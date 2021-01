Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a averti que « l’approche moi d’abord » laissait les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde en danger alors que les pays plus riches se démenaient pour s’approvisionner en vaccins Covid-19.

Lundi, le président de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que « Le monde est au bord d’un échec moral catastrophique » et le «Les perspectives de distribution équitable des vaccins Covid-19 sont sérieusement menacées.»

Ghebreyesus a exhorté les nations du monde entier à partager plus équitablement les doses de vaccins Covid-19, permettant aux habitants des pays les plus pauvres de recevoir les ressources indispensables.

«Non seulement cette approche de moi d’abord met en danger les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, mais elle est également autodestructrice», Ghebreyesus a déclaré à ses collègues lors de l’ouverture de la réunion annuelle du Conseil exécutif de l’organisme.

«En fin de compte, ces actions ne feront que prolonger la pandémie», il ajouta.

L’accès aux vaccins Covid devient un défi de plus en plus évident pour certains des pays les plus pauvres du monde. En décembre, le directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, John Nkengasong, a appelé les pays riches à partager les fournitures de vaccin Covid-19, après qu’un certain nombre de pays occidentaux aient commandé des quantités bien supérieures à leurs besoins.

Nkengasong a déclaré que les pays africains luttaient pour garantir l’accès aux vaccins, tandis que d’autres pays accumulaient des fournitures.

Il a prononcé un «Problème moral» et a dit que «Certains pays ont trois à cinq fois plus que ce dont ils ont besoin.»

