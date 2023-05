Toronto, Ontario (Réseau TVC) – Un conseiller de l’ONU a déclaré que le monde devait être « vigilant » à mesure que la technologie de l’intelligence artificielle s’améliorait, permettant des deepfakes plus réalistes.

Les deepfakes font référence à des médias, généralement vidéo ou audio, manipulés avec l’IA pour représenter faussement une personne disant ou faisant quelque chose qui ne s’est jamais produit dans la vie réelle.

« Un jumeau numérique est essentiellement une réplique de quelque chose du monde réel… Les deepfakes sont l’image miroir des jumeaux numériques, ce qui signifie que quelqu’un a créé une réplique numérique sans l’autorisation de cette personne, et généralement à des fins malveillantes, généralement pour tromper quelqu’un, » Neil Sahota, expert en IA basé en Californie, qui a été conseiller en IA auprès des Nations Unies, a déclaré CTVNews.ca par téléphone vendredi.

Les deepfakes ont été utilisés pour produire une grande variété de faux contenus d’information, comme celui censé montrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy disant à son pays de se rendre à la Russie. Les escrocs ont également utilisé des deepfakes pour produire de fausses mentions de célébrités. Dans un cas, une Ontarienne a perdu 750 000 $ après avoir vu une vidéo deepfake d’Elon Musk semblant promouvoir une arnaque à l’investissement.

En plus des escroqueries et des fausses nouvelles, Sahota note que les deepfakes ont également été largement utilisés pour créer de la pornographie non consensuelle. Le mois dernier, au Québec, un homme a été condamné à une peine de prison pour avoir créé des images d’abus sexuels d’enfants générées synthétiquement, en utilisant des photos de vrais enfants sur les réseaux sociaux.

«Nous entendons des histoires sur les personnes célèbres, cela peut en fait être fait à n’importe qui. Et le deepfake a en fait commencé dans le revenge porn », a-t-il déclaré. « Il faut vraiment être sur ses gardes. »

Sahota dit que les gens doivent avoir un œil attentif sur les vidéos et l’audio qui apparaissent, car cela pourrait être un signe de médias manipulés.

« Il faut avoir un œil vigilant. Si c’est une vidéo, vous devez chercher des choses bizarres, comme le langage corporel, des filatures bizarres, ce genre de choses. Pour l’audio, vous devez demander… ‘Est-ce qu’ils disent des choses qu’ils diraient normalement ? Semblent-ils hors de caractère? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? », a-t-il expliqué.

Dans le même temps, Sahota affirme que les décideurs doivent faire plus lorsqu’il s’agit d’éduquer le public sur les dangers des deepfakes et sur la manière de les repérer. Il suggère également qu’il devrait y avoir un système de vérification de contenu utilisant des jetons numériques pour authentifier les médias et étouffer les deepfakes.

« Même les célébrités essaient de trouver un moyen de créer un tampon de confiance, une sorte de jeton ou de système d’authentification afin que si vous avez un type d’engagement non en personne, vous ayez un moyen de vérifier », a-t-il déclaré. . « C’est un peu ce qui commence à se produire au niveau de l’ONU. Par exemple, comment authentifier les conversations, authentifier la vidéo ? »

