Le monde doit réduire les émissions de méthane pour éviter le pire des changements climatiques, selon l’ONU

Les flammes d’une fosse de torchage près d’un puits dans le champ pétrolifère de Bakken. Le principal composant du gaz naturel est le méthane, qui est inodore lorsqu’il sort directement du puits de gaz. En plus du méthane, le gaz naturel contient généralement d’autres hydrocarbures tels que l’éthane, le propane, le butane et les pentanes.

Un rapport historique des Nations Unies a déclaré qu’une réduction drastique des émissions de méthane, un composant clé du gaz naturel, est nécessaire pour éviter les pires impacts du changement climatique mondial.

Le rapport, publié jeudi par la Coalition Climate and Clear et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, représente un changement dans la conversation mondiale sur la meilleure façon de faire face à la crise climatique, qui s’est concentrée sur la réduction à long terme du dioxyde de carbone.

Le méthane est 84 fois plus puissant que le carbone et ne dure pas aussi longtemps dans l’atmosphère avant de se décomposer. Cela en fait un objectif essentiel pour réduire plus rapidement le réchauffement climatique tout en travaillant simultanément à réduire les autres gaz à effet de serre.

Plus de la moitié des émissions mondiales de méthane proviennent de l’extraction de pétrole et de gaz dans l’industrie des combustibles fossiles; décharges et eaux usées du secteur des déchets; et les émissions du bétail provenant du fumier et de la fermentation entérique dans le secteur agricole.

Le monde pourrait réduire les émissions de méthane jusqu’à 45% cette décennie, soit 180 millions de tonnes par an, selon le Global Methane Assessment de l’ONU. Un tel objectif évitera un réchauffement de près de 0,3 degré Celsius d’ici 2045 et contribuera à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, un objectif de l’accord de Paris sur le climat.

Le rapport intervient après que les émissions de méthane ont atteint des niveaux records l’année dernière malgré les verrouillages mondiaux pendant la pandémie de coronavirus, D’après les recherches de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Les émissions de méthane augmentent également plus rapidement que jamais depuis le début de la tenue de registres dans les années 1980.

« La réduction du méthane est le levier le plus puissant dont nous disposons pour ralentir le changement climatique au cours des 25 prochaines années et complète les efforts nécessaires pour réduire le dioxyde de carbone », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement, dans un communiqué.

« Les avantages pour la société, les économies et l’environnement sont nombreux et dépassent de loin le coût », a déclaré Andersen. « Nous avons besoin d’une coopération internationale pour réduire de toute urgence les émissions de méthane autant que possible cette décennie. »

L’industrie des combustibles fossiles a le plus grand potentiel de réduction des émissions mondiales à un coût faible ou négatif en réparant les fuites des infrastructures pétrolières et gazières, selon le rapport. Il a ajouté que les entreprises qui empêchent les fuites et capturent le méthane pourraient profiter tout en limitant les rejets de méthane.