Le monde doit être prêt pour la GUERRE NUCLÉAIRE avec la Russie si l’armée de Poutine s’effondre, prévient l’ancien chef de l’OTAN Richard Shirreff

Le monde doit être prêt pour une guerre nucléaire avec la Russie si l’armée de Vladimir Poutine s’effondre, a averti un ancien chef de l’OTAN.

Le général Sir Richard Shirreff a exhorté l’Occident à maintenir la pression sur le tyran alors que son invasion de l’Ukraine perd de son élan.

Un char russe assommé après la récente avance d’éclairage de l’Ukrainien Crédit : Getty

Le général Sir Richard Shirreff était un ancien commandant en chef de l’OTAN Crédit : US NAVY

Soldats ukrainiens victorieux assis sur un véhicule blindé Crédit : AP

Une voiture brûle à Kyiv à la suite du bombardement de missiles russes Crédit : Reuters

Il soupçonne que l’armée de la nation assoiffée de sang se dirige vers un effondrement total – dans ce qui pourrait être la plus grande catastrophe militaire de la Russie depuis 100 ans.

Sir Richard, qui a été commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe pour l’alliance, a même déclaré que les forces ukrainiennes auraient pu repousser avec succès les forces de Poutine d’ici la fin de 2022.

Mais après que Poutine a déclenché un barrage de missiles sur l’Ukraine en représailles au bombardement de son pont prisé en Crimée, cela a alimenté les craintes quant à la longueur jusqu’où Mad Vlad ira.

Sir Richard a averti que le danger – y compris la menace des armes nucléaires – n’a en aucun cas disparu malgré les récentes retraites de la Russie.

Il a déclaré au Sun Online : “Nous devrions prendre cette menace nucléaire très au sérieux – mais nous ne devons en aucun cas cligner des yeux et je suis plutôt encouragé par la réponse de l’Occident.

“Mais si nous promettons des représailles massives d’une manière ou d’une autre, vous devez vous préparer au pire des cas, et le pire des cas est d’être en guerre avec la Russie.

“Il n’y aura pas de paix en Europe tant que Poutine, un régime semblable à Poutine, ou un ultra-nationaliste siègera au Kremlin.”

Il a établi une sombre comparaison entre Poutine et Adolf Hitler, affirmant que le dirigeant russe est maintenant “dans le bunker” comme le dictateur allemand l’était dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

“Nous traitons actuellement de questions politiques cruciales, mais néanmoins – nous ne voulons peut-être pas de cette guerre, mais cette guerre pourrait nous vouloir”, a expliqué Sir Richard.

“Nous devons nous préparer au pire des cas. C’est une question d’assurance. Le moyen d’éviter une guerre potentielle avec la Russie est d’être prêt pour cela, et nous ne sommes pas prêts pour cela.”

Mais l’ancien commandant de l’Otan pense que l’Occident a une chance de se battre contre l’armée en ruine de Poutine – qui se dirige vers un désastre.

Il a poursuivi : “Je pense que le décor est en train de se préparer pour une déroute décisive de l’armée russe en Ukraine.

“Cela pourrait être une avalanche, et nous voyons maintenant des fissures dans la neige.

“Les Ukrainiens créent plus de problèmes que les Russes ne sont capables d’en résoudre. Ça se présente bien.”

Sir Richard a salué la contre-offensive “masterclass” qui a vu les hommes de Poutine repoussés dans l’est et le sud de l’Ukraine – et a ajouté que la riposte “maintient l’élan”.

Les Ukrainiens créent plus de problèmes que les Russes ne sont capables d’en résoudre. Ça a l’air bien. Monsieur Richard

Les forces ukrainiennes s’attaquent maintenant à la ville clé de Kherson alors qu’elles réalisent des gains massifs dans des régions que Poutine avait tenté de revendiquer comme faisant désormais partie de la Russie.

Dans le but d’inverser la tendance, Poutine masserait des troupes en Biélorussie, pays voisin de l’Ukraine et dont le dictateur Alexandre Loukachenko est un proche allié.

La Biélorussie a été la rampe de lancement de l’invasion russe qui a déclenché la guerre en Ukraine et on craint qu’ils ne tentent de répéter la tentative d’encercler la capitale ukrainienne Kyiv.

En réponse, les troupes ukrainiennes ont été vues se déplacer pour renforcer la frontière alors que Poutine craignait même d’utiliser la Biélorussie pour lancer des frappes nucléaires.

