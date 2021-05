L’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a parlé des multiples catastrophes auxquelles le monde est actuellement confronté, qui n’ont été qu’accentuées par la pandémie de coronavirus en cours.

Ban, qui a dirigé l’ONU de 2007 à 2016, a appelé les dirigeants mondiaux à relever leur ambition afin d’éviter les échecs sur un éventail de questions différentes, y compris le changement climatique et la rareté de l’eau.

«Il y a encore 2 milliards de personnes qui manquent d’eau potable, plus de 1,5 milliard de personnes qui n’ont pas d’électricité et il y a plus de 60 millions d’écoliers qui ne vont pas à l’école, même à l’école primaire … C’est triste, c’est vraiment déchirant », a déclaré M. Ban à« Avenir durable »de CNBC en mars, lors de la Journée mondiale de l’eau.

« Nous sommes au bord du précipice de toutes ces crises … J’espère que les dirigeants mondiaux devraient avoir des visions mondiales de grande envergure, que nous sommes dans ce monde ensemble, nous sommes tous ensemble, sinon nous serons tous un échec . Par conséquent, j’exhorte vraiment les dirigeants politiques à faire de leur mieux, à montrer l’exemple », a-t-il ajouté.

Ban a déclaré que les 10 prochaines années seraient d’une importance cruciale pour que les dirigeants mondiaux travaillent sur les objectifs de développement durable de l’ONU. Ce sont 17 objectifs créés par l’organisation basée à New York qui sont un appel à l’action pour la durabilité économique, sociale et environnementale d’ici 2030.

Pour réduire la situation, il a déclaré que la crise actuelle du Covid-19 avait encore mis en évidence l’impact d’une pénurie mondiale d’eau.

« La pandémie a bien sûr jeté un coup de projecteur sur cette question et elle a également vraiment démontré que l’eau est un fil conducteur reliant la myriade d’impacts de nos crises, que ce soit autour des maladies infectieuses ou de la sécurité alimentaire, l’année dernière nous a vu tout vivre. d’entre eux », a-t-il dit.

«Lorsque des milliards de dollars sont dépensés pour contrôler le coronavirus, je pense que nous devons voir une image plus grande et plus grande, investir judicieusement dans l’eau, cela aidera vraiment notre vie. C’est l’un des éléments urgents les plus importants de (la) Objectifs de développement maintenant », a-t-il ajouté.

Ban s’exprimait aux côtés du PDG du Global Center for Adaptation, Patrick Verkooijen. Ban est également le président du GCA, qui se décrit comme un «courtier en solutions pour accélérer, innover et mettre à l’échelle les mesures d’adaptation pour un monde résilient au climat».

Verkooijen a déclaré à CNBC que la pandémie avait été un «appel au réveil». «Nous ne sommes absolument pas préparés pour la prochaine crise, l’urgence climatique … 90% de toutes les catastrophes naturelles sont liées à l’eau, plus d’inondations, plus de sécheresses, plus de tempêtes, plus d’incendies. Au cours des deux dernières décennies, ces catastrophes climatiques ont doublé. Un demi-million de personnes ont perdu la vie et plus de 2 billions de pertes économiques », a-t-il déclaré.