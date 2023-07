Le monde du bluegrass a perdu deux légendes la semaine dernière

Comme ça arrive6:52Le monde du bluegrass a perdu deux légendes la semaine dernière

C’est la fin d’une époque pour le genre bluegrass, déclare le musicien Ketch Secor.

Bobby Osborne des Osborne Brothers est décédé mardi à l’âge de 91 ans, selon le Hazard Community and Technical College de Hazard, dans le Kentucky, où il a enseigné pendant plusieurs années. À peine quatre jours plus tôt, Jesse McReynolds de Jim & Jesse est décédé à l’âge de 93 ans, Rapports Rolling Stone.

Ketch Secor du groupe de revival bluegrass The Old Crow Medicine Show dit qu’il a été profondément inspiré par les deux légendes du genre, et a même eu l’occasion de passer du temps et de collaborer avec McReynolds.

Secor a parlé à Comme ça arrive l’hôte invité Helen Mann vendredi. Voici une partie de leur conversation.

En tant que personne qui joue de la musique qui s’inspire des traditions bluegrass d’aujourd’hui, qu’est-ce que cela a signifié pour votre communauté de perdre à la fois Jesse McReynolds et Bobby Osborne à quelques jours d’intervalle?

C’est un vrai signe des temps qu’il n’y ait plus aujourd’hui de premier témoin vivant de la naissance du bluegrass. Donc, à partir de maintenant, ce seront tous des gens qui feront le pont entre cette génération et la suivante, ou qui seront eux-mêmes des témoins indirects de cette forme d’art musical incroyable qui a réuni tant de traditions américaines dans les années 1930 et 1940 avec ce son américain unique.

Je comprends que lorsque votre groupe a été intronisé au Grand Ole Opry, Jesse McReynolds a été le premier à vous accueillir. Dites-moi ce dont vous vous souvenez de vos premières rencontres avec lui.

Quand j’ai rencontré Jesse, c’était il y a environ 15 ans… et c’était donc un vieil homme à l’époque… mais vif et avec ça. Ses mains ne fonctionnaient pas aussi bien que lorsqu’il était enfant. Mais il jouait toujours sur l’Opry probablement, vous savez, 50 fois par an.

Et je pouvais lui rendre visite dans sa maison et sa merveilleuse épouse. Il vivait au bord du lac, loin de la ville, et c’était juste une personne très gentille.

Il venait de la région houillère du sud-ouest de la Virginie, et cela a eu un effet profond sur le genre de personne qu’il était. Il était silencieux. Il était un peu timide et réservé. Mais quand il a ouvert sa voix pour chanter et jouer, toute cette passion s’est déversée.

Et vous avez eu la chance de collaborer avec Jesse McReynolds. Je me demande ce que cette expérience a dû être pour vous, le vénérer comme vous l’avez fait, puis partager une scène avec lui également.

C’était tellement excitant de pouvoir faire de la musique avec lui en tant qu’interprète. Vous savez, c’était une chose de ramasser dans le couloir ou dans les coulisses de l’Opry ou chez lui. Mais en le faisant monter sur scène, c’était comme si nous faisions ressortir un patriarche du genre.

Le fait qu’il ait choisi de sortir avec Old Crow Medicine Show m’a rendu si fier. C’est un grand honneur quand quelqu’un qui est un ancêtre de la musique que vous aimez veut sortir avec vous et jouer dans votre émission, vous savez, 50 ans plus tard et vous êtes, vous savez, un enfant par respect – même si Je suis plutôt d’âge moyen.

Je me souviens d’une fois… nous l’avons ramené en Virginie et il a conduit la camionnette tout le long du trajet. Je veux dire, c’était un gars, vous savez, entre le milieu et la fin des années 80 qui a insisté pour que je conduise la camionnette du groupe pour nous rencontrer là-bas.

Et il a conduit toute la nuit pour nous ouvrir, monter un groupe pour ça et tout. J’aime à penser que ce sont des gens comme moi et plusieurs autres qui ont convaincu Jesse de rester quelques années de plus, parce que la vie a été tellement agréable de continuer à jouer de la musique pour lui.

C’est peut-être difficile à comprendre maintenant, mais Jesse et Bobby étaient tous deux des innovateurs. En lisant les nécrologies de ces hommes, vous savez, ils étaient en fait des briseurs de règles qui étaient en quelque sorte critiqués par les puristes du bluegrass. Dites-moi comment ils ont secoué l’establishment musical.

Je pense que Bobby Osborne et son frère Sonny illustrent vraiment cela.

La musique country veut toujours se corriger. Il a une sorte de méta-propriété dans laquelle il essaie toujours de déterminer s’il fait bien par ses ancêtres ou mal par eux. Vous savez, nous pédalons avec nostalgie à Nashville.

Et de toute évidence aujourd’hui, nous considérerions Bobby Osborne comme un puriste, un traditionaliste. Mais dans les années 1960, quand il est sorti avec son frère et avait une basse électrique et avait une caisse claire et a fait des disques d’une manière moderne et sophistiquée et a chanté aux étudiants sur les campus universitaires à travers le pays, c’était une décision assez révolutionnaire de le prendre au campus de la danse de la grange.

