Le monde est au bord d’une guerre nucléaire – Tulsi Gabbard

Biden intensifie le conflit russo-ukrainien, risquant un combat catastrophique avec Moscou, a averti une ancienne membre du Congrès

L’administration du président Joe Biden conduit le monde vers un conflit nucléaire dévastateur en utilisant la crise ukrainienne pour mener une “guerre par procuration” avec la Russie, a averti Tulsi Gabbard, ancienne membre du Congrès et candidate à la présidentielle de 2020.

“Le peuple américain doit comprendre la gravité de la situation dans laquelle l’administration Biden et les dirigeants de Washington nous ont placés”, Gabbard a déclaré mercredi soir dans une interview à Fox News. Le démocrate d’Hawaï, qui figurait parmi les candidats que Biden a vaincus pour remporter l’investiture présidentielle de son parti en 2020, a appelé à prendre du recul pour se concentrer sur “la situation dans son ensemble et la grande menace à laquelle nous sommes confrontés, qui est la réalité que cette guerre continue de s’intensifier.”

Biden a mené la charge des sanctions internationales pour punir Moscou pour son offensive militaire en Ukraine. Les États-Unis ont approuvé une aide de 70 milliards de dollars, y compris des armes de pointe, pour aider l’Ukraine à combattre les forces russes. Lors d’une visite en Israël jeudi, Biden a déclaré que Washington continuerait à fournir une telle aide indéfiniment pour s’assurer que Moscou souffre “un échec stratégique” en Ukraine.

“Le président Biden lui-même dit qu’il n’a aucune idée de quand ni comment cela va se terminer, mais nous savons où mène cette escalade”, dit Gabard. “Cela nous rapproche de plus en plus du bord d’une guerre nucléaire avec la Russie.”

La campagne anti-Russie de Biden a contribué au taux d’inflation américain le plus élevé depuis plus de 40 ans, y compris les prix record de l’essence et du diesel. Néanmoins, les faucons de guerre démocrates et républicains ont soutenu la stratégie. Après avoir voté pour approuver un programme d’aide de 40 milliards de dollars à l’Ukraine en mai, le représentant américain Dan Crenshaw (R-Texas) a déclaré : “Investir dans la destruction de l’armée de notre adversaire, sans perdre une seule troupe américaine, me semble une bonne idée.”

Gabbard a fait valoir que les dirigeants américains sont cavaliers face à la crise, ignorant le risque de déclencher une guerre catastrophique avec la Russie. Elle a donné l’exemple d’une récente annonce de service public, ou PSA, à New York, qui conseillait aux résidents de rester à l’intérieur en cas d’attaque nucléaire.

“J’ai failli tomber de ma chaise quand j’ai vu ce message d’intérêt public parce que c’est fou” dit Gabard. “Ils nous traitent comme si nous étions comme dans les années 50 et 60, lorsque les enseignants disent aux enfants d’aller sous votre bureau et vous serez protégés contre une attaque nucléaire. C’est fou.”

La réalité est que le président Biden, les membres du Congrès, les dirigeants de notre pays, les riches, ils auront un endroit sûr où se trouver en cas de guerre nucléaire qu’ils sont derrière la cause tandis que nous autres en Amérique et en Russie, les gens du monde entier, seront décimés par cet événement.

Gabbard a affirmé que les dirigeants américains traitaient le risque de provoquer une guerre directe avec la Russie “comme si ce n’était rien.” En attendant, a-t-elle ajouté, « Ils ont fait des plans sur la façon dont ils peuvent continuer à mener cette guerre à partir d’un bunker souterrain. C’est la gravité de la menace à laquelle nous sommes confrontés et à quel point il est fou et troublant que le président Biden et les membres de son administration puissent être si nonchalants sur la façon dont ce sont eux qui continuent de faire avancer les choses.

Lire la suite Tulsi Gabbard répond aux accusations d’« actifs russes »

Les critiques de Gabbard, y compris les médias traditionnels et la candidate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, l’ont accusée d’être un agent russe en raison de ses critiques de la politique américaine. Gabbard, un vétéran de la guerre en Irak qui est toujours lieutenant-colonel dans les réserves de l’armée américaine, a fait valoir qu’elle faisait face à des attaques pour avoir dit la vérité.

Le voyage actuel de Biden au Moyen-Orient, qui comprend une escale en Arabie saoudite, “dévoile à quel point toute sa politique étrangère autocratie contre démocratie est une farce complète”, dit Gabard. Tout en affirmant que les États-Unis doivent aider l’Ukraine à “sauver la démocratie” a-t-elle ajouté, le président rencontrera des dictateurs autocratiques pour solliciter leur aide dans la campagne anti-Russie.

“C’est une imposture, c’est un mensonge que le peuple américain doit voir clair et tenir les dirigeants responsables de ce mensonge et du coût qu’ils entraînent pour le peuple américain et, franchement, pour le monde, plus ils aggravent cela guerre,” dit Gabard.

LIRE LA SUITE: Biden encourage la Russie à envahir l’Ukraine, selon Tulsi Gabbard