Le monde doit ajouter ou remplacer 50 millions de kilomètres de lignes de transmission (AIE)

Le monde doit ajouter ou remplacer 49,7 millions de kilomètres de lignes de transport d’ici 2040 pour que les pays puissent atteindre leurs objectifs climatiques et réaliser leurs priorités en matière de sécurité énergétique, selon un nouveau rapport publié par le Agence internationale de l’énergie mardi.

Ce montant équivaut à peu près au nombre total de kilomètres de réseau électrique qui existe actuellement dans le monde, selon l’AIE.

Cette remarquable intensification de la construction de lignes de transport à travers le monde nécessitera un investissement annuel dans les réseaux électriques de plus de 600 milliards de dollars d’ici 2030, soit le double des niveaux d’investissement mondiaux actuels dans les lignes de transport, selon l’AIE.

Cela nécessitera également des changements dans la manière dont le réseau électrique de chaque pays est exploité et réglementé.

L’attention mondiale portée à certaines technologies d’énergie propre – notamment l’énergie éolienne, solaire, les véhicules électriques et les pompes à chaleur – est impressionnante, mais les investissements dans les lignes de transmission ont été insuffisants et finiront par devenir un goulot d’étranglement de plus en plus important, selon l’AIE.

« Les progrès récents en matière d’énergie propre que nous avons constatés dans de nombreux pays sont sans précédent et incitent à l’optimisme, mais ils pourraient être mis en péril si les gouvernements et les entreprises ne s’unissent pas pour garantir que les réseaux électriques mondiaux soient prêts pour la nouvelle économie énergétique mondiale qui est en train de se développer. émergent rapidement, » Fatih Biroldirecteur exécutif de l’AIE, a déclaré dans une déclaration écrite publiée avec le nouveau rapport.

« Ce rapport montre ce qui est en jeu et ce qui doit être fait. Nous devons investir dans les réseaux aujourd’hui ou faire face à une impasse demain », a déclaré Birol.

Il existe actuellement 1 500 gigawatts de projets d’énergies renouvelables propres dans ce que l’AIE appelle des « stades avancés de développement » qui attendent d’être connectés au réseau électrique mondial. Pour avoir une idée du point de vue, une ville de taille moyenne a besoin d’un gigawatt d’électricité, a déclaré Bill Gates, co-fondateur de Microsoft et investisseur climatique, dans son livre : «Comment éviter une catastrophe climatique« .

Les 1 500 gigawatts de projets d’énergies renouvelables propres qui attendent d’être connectés au réseau électrique représentent cinq fois la puissance éolienne et solaire totale ajoutée dans le monde en 2022, selon l’AIE.

La demande d’électricité va continuer d’augmenter à mesure que de plus en plus de secteurs de l’économie mondiale passent à l’énergie électrique.

En outre, les réseaux électriques ont été construits pour acheminer l’électricité des endroits où les combustibles fossiles étaient brûlés jusqu’aux endroits où cette électricité était nécessaire. Alors que le monde s’oriente vers une économie d’énergie propre, le réseau électrique devra de plus en plus être installé là où les parcs éoliens et solaires sont construits jusqu’à là où l’électricité est utilisée.

Les conséquences d’un retard supplémentaire dans la construction de lignes de transmission sont désastreuses, selon l’AIE.

Si le réseau électrique se développe lentement, un scénario que l’AIE a appelé le « cas du retard du réseau », près de 60 milliards de tonnes supplémentaires d’émissions de dioxyde de carbone seront émises entre 2030 et 2050, selon l’AIE. Cela équivaut à la quantité d’émissions émises par le secteur électrique du monde entier au cours des quatre dernières années, selon l’AIE.

Dans ce cas, la température moyenne mondiale en 2050 serait « bien supérieure » à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels – l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 – et il y aurait 40 % de chances de dépasser les 2 degrés, selon l’AIE.

Une partie du défi réside dans le fait que la construction des lignes de transport prend beaucoup de temps, surtout par rapport à d’autres parties de l’infrastructure énergétique.

La construction de nouvelles lignes de transport prend entre cinq et 15 ans, planification et autorisation incluses. En revanche, les nouveaux projets d’énergies renouvelables prennent entre un et cinq ans, et les nouvelles infrastructures de recharge des véhicules électriques prennent moins de deux ans, selon l’AIE. Par conséquent, investir dans l’amélioration et la croissance des infrastructures de lignes de transport doit se faire maintenant, sinon cela deviendra un facteur de plus en plus important et limitant dans les plans mondiaux de décarbonation.

La construction de lignes de transmission à l’échelle mondiale doit être une question de coopération internationale, affirme l’AIE. « Veiller à ce que le monde en développement dispose des ressources dont il a besoin pour construire et moderniser les réseaux électriques est une tâche essentielle pour la communauté internationale », a déclaré Birol dans la déclaration écrite.