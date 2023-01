Le monde entre en 2023 après une année mouvementée

Le monde a inauguré le Nouvel An lors des premières célébrations «normales» depuis le début de la pandémie de Covid-19.

2023 a été une année tumultueuse, avec plusieurs décès très médiatisés et la guerre en Ukraine, entre autres événements clés.

Alors que de grandes villes comme Londres et Paris ont sonné le Nouvel An avec des feux d’artifice, Moscou a opté pour un ciel terne.

Les huit milliards de personnes dans le monde ont inauguré samedi 2023, faisant leurs adieux à 12 mois mouvementés marqués par la guerre en Europe, des hausses de prix cinglantes, la gloire de la Coupe du monde de Lionel Messi et la mort de la reine Elizabeth, de Pelé et de l’ancien pape Benoît.

Beaucoup étaient prêts à mettre de côté des budgets serrés et un virus de plus en plus oublié mais pas parti, et à adopter une atmosphère de fête le soir du Nouvel An après quelques années de pandémie.

Les Parisiens – et un nombre “normal” de touristes, comparable à 2018 ou 2019, selon les responsables – en ont profité pour se rassembler au coude à coude pour un feu d’artifice le long des Champs-Elysées.

La police a déclaré qu’environ un million de personnes se sont présentées pour la célébration, où les enfants en poussette et les fêtards avec du champagne étaient également visibles.

Un groupe de 10 étudiants s’est assis autour de jeux en attendant minuit, passant leur premier réveillon du Nouvel An sur l’avenue.

“Nous sommes ici pour l’ambiance, pour passer un bon moment et être ensemble”, a déclaré Ilyes Hachelef, 19 ans. « Et c’est beau !

Quelques heures plus tôt, Sydney est devenue l’une des premières grandes villes à sonner en 2023, reprenant sa prétention de «capitale mondiale du réveillon du Nouvel An» après deux ans de fermetures et de festivités en sourdine contre les coronavirus en Australie.

“Cela a été une assez bonne année pour nous; surmonter le Covid, c’est bien sûr formidable”, a déclaré à l’AFP David Hugh-Paterson, 52 ans, alors qu’il attendait pour regarder un feu d’artifice de 12 minutes sur le pont du port de Sydney.

“Ciel paisible”

Pour certains, 2022 a été une année de Wordle, the Great Resignation, un nouvel album de Taylor Swift, une gifle aux Oscars et des effondrements de milliardaires.

Il a également vu la mort de la reine Elizabeth II, de l’icône du football brésilien Pelé, de Mikhail Gorbatchev, de Jiang Zemin et de Shinzo Abe. L’ancien pape Benoît XVI est également décédé le soir du Nouvel An.

La population mondiale a dépassé le cap historique des huit milliards de personnes en novembre.

Mais 2022 restera probablement dans les mémoires pour le retour d’un conflit armé en Europe – un continent qui a été le creuset de deux guerres mondiales.

“C’était notre année. L’année de l’Ukraine”, a déclaré samedi le président Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne, évoquant l’effort de guerre de son pays tout au long de l’année.

Plus de 300 jours après le début de l’invasion ratée de l’Ukraine par la Russie, environ 7 000 civils ont été tués et 10 000 autres blessés, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Environ 16 millions d’Ukrainiens ont fui leur foyer.

Pour ceux qui restent, un couvre-feu de 23h00 à 5h00 sera en place au milieu des pannes périodiques et des barrages de missiles russes.

Les dernières frappes russes sur l’Ukraine samedi ont fait au moins une vie de plus et en ont blessé plusieurs autres, ont indiqué des responsables ukrainiens, tandis qu’une explosion a été entendue à Kyiv juste après le Nouvel An.

“Nous ne savons pas avec certitude ce que la nouvelle année 2023 nous apportera”, a déclaré Zelensky, promettant que les Ukrainiens continueraient à se battre et souhaitant une “victoire” pour la nouvelle année.

À Kyiv, le cinéaste Yaroslav Mutenko, 23 ans, a été provocateur après qu’un obus a frappé l’hôtel quatre étoiles Alfavito près de son appartement, insistant sur le fait que l’explosion ne l’empêcherait pas d’aller faire la fête chez un ami.

“Nos ennemis, les Russes, peuvent détruire notre calme mais ils ne peuvent pas détruire notre esprit”, a-t-il déclaré.

Feux d’artifice de Londres

Il semblait y avoir un appétit émoussé pour les grandes célébrations dans la Russie de Vladimir Poutine.

Moscou a annulé son feu d’artifice traditionnel après que le maire Sergei Sobianine a demandé aux habitants de voter sur la manière de marquer l’occasion.

Des Moscovites comme Irina Shapovalova, une pépiniériste de 51 ans, ont déclaré que leur principal souhait pour 2023 était “un ciel paisible au-dessus de nos têtes”.

Poutine a déclaré dans un discours du Nouvel An que “la justesse morale et historique” est du côté de la Russie alors que le pays fait face à la condamnation internationale de la guerre.

Pendant ce temps, Londres accueillait les foules à son feu d’artifice officiel du Nouvel An pour la première fois depuis la pandémie avec environ 100 000 détenteurs de billets attendus pour assister au spectacle.

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Puerta del Sol de Madrid pour écouter les douze carillons qui ont accompagné les douze dernières secondes de 2023 et manger un raisin au rythme de chacun, accomplissant un rite que la plupart des Espagnols ont copié à la maison de la télévision.

La nouvelle année débutera avec un nouveau leader au Brésil, où Luiz Inacio Lula da Silva prend les rênes dimanche après sa victoire très mince dans les sondages d’octobre.

L’ombre de Covid

La région du Moyen-Orient a accueilli 2023 avec un feu d’artifice traditionnel depuis le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de 830 mètres (2 723 pieds) à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Des lumières laser ont ajouté au spectacle au point de repère qui portait des messages tels que “Hugging again”, une référence apparente à la fin des restrictions de Covid.

Cependant, la Chine commence 2023 en luttant contre une augmentation des infections à Covid après avoir levé les restrictions pour contenir le virus.

Les hôpitaux du pays le plus peuplé du monde ont été submergés par une explosion de cas suite à la décision de lever les règles strictes «zéro-Covid».

Les fêtes du Nouvel An sont toujours prévues, bien que les autorités de Shanghai aient déclaré qu’il n’y avait aucune activité officielle sur le célèbre front de mer du Bund.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au pays dans un discours télévisé du Nouvel An que, malgré l’épidémie, “la lumière de l’espoir est juste devant nous”.