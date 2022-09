Le monde devrait parler à Poutine et Zelensky – Erdogan

Les hauts dirigeants devraient mener des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit en Ukraine, a déclaré le président turc

Le monde ne fait pas assez pour mettre fin au conflit en Ukraine, a déclaré jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan aux journalistes à New York. Les dirigeants internationaux devraient se concentrer sur la diplomatie et parler davantage avec Moscou et Kiev pour mettre fin au conflit entre l’Ukraine et la Russie de manière pacifique, a-t-il déclaré.

Ankara a toujours « croyait au pouvoir du dialogue et de la diplomatie », a déclaré Erdogan, soulignant les efforts de médiation de la Turquie dans le cadre de l’accord sur les céréales d’Istanbul entre Moscou et Kiev, et le récent échange de prisonniers entre les deux parties. Il a ajouté que les efforts individuels des dirigeants mondiaux ne suffisaient pas.

“L’ONU n’a pas pu mettre fin à la guerre, n’a pas pu arrêter l’effusion de sang et n’a pas pu trouver de solution à la crise énergétique et alimentaire”, a-t-il déclaré, appelant les autres dirigeants mondiaux à se joindre à la Turquie dans ses efforts diplomatiques. Erdogan a noté qu’il appellerait Poutine et Zelensky et continuerait son « diplomatie téléphonique ».

Il doit y avoir un “l’effort conjoint de tous les dirigeants du monde”, et “tout le monde” devrait s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, ainsi qu’avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, pour “ouvre la porte” pour la diplomatie, dit-il. Toute “approche négative” des deux dirigeants “n’apportera pas le résultat que nous attendons”, mais n’apportera que plus de morts et de destructions, a averti Erdogan.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés en Europe et ailleurs ont soutenu Kiev par une aide financière et militaire. Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes à Kiev ne feraient que prolonger le conflit.

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz font partie des rares dirigeants occidentaux qui sont restés en contact avec Poutine depuis le début de l’opération, bien que leurs efforts n’aient jusqu’à présent abouti à aucune percée diplomatique.

La Turquie a maintenu le contact avec Moscou et Kiev tout au long des hostilités. Il a condamné l’usage de la force par la Russie, mais a refusé de participer aux sanctions internationales contre Moscou. Ankara a également été impliquée dans l’accord négocié par l’ONU pour permettre l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens, qui a été convenu entre la Russie et l’Ukraine en juillet.

Plus tôt cette semaine, Erdogan a déclaré à l’émission d’information américaine PBS NewsHour que Moscou cherchait à mettre fin au conflit dès que possible. Il a également déclaré que la Russie ne pouvait pas être autorisée à conserver les territoires qu’elle avait gagnés depuis février.