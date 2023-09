Le « monde entier » regarde les discussions avec Poutine – Erdogan — RT World News

Les dirigeants de la Russie et de la Turquie se réunissent à Sotchi pour discuter des relations bilatérales et des questions internationales

Le monde attend le résultat des négociations au plus haut niveau entre Moscou et Ankara, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan avant sa rencontre lundi avec son homologue russe Vladimir Poutine.

S’adressant à Poutine avant les pourparlers dans la ville balnéaire russe de Sotchi, Erdogan a déclaré que l’inclusion de ce que l’on appelle l’accord céréalier de la mer Noire dans l’ordre du jour signifiait que la réunion attirait une intense attention mondiale.

« Ils attendent le résultat. Je crois que la déclaration qui sera faite lors de notre conférence de presse sur les résultats de nos discussions sera un pas vers le monde, en particulier vers les pays africains en développement. » a déclaré le dirigeant turc.

Poutine a souligné dans son discours de bienvenue que les relations russo-turques sont solides et continuent de s’améliorer. Il a également présenté les projets de coopération future, notamment la création d’un hub en Turquie pour la réexportation du gaz naturel russe, ainsi que la construction russe d’une centrale nucléaire pour la Turquie.

« L’année prochaine, si tout se passe comme prévu, nous lancerons le premier bloc de réacteurs. Il existe des variantes possibles intéressantes pour poursuivre notre coopération ici.» Poutine a dit.















L’Initiative céréalière de la mer Noire était un accord négocié par la Turquie qui permettait à l’Ukraine d’exporter ses céréales sous les garanties de sécurité fournies par la Russie.

Cependant, Moscou s’est retiré de l’accord en juillet, un an après sa conclusion initiale. La Russie a accusé l’ONU, qui avait également contribué à la médiation, de ne pas avoir tenu ses promesses de faciliter l’exportation de produits alimentaires et d’engrais russes. Moscou a fait valoir que les expéditions russes avaient été confrontées à des problèmes en raison des sanctions économiques occidentales, malgré les affirmations des États-Unis et de leurs alliés selon lesquelles ce ne serait pas le cas.

Moscou a soutenu que les entreprises privées étaient réticentes à entretenir les navires russes, craignant des représailles américaines, tandis que les exportateurs russes ont enduré des problèmes de paiement après avoir été coupés du système bancaire international SWIFT.

Les discussions sur les moyens possibles de relancer l’accord céréalier figurent parmi les principaux objectifs d’Erdogan lors de sa visite en Russie, selon les médias turcs. Moscou a laissé entendre qu’il était disposé à autoriser les exportations ukrainiennes dès que la Russie obtiendrait ce qui lui avait été promis l’année dernière.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que le premier cycle de négociations russo-turques, qui a impliqué de hauts responsables et a duré environ 90 minutes, avait été constructif. Il a ajouté qu’aucun accord ne devrait être signé après les négociations.