Le monde est au milieu de la “première crise énergétique véritablement mondiale” et a besoin de pétrole russe, déclare le chef de l’AIE

L’accord de l’OPEP+ visant à réduire la production de pétrole augmente le risque d’une récession liée à l’énergie l’année prochaine, a déclaré le directeur de l’AIE, Fatih Birol. (Pavel Golovkine/AFP/Getty Images)

La réduction de la production de pétrole de l’OPEP+ alimente la “première crise énergétique véritablement mondiale”, a déclaré le chef de l’AIE.

Il a averti que la décision de la Russie et de l’Arabie saoudite de réduire de 2 millions de barils par jour augmentait le risque de récession.

Le pétrole russe devra affluer sur le marché pour que la demande mondiale soit satisfaite, a ajouté Fatih Birol mardi.

Le pétrole russe devra retourner sur le marché du brut pour résoudre une crise énergétique mondiale sans précédent, a déclaré mardi le chef de l’Agence internationale de l’énergie.

Fatih Birol a averti que récentes coupures d’approvisionnement ont alimenté “la première véritable crise énergétique mondiale”, selon des commentaires agrégés par Reuter.

OPEP+ – un groupe de pays producteurs de pétrole, dont la Russie et l’Arabie saoudite – convenu plus tôt en octobre de réduire la production de brut de 2 millions de barils par jour à partir de novembre. L’objectif est de constituer des excédents pour l’année prochaine et de maintenir des prix élevés.

Cette politique augmente le risque d’une récession mondiale, la demande de pétrole devant dépasser l’offre l’année prochaine, aurait déclaré Birol lors de la conférence Singapore Energy Week.

Les réductions de production de l’OPEP+ sont “particulièrement risquées, car plusieurs économies du monde sont au bord d’une récession”, a déclaré le directeur exécutif de l’AIE.

“J’ai trouvé cette décision vraiment malheureuse”, a-t-il ajouté.

Les réductions de l’offre de l’OPEP+ devraient entraîner des hausses des prix du pétrole, qui ont chuté d’environ 10 % au cours des trois derniers mois après avoir grimpé immédiatement après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Brent brut était de 1,2% inférieur à 90,28 $ le baril lors du dernier contrôle mardi, tandis que Brut WTI a chuté de 1,3 % à 83,46 $ le baril.

Une hausse des prix du pétrole brut entraînerait probablement une hausse de l’inflation et une chute de la production et de la croissance industrielles. L’AIE a averti que cela pourrait faire basculer l’économie mondiale dans une récession.

“Avec des pressions inflationnistes incessantes et des hausses de taux d’intérêt, la hausse des prix du pétrole pourrait constituer le point de basculement d’une économie mondiale déjà au bord de la récession”, a déclaré l’agence dans son dernier rapport mensuel sur le pétrole.

Les projections de l’AIE montrent que la consommation mondiale de pétrole augmentera de 1,7 million de barils par jour en 2023. Le brut russe sera nécessaire pour combler l’écart entre la demande et l’offre, a déclaré Birol.

Les États-Unis et l’Union européenne ont décidé d’imposer des interdictions limitées sur les importations de pétrole russe après que les forces du président Vladimir Poutine ont envahi l’Ukraine fin février.

Mais les pays du G7 – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis – ont proposé sauvegarder les interdictions avec un plafond de prix sur les approvisionnements russes. Cela limiterait les bénéfices potentiels de Moscou sur les exportations de pétrole sans interrompre complètement les livraisons.

Il a été estimé que ces mesures laisseraient de la place pour qu’entre 80 et 90% du pétrole russe sortent du mécanisme de plafonnement, ce qui, selon Birol, aiderait à combler les probables pénuries d’approvisionnement.

“Je pense que c’est une bonne chose, car le monde a encore besoin que le pétrole russe afflue sur le marché pour l’instant”, a-t-il déclaré.

Entre 80 et 90% du pétrole russe circulant en dehors du plafond des prix est un “niveau bon et encourageant pour répondre à la demande”, a-t-il ajouté.

Les membres de l’AIE ont également constitué un stock de réserves de pétrole supplémentaires qui peuvent être libérées sur le marché s’il est nécessaire d’augmenter l’offre et de faire baisser les prix, a déclaré Birol, selon Bloomberg.

“Nous avons encore une énorme quantité de stocks à libérer au cas où nous verrions des ruptures d’approvisionnement”, a-t-il déclaré. “Actuellement, ce n’est pas à l’ordre du jour, mais ça peut arriver n’importe quand.”