Mais Sir Richard pense que cela ne servira à rien et pour les Russes acculés, il n’y a aucun moyen de sortir de leur situation désespérée.

“Les Russes sont comme le boxeur coincé dans le coin du ring face à un adversaire très agile qui frappe d’un côté puis de l’autre”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Les Ukrainiens repoussent les Russes jusqu’à la ligne du 23 février – la veille du début de la guerre – d’ici la fin de 2022, je pense que c’est tout à fait faisable.”

Même avec le spectre d’une guerre nucléaire qui plane sur le conflit, il y a encore de l’espoir pour les Ukrainiens alors qu’ils fauchent à travers les Russes qui se désintègrent.

Sir Richard a comparé la déroute à l’effondrement total de l’armée du tsar russe en 1917.

La révolution a vu des soldats se mutiner et refuser de suivre les ordres, mettant fin à l’implication de la Russie dans la Première Guerre mondiale et a conduit à la révolution russe.

Les succès ukrainiens ont été aggravés par les échecs russes – l’armée “fondamentalement kleptocratique et corrompue” de Poutine laissant ses hommes désespérément sous-équipés.

Et maintenant, il y a eu une mobilisation “totalement chaotique” des conscrits, avec des rapports qui laissent les hommes sans nourriture ni autres ressources de base.

Poutine prend également des décisions mal informées au sommet du Kremlin au sujet de la guerre – Vlad étant apparemment de plus en plus isolé, déconnecté de la réalité et entouré de ses copains.

“La [Russian] le moral a baissé », a expliqué Sir Richard.

“Vous avez des soldats qui ne veulent tout simplement pas se battre – on a dit à ces gars qu’ils seraient accueillis à bras ouverts par des foules en liesse et que les soi-disant” nazis ukrainiens “s’effondreraient.

« Mais ils se sont heurtés à une résistance féroce, ils sont dans un pays qui ne veut pas d’eux. Pourquoi devraient-ils mourir pour l’aventure de Poutine ?

“Conceptuellement, les Russes ne comprennent pas la guerre interarmes, ils ne se sont pas entraînés correctement, physiquement, ils n’ont pas le bon équipement et ce qu’ils ont, c’est de la foutaise, et moralement, ils sont complètement en faillite.”

Et même avec l’hiver et les pluies “rasputitsa” qui s’abattent sur l’épaisse boue, cela ne ralentira peut-être pas l’Ukraine.

“Si l’hiver est suffisamment froid pour que le sol gèle, les Ukrainiens continueront à rouler”, a déclaré Sir Richard au Sun Online.

“Les Ukrainiens sont bien préparés, ils ont les vêtements, ils ont le kit, et ils ont le moral et la motivation – ils ne vont pas s’arrêter.”

Poutine a dû faire face à une nouvelle humiliation lorsque son précieux pont de Kertch a été détruit, coupant partiellement le seul lien fixe entre la Russie continentale et la péninsule de Crimée.

La Russie a répondu par une vague de bombardements aveugles dans les villes du pays alors que Poutine, furieux, les qualifiait de “terroristes” et son allié clé a déclaré que ce n’était que le “premier épisode”.

Les craintes continuent également de planer sur le fait que Vlad pourrait mettre à exécution ses menaces nucléaires alors qu’il est de plus en plus acculé par l’Ukraine et l’Occident.

Et des questions subsistent même sur son avenir, de plus en plus difficile de voir comment il peut rester à la tête de la Russie – ou même survivre – s’il y a de nouvelles humiliations du Kremlin.

“Il n’y aura pas de paix en Europe tant que Poutine, un régime semblable à Poutine, ou un ultra-nationaliste siègera au Kremlin”, a déclaré Sir Richard au Sun Online.

“La seule façon de s’assurer que la menace une fois les combats arrêtés est de s’assurer que l’Ukraine est membre de l’OTAN et que l’OTAN doit mordre la balle et mettre des troupes au sol et des forces dans les airs au-dessus de l’Ukraine.

“La façon de maintenir la paix et la façon de dissuader la guerre est d’être prêt pour cela, et cela signifie un défi générationnel avec une dépense militaire importante et sérieuse qui n’est pas sans rappeler la guerre froide.”

Soldats ukrainiens à la frontière avec la Biélorussie Crédit : Flash d’information

Chars et véhicules blindés de transport de troupes russes détruits lors d’une opération de contre-offensive Crédit : Reuters