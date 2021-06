LE MONDE doit prendre conscience de la « menace pour la sécurité nationale » des ovnis, ont déclaré les militants, car le ministère britannique de la Défense semble avoir pratiquement rejeté le prochain rapport du Pentagone.

Les chasseurs d’ovnis ont appelé la Grande-Bretagne à faire face au fait qu’il pourrait y avoir des objets mystérieux et super avancés d’origine inconnue opérant dans notre espace aérien après une série d’aveux stupéfiants par les États-Unis.

Le monde serait-il sur le point d’apprendre la vérité sur les ovnis ? Crédit : Getty – Contributeur

Le ministère de la Défense (MoD) est invité à suivre l’exemple des États-Unis qui devraient publier aujourd’hui un rapport de renseignement historique compilé par le Pentagone sur les phénomènes hautement stigmatisants.

Les ovnis sont passés des théories du complot marginales à un sérieux débat sur la sécurité nationale après la diffusion de séquences montrant des rencontres entre des objets mystérieux et des pilotes de chasse américains.

Les pilotes sont depuis devenus publics et ont raconté des histoires de vision d’objets qui semblent défier la compréhension conventionnelle de la façon dont les avions se déplacent.

Les désignant comme des phénomènes aériens non identifiés (UAP), les États-Unis ont mis en place l’UAP Task Force et ont commandé en décembre dernier le dossier historique au directeur du renseignement national.

Et pourtant, malgré les relations étroites entre les États-Unis et le Royaume-Uni, le ministère de la Défense est resté plutôt silencieux et s’est pratiquement lavé les mains du problème.

Des sources du ministère de la Défense ont déclaré à The Sun Online que le département n’avait pas d' »intérêt proactif » dans le prochain rapport américain du groupe de travail.

Cependant, la source a ajouté: « Si quelque chose affectait la sécurité du Royaume-Uni, nous nous y intéresserions. »

Il a déjà été rapporté que le Royaume-Uni pourrait relancer son unité de chasseurs d’ovnis – en fonction de ce que les Américains disent dans leur rapport attendu cet après-midi.

Et un porte-parole officiel a déclaré à The Sun Online que le ministère de la Défense n’avait pas reçu de copie préalable du rapport et qu’il « ne ferait aucun commentaire sur les conclusions ou sur le rapport réel d’un autre pays ».

La position a cependant déçu de nombreux militants OVNI qui attendent la publication du dossier très attendu car ils espèrent un changement de paradigme dans la façon dont le sujet est discuté au Royaume-Uni.

Quoi qu’il arrive aujourd’hui, ce n’est qu’un autre grand pas vers un monde de divulgation Gary Heseltine

Les législateurs américains, les anciens responsables de la défense, les chefs de la NASA et même les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu le problème des ovnis.

Et l’ancien initié Lue Elizondo – qui a dirigé le précédent programme OVNI du Pentagone – est devenu public et a poussé à la divulgation.

Pourtant, la stigmatisation demeure au Royaume-Uni et dans d’autres pays du monde.

La Grande-Bretagne a été invitée à prendre l’initiative et à se joindre aux États-Unis en semblant accepter la présence apparente d’ovnis.

Et bien que pour l’instant les objets semblent être de véritables inconnues, il a été rapporté que les États-Unis sont prêts à ne pas exclure une origine extraterrestre.

Gary Heseltine est un ancien flic devenu enquêteur sur les ovnis

L’ancien flic devenu enquêteur sur les ovnis, Gary Heseltine, a déclaré à The Sun Online : « Je pense que le Royaume-Uni devrait créer son propre groupe de travail pour examiner le problème des PAN.

« Je soupçonne que cela n’arriverait que si les autorités américaines veulent que cela se produise.

« Le Royaume-Uni a toujours suivi l’exemple américain sur ce sujet. »

Le vétéran de la force de trois décennies a récemment aidé à mettre en place ICER, une coalition internationale de 27 pays appelant à une divulgation complète sur les OVNIS.

Il a ajouté : « Quoi qu’il arrive aujourd’hui, ce n’est qu’un autre grand pas vers un monde de la divulgation.

