Le monde est “à une erreur de calcul de l’anéantissement nucléaire”, selon le chef de l’ONU

Le secrétaire général Antonio Guterres a averti que l’humanité est la plus menacée depuis la guerre froide

La montée des tensions géopolitiques dans le monde a exposé la population mondiale à son plus grand risque d’être anéantie par les armes nucléaires depuis la fin de la guerre froide, a averti le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

“Aujourd’hui, l’humanité n’est qu’à un malentendu, à une erreur de calcul de l’anéantissement nucléaire”, Guterres a déclaré lundi lors de la conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération (TNP) à New York. Il a exhorté les nations du monde à “mettre l’humanité sur une nouvelle voie vers un monde exempt d’armes nucléaires.”

Le chef de l’ONU a affirmé que les conflits dans le monde, les violations des droits de l’homme, la crise climatique et la pandémie de Covid-19 “ont soumis notre monde à un stress plus important qu’il n’en a subi au cours de notre vie.” Les risques de guerre nucléaire sont au plus haut niveau depuis l’apogée de la guerre froide, a-t-il ajouté.

“L’humanité risque d’oublier les leçons forgées dans les incendies terrifiants d’Hiroshima et de Nagasaki”, dit Guterres. « Les tensions géopolitiques atteignent de nouveaux sommets. La concurrence prend le pas sur la coopération et la collaboration. La méfiance a remplacé le dialogue et la désunion a remplacé le désarmement.

Le TNP devrait être renforcé pour « adaptez-le au monde inquiétant qui nous entoure », a déclaré le secrétaire général, citant le conflit russo-ukrainien et les tensions au Moyen-Orient et dans la péninsule coréenne. « Près de 13 000 armes nucléaires sont actuellement détenues dans des arsenaux à travers le monde. Tout cela à un moment où les risques de prolifération augmentent et où les garde-fous pour empêcher l’escalade s’affaiblissent.

Les nuages ​​qui se sont dissipés après la fin de la guerre froide se rassemblent à nouveau. Nous avons été extraordinairement chanceux jusqu’à présent, mais la chance n’est pas une stratégie. Ce n’est pas non plus un bouclier contre les tensions géopolitiques débouchant sur un conflit nucléaire.

Guterres a déploré que les pays recherchent la sécurité en investissant des centaines de milliards de dollars pour stocker “Des armes apocalyptiques qui n’ont pas leur place sur notre planète.” Il a fait valoir qu’il ne suffisait pas d’essayer de réduire le risque d’éclatement de guerres parce que “L’élimination des armes nucléaires est la seule garantie qu’elles ne seront jamais utilisées.”

Le chef de l’ONU a déclaré qu’il se rendrait au Japon pour le 6 août, anniversaire du bombardement nucléaire américain d’Hiroshima, puis ferait escale dans d’autres pays d’Asie-Pacifique pour des entretiens avec leurs dirigeants sur la non-prolifération.

Les États-Unis, le seul pays à avoir jamais déployé une bombe nucléaire en temps de guerre, auraient dépensé 44,2 milliards de dollars pour de telles armes en 2021, dépassant les 38,2 milliards de dollars dépensés par les huit autres pays dotés d’armes nucléaires réunis. La Chine s’est classée au deuxième rang des dépenses nucléaires, avec 11,7 milliards de dollars, tandis que la Russie était au troisième rang avec 8,6 milliards de dollars.

“Depuis plus de 50 ans, le TNP a rendu notre monde plus sûr et plus prospère, et le traité n’est jamais plus important qu’en temps de crise”, a déclaré lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken. “Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous nos partenaires pour assurer un monde plus sûr pour tous.”

