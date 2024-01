Le monde draine ses précieuses réserves d’eau souterraines

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





De nombreuses régions du monde connaissent un épuisement rapide dans les réserves souterraines d’eau dont dépendent des milliards de personnes pour la boisson, l’irrigation et d’autres usages, selon une nouvelle étude qui a analysé des millions de mesures du niveau des eaux souterraines provenant de 170 000 puits dans plus de 40 pays.

Il s’agit de la première étude à reconstituer ce qui arrive aux niveaux des eaux souterraines à l’échelle mondiale, selon les chercheurs impliqués, et aidera les scientifiques à mieux comprendre l’impact des humains sur cette précieuse ressource souterraine, soit par une surexploitation, soit indirectement par des changements de précipitations liés. au changement climatique.

Les eaux souterraines, contenues dans les fissures et les pores des corps rocheux perméables appelés aquifères, constituent une bouée de sauvetage pour les populations, en particulier dans les régions du monde où les précipitations et les eaux de surface sont rares, comme dans le nord-ouest de l’Inde et le sud-ouest des États-Unis.

La réduction des eaux souterraines peut rendre plus difficile l’accès des populations à l’eau douce pour boire ou irriguer les cultures et peut entraîner un affaissement des terres.

« Cette étude a été motivée par la curiosité. Nous voulions mieux comprendre l’état des eaux souterraines mondiales en examinant des millions de mesures du niveau des eaux souterraines », a déclaré la co-auteure principale Debra Perrone, professeure agrégée au programme d’études environnementales de l’Université de Californie à Santa Barbara, dans une étude. communiqué de presse sur l’étude publiée mercredi dans la revue Nature.

Les auteurs ont constaté que les niveaux des eaux souterraines ont diminué entre 2000 et 2022 dans 71 % des 1 693 systèmes aquifères inclus dans la recherche, les niveaux des eaux souterraines diminuant de plus de 0,1 mètre par an dans 36 %, soit 617 d’entre eux.

L’aquifère Ascoy-Soplamo en Espagne a connu le taux de déclin le plus rapide d’après les données compilées – un déclin médian de 2,95 mètres par an, a déclaré le co-auteur de l’étude Scott Jasechko, professeur agrégé à la Bren School of Environmental Science and Management de l’Université de Californie. Sainte Barbara.

Plusieurs systèmes aquifères en Iran comptent parmi ceux où le taux de déclin des eaux souterraines est le plus rapide, a-t-il ajouté.

L’équipe n’a pas été en mesure de collecter des données sur une grande partie de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Asie du Sud-Est en raison d’un manque de surveillance, mais Jasechko a déclaré que l’étude incluait les pays où a lieu la majeure partie du pompage des eaux souterraines dans le monde.

L’étude a également mis en lumière quelques réussites à Bangkok, en Arizona et au Nouveau-Mexique, où les eaux souterraines ont commencé à se rétablir après des interventions visant à mieux réguler l’utilisation de l’eau ou à rediriger l’eau pour reconstituer les aquifères épuisés.

“J’ai été impressionné par les stratégies intelligentes qui ont été mises en œuvre pour lutter contre l’épuisement des eaux souterraines à plusieurs endroits, même si ces ‘bonnes nouvelles’ sont très rares”, a déclaré Jasechko par courrier électronique.

Pour comprendre si les déclins observés au 21e siècle s’accéléraient, l’équipe a également accédé aux données sur les niveaux des eaux souterraines de 1980 à 2000 pour 542 des aquifères étudiés.

Ils ont constaté que la baisse des niveaux des eaux souterraines s’est accélérée au cours des deux premières décennies du 21e siècle pour 30 % de ces aquifères, dépassant les baisses enregistrées entre 1980 et 2000.

“Ces cas de baisse accélérée du niveau des eaux souterraines sont plus de deux fois plus répandus que ce à quoi on pourrait s’attendre en raison de fluctuations aléatoires en l’absence de tendances systématiques au cours de l’une ou l’autre période”, note l’étude.

Donald John MacAllister, hydrologue au British Geological Survey qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré qu’il s’agissait d’un ensemble de données vraiment « impressionnant », malgré quelques lacunes.

“Je pense qu’il est juste de dire que cette compilation mondiale de données sur les eaux souterraines n’a pas encore été réalisée, certainement à cette échelle, du moins à ma connaissance”, a-t-il déclaré.

« Les eaux souterraines sont une ressource incroyablement importante, mais l’un des défis est que… parce que nous ne pouvons pas la voir, la plupart des gens n’y pensent pas. Notre défi est de constamment faire valoir auprès des décideurs politiques que nous disposons de cette ressource dont nous devons prendre soin et que nous pouvons utiliser pour renforcer la résilience et nous adapter au changement climatique.