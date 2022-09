Le monde du football rend hommage à la reine Elizabeth II après la mort du monarque à 96 ans

Un hommage à la reine Elizabeth II est présenté lors du match de la Ligue Europa d’Arsenal au FC Zurich. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Le monde du football rend hommage à la mort de la reine Elizabeth II jeudi.

Le match de Manchester United en Europa League contre la Real Sociedad, ainsi que le match de West Ham en Europa Conference League, se sont déroulés jeudi avec une minute de silence avant le coup d’envoi et des joueurs portant des brassards noirs.

“Suivant les instructions de la FA et de l’UEFA, le match d’UEFA Europa League de ce soir contre la Real Sociedad aura lieu comme prévu à Old Trafford”, a déclaré Manchester United. dit dans un communiqué.

“Une minute de silence aura lieu avant le coup d’envoi, ce qui permettra aux équipes, aux officiels de match et à toutes les personnes présentes de rendre hommage à Sa Majesté la Reine. Les deux équipes porteront des brassards noirs et les drapeaux à Old Trafford flotteront à la mi-temps. -mât en signe de notre plus grand respect.”

Arsenal a observé une minute de silence avant la seconde mi-temps de son match de Ligue Europa avec le FC Zurich, peu de temps après l’annonce de la mort de la reine.

Le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II est décédée jeudi à l’âge de 96 ans après avoir régné pendant 70 ans, Le palais de Buckingham annoncé.

A la mort de la Reine, son fils Charles, devient automatiquement monarque et conduira le pays en deuil.

La Premier League a déclaré dans un communiqué qu’elle était “profondément attristée d’apprendre le décès de Sa Majesté la Reine, Elizabeth II. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille royale et à tout le monde dans le monde qui pleure la perte de Sa Majesté”.

Il n’a pas encore été annoncé si les matches de Premier League de ce week-end auront lieu, mais d’autres événements sportifs en Grande-Bretagne ont déjà commencé à voir des reports.

Dans un communiqué, la Ligue anglaise de football a déclaré qu’une annonce serait bientôt faite concernant les matches du championnat, de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

“La considération concernant les matches de l’EFL sera discutée avec le gouvernement et le secteur du sport au sens large au cours de la période à venir et une annonce appropriée sera faite dans les meilleurs délais”, a déclaré le président de l’EPL, Rick Parry.