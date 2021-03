Le monde est à court d’un produit essentiel

Des dizaines de camions déversent des centaines de milliers de tonnes de sable sur Miami Beach dans le cadre des mesures prises par le gouvernement américain pour protéger les destinations touristiques de la Floride contre les effets du changement climatique. EVA MARIE UZCATEGUI | AFP | Getty Images

LONDRES – Il est peu probable que l’appétit mondial insatiable pour le sable, l’une des matières premières les plus importantes mais les moins appréciées au monde, diminue de si tôt. Le problème, cependant, est que cette ressource est en train de disparaître. Toute notre société est bâtie sur le sable. C’est la matière première la plus consommée au monde après l’eau et un ingrédient essentiel de notre vie quotidienne. Le sable est la principale substance utilisée dans la construction de routes, de ponts, de trains à grande vitesse et même de projets de régénération des terres. Le sable, le gravier et la roche concassés ensemble sont fondus pour fabriquer le verre utilisé dans chaque fenêtre, écran d’ordinateur et téléphone intelligent. Même la production de puces de silicium utilise du sable. Pourtant, le monde fait face à une pénurie – et les climatologues affirment que cela constitue l’un des plus grands défis de durabilité du 21e siècle. « Est-il temps de paniquer? Eh bien, cela n’aidera certainement pas, mais il est temps de jeter un coup d’œil et de changer notre perception du sable », a déclaré Pascal Peduzzi, climatologue au Programme des Nations Unies pour l’environnement, lors d’un webinaire organisé par groupe de réflexion Chatham House.

Nous n’avons jamais pensé manquer de sable, mais cela commence à certains endroits. Pascal Peduzzi Directeur du GRID-Genève

Peduzzi, qui est le directeur de la base de données mondiale d’information sur les ressources du PNUE à Genève, en Suisse, a décrit la gouvernance mondiale des ressources en sable comme «l’éléphant dans la pièce». «Nous pensons juste que le sable est partout. Nous n’avons jamais pensé manquer de sable, mais cela commence à certains endroits. Il s’agit d’anticiper ce qui peut arriver dans la prochaine décennie, car si nous n’avons pas nous ne prévoyons pas, nous aurons d’énormes problèmes d’approvisionnement en sable mais aussi d’aménagement du territoire », a-t-il ajouté.

Un boom de la construction alimenté au sable

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de surveiller avec précision l’utilisation mondiale du sable. Cependant, Peduzzi a déclaré qu’il pouvait être mesuré indirectement, citant une « très, très bonne » corrélation entre l’utilisation de sable et de ciment. L’ONU estime que 4,1 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année, tirées principalement par la Chine, qui représente 58% du boom de la construction alimenté au sable d’aujourd’hui. Il faut 10 tonnes de sable pour produire chaque tonne de ciment. Cela signifie que, rien que pour la construction, le monde consomme environ 40 à 50 milliards de tonnes de sable par an. Cela suffit pour construire un mur de 27 mètres de haut sur 27 mètres de large qui s’enroule autour de la planète chaque année.

Dunes de sable dans le désert du Sahara. Getty Images

Le taux mondial d’utilisation du sable – qui a triplé au cours des deux dernières décennies en partie en raison de l’urbanisation croissante – dépasse de loin le taux naturel auquel le sable est reconstitué par l’altération des roches par le vent et l’eau. Le sable se trouve dans presque tous les pays de la planète, recouvrant les déserts et bordant les côtes du monde entier. Mais cela ne veut pas dire que tout le sable est utile. Les grains de sable du désert, érodés par le vent plutôt que par l’eau, sont trop lisses et arrondis pour se lier à des fins de construction. Le sable très recherché est plus anguleux et peut se verrouiller. Il est généralement issu et extrait des fonds marins, des côtes, des carrières et des rivières du monde entier.

‘Un grain de changement’

Louise Gallagher, responsable de la gouvernance environnementale à l’Initiative mondiale de l’observatoire du sable du PNUE / GRID-Genève, a déclaré que les problèmes autour du sable étaient devenus un problème «diffus» et «complexe» à résoudre. Par exemple, elle a déclaré que l’interdiction de l’extraction du sable des rivières aurait inévitablement un effet d’entraînement sur les personnes et les communautés qui comptent sur cette pratique pour gagner leur vie. La Chine et l’Inde arrivent en tête de la liste des zones où l’extraction du sable a un impact sur les rivières, les lacs et les côtes, en grande partie en raison de la flambée des infrastructures et de la demande de construction. Le PNUE a déjà mis en garde contre des «mafias du sable» florissantes, avec des groupes comprenant des constructeurs, des concessionnaires et des hommes d’affaires connus pour opérer dans des pays comme le Cambodge, le Vietnam, le Kenya et la Sierra Leone. Les militants qui s’efforcent de faire la lumière sur leurs activités, a déclaré le PNUE, sont menacés et même tués.

Des grues de construction et des véhicules recouvrent l’autoroute A10 entre Paris et Bordeaux de sable le 6 novembre 2019 près de Monts, dans le centre de la France. GUILLAUME SOUVANT | AFP | Getty Images

Le sable est « perçu comme bon marché, disponible et infini et c’est en partie parce que les coûts environnementaux et sociaux sont assez chers », a déclaré Gallagher mardi lors du même webinaire. «Il semble que nous pensons que la valeur d’utilisation la plus élevée pour ce matériau à l’heure actuelle est de l’extraire de l’environnement naturel plutôt que de le conserver dans le système pour les autres types d’avantages que nous en retirons comme, par exemple, la résilience climatique dans les zones côtières. régions », a-t-elle poursuivi. « Nous devons penser à mettre un peu d’ordre dans le chaos de cette image fragmentée et folle – et c’est en train de se produire. C’est la bonne nouvelle. Nous n’ignorons plus, je pense, ce problème. Il n’est plus aussi invisible qu’auparavant. être. » Gallagher a identifié cinq priorités pour la gouvernance des ressources en sable au cours des deux prochaines années: la coopération sur des normes mondiales dans tous les secteurs, des alternatives rentables et viables au sable fluvial et marin, la mise à jour des cadres de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise dans le secteur financier pour inclure le sable, faire entendre des voix au niveau du sol et fixer des objectifs régionaux, nationaux et mondiaux sur l’utilisation du sable à la bonne échelle.

« Personne ne parle même de ce problème »

«Je dirais qu’un grain de sable peut être un grain de changement», a déclaré Kiran Pereira, chercheur et fondateur de SandStories.org. «Il est important de se concentrer sur les bonnes choses qui se passent. Zurich, par exemple, construit des bâtiments avec 98% de béton recyclé. La ville d’Amsterdam s’est engagée à devenir 100% circulaire d’ici 2050 (et) elle vise à réduire de moitié ses ressources naturelles utilisation d’ici 2030. C’est la voie à suivre », a déclaré Pereira. L’appel au réveil sur la pénurie mondiale de sable, a déclaré Peduzzi, est intervenu en 2019 lorsque les gouvernements ont reconnu la crise environnementale pour la première fois et que la question a finalement été inscrite à l’ordre du jour politique à la suite d’une résolution de l’ONU.

Une excavatrice et un bulldozer travaillent sur le terrain de l’usine de gravier et de la centrale à béton du groupe d’entreprises Max Bögl. Soeren Stache | alliance d’image | Getty Images