« Le génie est sorti de la bouteille et plus il y a d’examen minutieux, de recherches scientifiques menées sur le phénomène, plus l’ICER est confiant que dans l’évaluation finale, la conclusion sera à un moment donné dans un proche avenir, que nous avons affaire à des extraterrestres/ des intelligences non humaines s’engageant avec la planète Terre. »

Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui montre des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone Crédit : DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Nick Pope, qui travaillait dans le bureau des ovnis maintenant fermé du ministère de la Défense dans les années 90, a déclaré à The Sun Online : « Il est scandaleux que le ministère de la Défense soit si réticent à s’engager sur quelque chose que le gouvernement américain a clairement identifié comme une menace pour la sécurité nationale.

« Il y a quelque chose dans nos cieux, plus rapide, plus maniable et capable d’une accélération plus rapide que n’importe quel avion à réaction militaire – si ce n’est pas un problème de défense, je ne sais pas ce que c’est.

« Il est temps pour le ministère de la Défense d’invoquer la relation spéciale, de mettre la main sur le rapport au Congrès – en particulier l’annexe classifiée – et de mettre en place son propre groupe de travail pour traiter cette question.

« Qui exploite ces engins ? Est-ce la Russie, la Chine ou quelqu’un d’autre ? Que font-ils ? Y a-t-il une menace ? S’il y a une menace, comment y faire face ? Ces questions nécessitent des réponses urgentes.

« Si les Américains sont inquiets, nous devrions être inquiets aussi. »

Nick Pope est un ancien fonctionnaire britannique qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère de la Défense Crédit : Chris Loomis Photographie

Dave Partridge, du groupe de défense des ovnis UAP Media UK, a déclaré à The Sun Online : « L’intérêt pour le sujet des phénomènes aériens non identifiés augmente de façon exponentielle au sein des médias et du grand public.

« Avec la publication imminente du rapport du groupe de travail UAP par le biais du département américain de la Défense, nous gardons espoir que, malgré des années de silence, le ministère de la Défense pourrait être ouvert à des discussions dans un proche avenir.

« Si nous voulons même commencer à comprendre ce phénomène, des données pertinentes doivent être mises à disposition pour analyse.

Graeme Rendall, historien de l’aviation d’UAP Media UK, a ajouté : « Depuis de nombreuses années maintenant, en ce qui concerne le problème de l’UAP au Royaume-Uni, le MOD n’a cessé de maintenir sa position selon laquelle il n’y a eu « aucun problème d’intérêt de la défense ».

« DÉNI CLAIREMENT ABSURDES »

« Compte tenu des multiples rapports d’engins mystérieux, y compris l’objet noté à Calvine en Ecosse en août 1990, cette position semble intenable.

« Nous espérons que les conclusions classifiées du rapport du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés au comité sénatorial spécial du renseignement seront partagées avec leurs alliés Five Eyes, y compris la communauté du renseignement britannique.

« Si c’est le cas, nous espérons que cela conduira à une réévaluation de la position du MOD sur la question de l’UAP. Si les Américains confirment qu’il y a un problème qui nécessite une enquête, un refus continu du MOD serait clairement absurde. »

UAP Media UK a également offert ses services à tous les députés ou ministres qui pourraient être intéressés par l’ouverture de la discussion sur les ovnis en Grande-Bretagne.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes ovnis en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un revirement brutal lorsque le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Et le rapport sur les ovnis – qui a été commandé par le Congrès – est en train d’être compilé par le groupe de travail UAP, qui a reçu un délai de 180 jours en décembre qui doit expirer aujourd’hui, le 25 juin.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

Des fuites de vidéos continuent d’émerger, il a été rapporté que le groupe de travail UAP enquête sur plus de 100 rencontres entre l’armée et les objets non identifiés.

Les détails émergents du rapport indiquent qu’il ne confirme ni n’exclut une origine extraterrestre du phénomène – mais les législateurs américains ont abordé la question à la suite d’un briefing classifié la semaine dernière.

Le Sun Online a également parlé au député Tobias Ellwood, qui a suggéré que les ovnis pourraient être des drones avancés et a appelé le Royaume-Uni à mettre en place une sonde similaire aux États-Unis.