourd’hui que le monde était confronté à un conflit plus large, car un éventail d’adversaires à travers le monde – de la Russie à la Chine – constitue une menace pour notre sécurité future.

Wallace a déclaré que d’ici la fin de la décennie, le monde sera un « endroit plus dangereux et instable » dans son avertissement le plus sévère à ce jour qu’il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale.

Il a averti qu’un « conflit est à venir », soulignant qu’il pourrait y avoir un conflit plus large entre l’OTAN et la Russie à l’avenir ainsi que la menace posée par une « Chine montante » et des extrémistes africains.

« D’ici la fin de la décennie, le monde sera un endroit plus dangereux et instable et la défense sera plus essentielle à nos vies », a déclaré Wallace. Le Financial Times.

« Je pense qu’un conflit approche, qu’il fasse chaud ou froid, c’est à voir… Je pense qu’un conflit approche avec une série d’adversaires à travers le monde… Nous devons tous nous y préparer. »

Sur la photo: des médecins transportent une femme enceinte blessée d'une maternité endommagée lors d'une frappe aérienne russe à Marioupol, en Ukraine, le 9 mars 2022

Sur la photo: un soldat chinois tire avec une arme lors d’un entraînement au combat de la 42e flotte de la marine de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine à un endroit non précisé en mer, le 31 janvier

Wallace (photographié jeudi)

L’avertissement sévère du secrétaire à la Défense est venu alors qu’il exhortait le chancelier Jeremy Hunt à fixer une date ferme pour l’augmentation des dépenses militaires du Royaume-Uni de 2,1% à 2,5% du PIB.

L’avertissement de Wallace fait écho à celui du chef des Nations unies Antonio Guterres et du secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, qui ont déclaré séparément que le monde est désormais confronté à une convergence de défis « sans précédent dans notre vie ».

Les dirigeants du G7 se réunissent aujourd’hui au Japon pour relever ces défis, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la montée des tensions en Asie.

On craint que les combats en Ukraine ne deviennent incontrôlables et ne deviennent une guerre entre l’OTAN et la Russie, Moscou accusant à plusieurs reprises les alliés occidentaux de devenir effectivement parties au conflit en fournissant à l’Ukraine des armes, en entraînant ses troupes et en alimentant le renseignement militaire pour attaquer. forces russes.

Et on craint également un regain de conflit en Asie alors que les relations avec la Chine se détériorent.

Les dirigeants occidentaux sont de plus en plus préoccupés par ce qu’ils considèrent comme l’affirmation croissante de Pékin et craignent que la Chine ne tente de s’emparer de Taïwan par la force, parlant d’un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre à proximité pour intimider ceux qui y vivent.

Lors du sommet du G7, le Premier ministre japonais Fumio Kishida espère également souligner les risques de prolifération nucléaire lors de la réunion d’Hiroshima, site du premier bombardement atomique au monde.

La perspective d’une autre attaque nucléaire a été cristallisée par le programme nucléaire de la Corée du Nord à proximité et la série d’essais de missiles récents, et les menaces de la Russie d’utiliser armes nucléaires dans sa guerre en Ukraine.

La Chine, quant à elle, étend rapidement son arsenal nucléaire d’environ 400 ogives aujourd’hui à 1 500 d’ici 2035, selon les estimations du Pentagone.

Des combattants armés d’al-Shabab montent dans des camionnettes alors qu’ils se préparent à se rendre dans la ville, juste à l’extérieur de la capitale Mogadiscio, en Somalie, en 2008

Un lance-roquettes multiples Grad de l’armée ukrainienne tire des roquettes sur des positions russes en première ligne près de Bakhmut, en Ukraine, mercredi

Et dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, la violence extrémiste se propage vers le sud en direction des États côtiers.

La montée de la violence djihadiste liée à al-Qaida et au groupe État islamique qui a tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes et plongé des pays dans des crises.

Alors que la majeure partie de l’activité extrémiste est concentrée dans la région du Sahel intérieur de l’Afrique de l’Ouest au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la violence se propage rapidement aux États côtiers comme le Ghana, qui connaît une recrudescence d’attaques par des groupes non identifiés, qui pourraient avoir des liens avec les djihadistes. .

Le nord du Ghana n’a connu qu’un seul incident violent lié à un groupe armé non identifié en 2021, mais ce chiffre est passé à 19 en 2022, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Cela survient alors que le président ukrainien Volodymyr est sur le point d’effectuer un premier voyage post-invasion en Asie-Pacifique, le dirigeant devant rencontrer des alliés lors du sommet du G7 à Hiroshima.

La visite précédemment inopinée a été révélée par des responsables vendredi – une rare incursion au long cours pour le président en temps de guerre et une occasion de se blottir avec les dirigeants de sept démocraties riches qui financent la défense stoïque de son pays.

La visite intervient à un moment potentiellement crucial dans le conflit vieux de 15 mois, alors que les troupes ukrainiennes repoussent les gains russes à Bakhmut et préparent une offensive de printemps tant attendue.

Le haut responsable de la sécurité de Zelensky, Oleksii Danilov, a déclaré que le dirigeant ukrainien irait « partout où le pays a besoin de lui, dans n’importe quelle partie du monde », y compris Hiroshima, une ville synonyme des horreurs de la guerre.

« Des choses très importantes seront décidées là-bas, et donc la présence, la présence physique de notre président est absolument essentielle pour défendre nos intérêts », a déclaré Danilov.

Une source informée à Hiroshima a déclaré que Zelensky devait maintenant comparaître en personne, bien que le moment de son arrivée ne soit pas clair.

Le voyage donnera également au président ukrainien l’occasion de gagner de puissantes nations non alignées, dont le Brésil et l’Inde, dont les dirigeants ont également été invités.

Zelensky a récemment entrepris une tournée européenne, plaidant pour un soutien militaire comme des avions de chasse modernes fabriqués aux États-Unis, ainsi que des sanctions plus sévères contre la Russie.