Martin Griffiths estime que partout dans le monde, les civils ont droit à la protection et à leurs besoins fondamentaux

La communauté internationale n’a jusqu’à présent pas réussi à remplir ses devoirs humanitaires fondamentaux et à protéger les civils à Gaza au milieu de la poursuite de la campagne de bombardements israéliens, a déclaré jeudi le secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires, Martin Griffiths. L’aide humanitaire promise par les gouvernements nationaux et diverses organisations humanitaires atteint à peine les habitants de Gaza, a-t-il ajouté.

d’Israël « bombardements nourris » sont “devenir pire,” même dans les parties de l’enclave qui étaient censées être sûres, et l’aide “arrive à peine”, Griffiths a écrit dans une déclaration publiée sur X (anciennement Twitter).

« Les règles de la guerre sont claires : les civils doivent être protégés et disposer des éléments essentiels pour survivre, où qu’ils soient et qu’ils choisissent de se déplacer ou de rester », » a déclaré le responsable, faisant apparemment référence à l’appel d’Israël aux habitants de Gaza de se déplacer vers le sud au milieu des raids aériens continus.

Griffiths, qui est également le coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, a déjà critiqué L’ordre d’évacuation d’Israël, en le disant « défie les règles de la guerre et l’humanité fondamentale. » Forcer « des civils effrayés et traumatisés » hors de chez eux au milieu d’intenses bombardements « sans même une pause dans les combats et sans soutien humanitaire, c’est dangereux et scandaleux » a-t-il déclaré le 13 octobre.















Jeudi, le responsable de l’ONU a réitéré que « Le monde lui-même ne parvient pas à satisfaire les simples droits d’une partie de l’humanité » faisant référence à Gaza.

Ses propos interviennent alors que l’organisme international a dû réduire ses opérations d’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne en raison d’une pénurie de carburant. Jérusalem-Ouest a interdit l’importation de carburant à Gaza depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, arguant qu’il pourrait être utilisé à des fins militaires offensives par le groupe militant palestinien.

Selon la BBC, on s’attendait à ce que le carburant soit à court de carburant mardi, mais une partie de l’aide a réussi à entrer à Gaza via l’Égypte, notamment de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales.

Dans un article sur X mardi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié une photographie satellite qui, selon elles, montre des réservoirs de stockage contenant 500 000 litres de carburant à Gaza. « Demandez au Hamas si vous pouvez en avoir » dit le message.