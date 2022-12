Le monde est ‘conduit par l’envie’, pas par la ‘cupidité’

L’investisseur milliardaire Charlie Munger dit qu’il ne s’est jamais soucié de comparer sa richesse à l’argent des autres.

Au contraire, il dit que sa motivation à accumuler de la richesse a toujours été d’assurer son indépendance, la liberté de faire ce qu’il veut dans les affaires et dans la vie – et il souhaite que plus de gens suivent son exemple.

“Le monde n’est pas conduit par la cupidité. Il est conduit par l’envie”, Munger a déclaré lors de la réunion annuelle du Daily Journalla société de presse dont il est directeur, plus tôt cette année.

L’homme de 98 ans, qui a amassé une fortune que Forbes estime à 2,2 milliards de dollars, a ajouté qu’il est facile et courant que les gens deviennent envieux. Peu importe combien certaines personnes ont, quelqu’un d’autre en aura toujours plus, a-t-il noté.

C’est un sentiment que Munger a exprimé dans le passé, et qu’il a précédemment attribué à son ami de longue date et partenaire d’investissement, Warren Buffett. Mais Munger semble convaincu qu’il a surmonté la tendance lui-même.

“J’ai vaincu l’envie dans ma propre vie. Je n’envie personne”, a déclaré Munger. “Je me fous de ce que quelqu’un d’autre a. Mais d’autres personnes en sont rendues folles.”

Bien sûr, c’est plus facile de dire ça quand on est milliardaire. Forbes répertorie plus de 1 300 autres milliardaires avec des fortunes plus importantes que la sienne – y compris Buffett, qui a une valeur nette estimée à 106 milliards de dollars – mais la richesse de Munger est encore plus que suffisante pour s’assurer qu’il ne manquerait de rien.

En 2017, Munger a déclaré dans une interview qu’il essayait toujours d’éviter les sentiments “d’envie et de jalousie” dans les affaires. Ces types de pensées peuvent nuire à votre carrière, car vous serez plus susceptible de prendre des décisions biaisées qui pourraient mal tourner, a-t-il ajouté.

En 2019, il s’est de nouveau prononcé contre l’envie, déclarant à CNBC qu’éviter l’envie est l’un des “simples” secrets pour vivre une vie longue et heureuse.

En effet, une étude de 2018 que les personnes motivées par l’envie sont plus susceptibles d’avoir une santé mentale et un bien-être plus faibles. L’essor des médias sociaux a également été critiqué pour avoir alimenté les sentiments d’envie et de matérialisme des gens – en offrant constamment des fenêtres sur la vie de personnes qui ont ou semblent avoir une vie particulièrement luxueuse.

L’envie est simplement “intégrée dans la nature des choses”, a déclaré Munger lors de la réunion du Daily Journal. Le milliardaire a ajouté qu’il ne comprenait pas pourquoi les gens d’aujourd’hui ne sont pas plus satisfaits de ce qu’ils ont, surtout par rapport aux moments difficiles que les générations précédentes ont endurés.

Munger lui-même a vécu la Grande Dépression et a cité des conditions de vie plus pauvres et des durées de vie plus courtes dès les années 1800 comme exemples du chemin parcouru par l’humanité.

“Le fait que tout le monde soit cinq fois mieux loti qu’auparavant, ils tiennent cela pour acquis”, a déclaré Munger. “Ils ne pensent qu’à quelqu’un d’autre [has] plus maintenant, et ce n’est pas juste qu’il l’ait et ils ne l’ont pas.”

