Le monde doit faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à son «  attaque meurtrière contre Gaza  », dit Roger Waters

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que Tel Aviv mette fin prochainement à son offensive dans la foulée du quatrième jour de combats entre les forces israéliennes et les milices palestiniennes basées à Gaza, Waters a exprimé son pessimisme, affirmant au présentateur de RT Eunan O’Neill que l’assaut ne se terminera que sous pression de la communauté internationale.

«À moins qu’une certaine pression ne soit exercée sur le gouvernement israélien pour qu’il arrête son attaque féroce et meurtrière contre Gaza, il ne s’arrêtera pas de son plein gré. Leur volonté ne va pas disparaître subitement; ils ne changeront pas soudainement de politique », a-t-il dit, ajoutant que l’assistance militaire par le biais de l’aide étrangère devrait être parmi les premiers éléments sur le billot.

La communauté internationale, représentée par ses gouvernements – et je parle en particulier des gouvernements occidentaux maintenant – devrait couper toute aide militaire à Israël.

Le dernier épisode de violence a débuté lundi après des jours de manifestations houleuses contre les expulsions prévues de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, qui ont rencontré de dures répressions policières et ont fait des centaines de blessés dans les affrontements qui ont suivi. Le Hamas a lancé une rafale de roquettes dans les villes israéliennes à partir de lundi soir, suivi de centaines de frappes aériennes de Tsahal sur la bande de Gaza. Plus de 100 Palestiniens sont morts dans l’échange, parmi lesquels 28 enfants, en plus d’au moins six Israéliens, dont un soldat des FDI et un enfant.

Jeudi soir, l’armée israélienne a déclaré qu’elle intensifiait ses opérations contre Gaza, lançant des bombardements d’artillerie au sol tout en poursuivant un flux constant de raids aériens, qui ont ciblé un certain nombre de gratte-ciel à travers l’enclave côtière, y compris des appartements et des médias. des bureaux. L’armée israélienne affirme également avoir frappé des installations de grande valeur du Hamas à travers le territoire et assassiné un certain nombre de hauts fonctionnaires.

S’exprimant sur la faisabilité à long terme de la situation actuelle à Gaza, qui reste sous un blocus israélien serré, et en Cisjordanie occupée, Waters avait plus d’espoir, affirmant que la situation était tout simplement « intenable. »

«Ce n’est pas un avenir qui puisse survivre. L’opinion publique évolue dans le monde entier, à un rythme de plus en plus rapide au fil des années ». dit-il en ajoutant «Ils ne seront pas autorisés à s’en tirer par la société civile mondiale, à mon avis.»

Ce changement ne relève peut-être pas de l’administration américaine actuelle, cependant, comme Waters a déclaré que Joe Biden n’a montré aucun intérêt à modifier la relation extrêmement étroite de Washington avec Tel Aviv.

«À la minute où il a été nommé président des États-Unis, il a dit qu’il était le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu». Waters a dit de Biden. «Il continuera à leur donner 3,8 milliards de dollars par an en aide militaire, et il ne déplacera pas l’ambassade américaine de Jérusalem à Tel-Aviv, où elle appartient.

En fait, il n’apportera aucun changement. Il ne prendra aucune mesure sur les colonies… il a simplement dit que c’était une carte blanche. «Fais ce que tu veux, tue-les tous si tu veux. Joe Biden n’a aucun intérêt pour les droits de l’homme.

