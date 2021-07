«Le monde échoue» sur Covid, déclare le chef de l’OMS, Tedros, aux Jeux olympiques de Tokyo retardés

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré aux chefs olympiques que « le monde ne parvient pas » à arrêter Covid-19 alors que le programme sportif de Tokyo 2020 retardé par la pandémie a débuté mercredi.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’un déploiement inégal des vaccins risquait d’aggraver la crise, mais espérait que les Jeux olympiques pourraient être un « message d’espoir » pour un monde fatigué par la pandémie.

« La pandémie est un test que le monde échoue. Plus de quatre millions de personnes sont mortes et d’autres continuent de mourir. Déjà cette année, le nombre de décès est plus du double du total de l’année dernière », a déclaré Tedros.

« La menace n’est terminée nulle part tant qu’elle n’est pas terminée partout. Quiconque pense que la pandémie est terminée vit dans un paradis pour les imbéciles », a-t-il ajouté.

Tedros a parlé sans porter de masque lors de la session du Comité international olympique, qui s’est tenue dans un hôtel de luxe à Tokyo avec des délégués masqués assis à des bureaux socialement éloignés.

Par ailleurs, le programme sportif des Jeux 2020 retardés a commencé par un match de softball à Fukushima, qui a été ravagé par le tremblement de terre de 2011, le tsunami et la catastrophe nucléaire.

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui s’ouvrent officiellement avec la cérémonie d’ouverture de vendredi, se dérouleront en grande partie à huis clos avec la capitale japonaise sous état d’urgence suite à une augmentation des cas.

Tedros a reçu symboliquement une torche olympique des mains du chef du CIO, Thomas Bach, à la fin de son discours d’ouverture.

Il a déclaré que 75 pour cent des vaccins avaient été administrés dans seulement 10 pays.

« Les nantis s’ouvrent, les démunis se verrouillent », a-t-il déclaré, ajoutant: « C’est le problème d’un enfer, si vous n’en arrosez qu’une partie, le reste continuera à brûler. »

Les organisateurs ont annoncé mercredi huit autres infections liées aux Jeux, portant le total à 79.

« Les célébrations sont peut-être plus discrètes cette année, mais le message d’espoir est d’autant plus important », a déclaré Tedros, réitérant son appel à faire vacciner 70% de la population dans chaque pays d’ici la mi-2022.

« Puissent ces Jeux être le moment qui unit le monde et enflamme la solidarité et la détermination dont nous avons besoin pour mettre fin ensemble à la pandémie », a-t-il déclaré.

