Le monde entre dans une «nouvelle ère dangereuse» de menaces, selon le principal conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni | Nouvelles du monde

Le monde entre dans une “nouvelle ère dangereuse de prolifération”, avec des menaces d’armes génétiques, de lasers et d’ogives nucléaires, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Sir Stephen Lovegrove a soulevé le spectre d’un “effondrement dans un conflit incontrôlé” à moins que des méthodes ne soient conçues pour dissuader les hostilités et imposer des contrôles sur la propagation d’armes toujours plus meurtrières qui sont devenues de plus en plus faciles à acquérir.

Dans un discours public rare et très franc lors d’une visite aux États-Unis, il a averti que les mécanismes développés pendant la guerre froide par et entre les alliés occidentaux et l’Union soviétique de l’époque pour empêcher l’une ou l’autre des parties de déclencher un échange nucléaire n’étaient plus suffisants.

Il a souligné les inquiétudes concernant Le programme d’armement nucléaire de la Chine en particulier.

“Nous devons être honnêtes – la stabilité stratégique est menacée”, a déclaré Sir Stephen au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington.

Il a décrit la guerre de la Russie en Ukraine comme la manifestation d’une lutte beaucoup plus large qui défie l’ordre international.

Les analystes y voient une bataille de valeurs entre les démocraties libérales du monde, dirigées par des alliés occidentaux, et des États autoritaires comme la Chine et la Russie.

“Alors que ce concours se déroule, nous entrons dans une nouvelle ère dangereuse de prolifération, dans laquelle les changements technologiques augmentent le potentiel de dégâts de nombreuses armes, et ces armes sont plus largement disponibles”, a déclaré le haut responsable de la sécurité britannique.

“Nous devons commencer à réfléchir au nouvel ordre de sécurité.”

Les armes dangereuses sont de plus en plus faciles à acquérir

Cela impliquait un regard “urgent” sur deux éléments qui ont contribué à maintenir la paix mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il s’agissait d’abord de la capacité des alliés occidentaux à dissuader les attaques de leurs ennemis.

Le second était un réseau d’accords internationaux visant à contrôler la prolifération des armes, y compris les armes nucléaires, biologiques et chimiques.

“La question est de savoir comment rétablir la stabilité stratégique pour la nouvelle ère – trouver un équilibre entre une complexité sans précédent afin qu’il ne puisse y avoir d’effondrement dans un conflit incontrôlé”, a déclaré Sir Stephen.

“Le cercle ne peut être quadrillé que si nous renouvelons à la fois la dissuasion et le contrôle des armements, en adoptant une approche plus large et intégrée des deux”.

Présentant le défi, Sir Stephen a déclaré qu’il existe un ensemble croissant d’armes qui deviennent de plus en plus faciles à acquérir – et pas seulement par les gouvernements nationaux.

Cela inclut les cyber-armes, les drones et les menaces chimiques et biologiques.

Ils ne suffiront peut-être pas à déclencher une guerre, mais pourraient provoquer une instabilité aux conséquences imprévisibles.

Il existe alors un éventail de technologies émergentes développées uniquement par les États les plus puissants, qui pourraient “perturber l’équilibre stratégique”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale.

Le cyber fait également partie de cette catégorie, aux côtés des “systèmes spatiaux, des “armes génétiques”, des missiles de croisière à propulsion nucléaire, des armes à énergie dirigée et des véhicules hypersoniques”, a déclaré Sir Stephen.

Les soi-disant armes génétiques ressemblent à quelque chose d’un roman de science-fiction, mais un membre du Congrès américain a affirmé lors d’une forum sur la sécurité à Aspen, Coloradola semaine dernière que des armes biologiques sont en cours de développement qui utilisent l’ADN d’une cible pour s’attaquer uniquement à cette personne.

Inquiétudes sur la modernisation nucléaire de la Chine

Le conseiller britannique à la sécurité nationale a également mis en garde contre les “nouvelles technologies nucléaires”, ciblant la Chine.

“Nous sommes clairement préoccupés par le programme de modernisation nucléaire de la Chine qui augmentera à la fois le nombre et les types de systèmes d’armes nucléaires dans son arsenal”, a-t-il déclaré.

Sir Stephen a déclaré que la lutte contre la menace posée par la prolifération de nouvelles armes était une “perspective décourageante” et que, bien que la conclusion de nouveaux accords internationaux avec les grandes puissances soit un objectif à long terme, “il n’y a aucune perspective immédiate” que cela se produise.

En conséquence, l’accent devrait être mis sur la réduction du risque d’escalade, a-t-il déclaré.

Cela impliquerait des choses comme l’établissement de normes de comportement et la recherche d’un terrain d’entente et d’avantages mutuels entre toutes les parties utilisant les armes particulières.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres alliés occidentaux devraient également chercher à s’engager avec un groupe de pays aussi large que possible à travers le monde.

Les lignes de communication doivent également rester ouvertes avec les adversaires.

“Nous voulons” la mâchoire et non la guerre-la guerre “”, a déclaré Sir Stephen, s’inspirant d’une citation de Winston Churchill.

Il s’exprimait avant la révision, le mois prochain, d’un traité des Nations Unies visant à freiner la prolifération des armes nucléaires.