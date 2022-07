Le monde doit choisir entre l’action et le “suicide” selon l’ONU

Le Secrétaire général António Guterres a lancé un ultimatum sur le changement climatique lors d’une conférence à Berlin

Le monde a le choix entre “action collective et suicide collectif” et doit agir immédiatement pour lutter contre le changement climatique, a déclaré lundi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message adressé au dialogue sur le climat de Petersberg à Berlin, en Allemagne.

« Les concentrations de gaz à effet de serre, l’élévation du niveau de la mer et la chaleur des océans ont battu de nouveaux records. La moitié de l’humanité se trouve dans la zone de danger des inondations, des sécheresses, des tempêtes extrêmes et des incendies de forêt. Aucune nation n’est à l’abri. Guterres a déclaré dans un message vidéo.

« Ce qui me trouble le plus, c’est que face à cette crise mondiale, nous ne parvenons pas à travailler ensemble en tant que communauté multilatérale. Les nations continuent de jouer le jeu du blâme au lieu de prendre la responsabilité de notre avenir collectif. Nous ne pouvons pas continuer ainsi », a ajouté le haut responsable de l’ONU. “Le temps n’est plus de notre côté.”

Ce doit être la décennie de l’action climatique décisive. Cela signifie confiance, multilatéralisme et collaboration. Nous avons le choix. Action collective ou suicide collectif.

Guterres a insisté sur les pays du monde “doivent reconstruire la confiance et se rassembler” créer un “réponse globale concrète” sur le climat, notamment en apportant une aide financière aux personnes les plus touchées par les événements environnementaux.

𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿𝘀𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 à Berlin : @antonioguterres dans son puissant message aux plus de 40 délégations de toutes les 🌍régions : « Nous avons le choix. Action collective ou suicide collectif.“ Son message : https://t.co/pdXzRjMwJ6#PCD13 #2022PCD @climatemorgan pic.twitter.com/pAfqxiwDGt — Mission allemande auprès de l’ONU (New York) 🇺🇳🇩🇪🇪🇺🇺🇦 (@GermanyUN) 18 juillet 2022

La réunion en Allemagne a réuni des représentants de 40 pays pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords sur le climat, réduire l’utilisation des combustibles fossiles et promouvoir le passage à “sources d’énergie durables” afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, comme convenu lors du sommet climatique COP26 de l’année dernière en Ecosse.

Les participants se sont également engagés dans les préparatifs de la Conférence mondiale sur le climat COP27, prévue en novembre dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

Plus tôt ce mois-ci, António Guterres a appelé à une “la révolution des énergies renouvelables” et a exigé un moratoire sur les centrales électriques au charbon et toute autre exploration pétrolière et gazière dans le monde. Ses commentaires interviennent au milieu de la tourmente dans plusieurs pays qui ont tenté de mettre en œuvre des réformes au nom de la lutte contre le réchauffement climatique.

Le gouvernement du Sri Lanka, qui avait interdit les engrais industriels, a été renversé la semaine dernière par des foules protestant contre les pénuries de nourriture et de carburant. Aux Pays-Bas, des agriculteurs protestant contre les plafonds d’émissions se sont heurtés à la police, tandis que le projet du Ghana de passer à “vert” l’énergie a laissé le pays africain face à de longues pannes.