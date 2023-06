Le monde devient à la fois plus égalitaire et plus inégal, selon Branko Milanovic

Commentez cette histoire Commentaire

Naturellement, la plupart des conversations sur l'état du monde partent du principe que les inégalités s'aggravent. Dans chaque pays, le fossé socio-économique entre les nantis et les démunis s'élargit invariablement, quoique de manière inégale.

La morosité imprègne le public mondial – une étude du Pew Research Center cette semaine a révélé que une médiane de 70 pour cent des adultes interrogés dans 24 pays, allant des États-Unis au Nigeria en passant par la Corée du Sud, pensaient que la situation économique de leur pays était « mauvaise ». Dans la plupart des pays étudiés, la les réactions négatives se sont aggravées depuis l’année dernière, aggravée par les inquiétudes suscitées par l’inflation et les crises du coût de la vie, alors même que les personnes les plus riches de nombre de ces sociétés ne font que s’enrichir.

Selon un rapport publié plus tôt cette année par le groupe de défense international Oxfam, les 1% les plus riches de la population sur Terre ont créé près des deux tiers de la nouvelle richesse créée depuis le début de la pandémie de coronavirus. Il a conseillé aux gouvernements du monde entier « de réduire de moitié la richesse et le nombre de milliardaires d’ici 2030, à la fois en augmentant les impôts sur les 1% les plus riches et en adoptant d’autres politiques anti-milliardaires ». Cela ramènerait la richesse et le nombre des milliardaires là où ils étaient il y a à peine dix ans en 2012. »

De telles mesures directes, sans parler d’un consensus international sur la conduite de cette forme de guerre de classe de facto, ne sont nulle part en vue.

Les inégalités ne concernent pas seulement les salaires. Les organisations internationales ont répertorié d’autres formes de fractures croissantes intensifiées par la pandémie, à partir d’un accès différent aux vaccins contre les coronavirus et aux technologies numériques. Le changement climatique a eu un impact disproportionné sur les communautés pauvres et vulnérables qui ont joué un rôle mineur dans la génération des émissions qui ont conduit au réchauffement climatique. Et, à une époque d’abondance relative, les Nations Unies avertissent que le monde est « plus affamé que jamais ».

« Les entreprises alimentaires et énergétiques ont plus que doublé leurs bénéfices en 2022, versant 257 milliards de dollars à de riches actionnaires, tandis que plus de 800 millions de personnes se sont couchées le ventre vide », selon Oxfam.

Mais le monde devient également plus égal, et non moins, par une dimension majeure. Dans un essai paru dans Foreign Affairs, l’économiste serbo-américain Branko Milanovic détaille comment la véritable « inégalité mondiale », telle qu’il la définit – c’est-à-dire la disparité des revenus entre tous les citoyens du monde, à un moment donné et ajustée aux différences de prix. entre les pays — a chuté au cours des deux dernières décennies.

L’émergence de la Chine en tant que titan économique et l’entrée de centaines de millions de personnes dans le monde en développement dans une nouvelle classe moyenne mondiale ont largement contribué à ce phénomène.

Milanovic trace trois « âges d’inégalité ».

La première s’étend du début du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, alors que la révolution industrielle a alimenté la montée de l’Occident et le déploiement de ses divers empires tentaculaires et exploiteurs à travers le monde.

La seconde – caractérisée par les niveaux les plus élevés d’inégalité mondiale et l’invocation généralisée du « tiers monde » pour décrire de nombreux États postcoloniaux appauvris – traverse la décennie qui a suivi la fin de la guerre froide.

« La troisième ère reflète la première : elle a vu la hausse des revenus dans une partie du monde et leur déclin relatif dans une autre », explique Milanovic. « À la première époque, c’était l’industrialisation de l’Occident et la désindustrialisation concomitante de l’Inde (alors sous la coupe des Britanniques, qui supprimaient les industries locales) ; dans le troisième, c’était l’industrialisation de la Chine et, dans une certaine mesure, la désindustrialisation de l’Occident.

Alors que le premier âge a conduit à ce que l’on appelle la «grande divergence» de l’Occident par rapport au reste, le moment actuel peut conduire à une grande «convergence», soutient Milanovic. « La Chine est incroyablement proche de quelque chose que personne n’aurait prédit à la mort de Mao en 1976 : que dans 70 ans, le pays alors appauvri aurait autant de citoyens riches que les États-Unis. »

« Les pays avec les citoyens les plus riches sont généralement les plus puissants du monde », écrit Felix Salmon d’Axios, dans son riff sur l’essai de Milanovic. « Ce pouvoir est maintenant plus largement distribué qu’à n’importe quel moment depuis plus d’un siècle. »

Les implications de ce changement sont complexes et encore difficiles à évaluer. Il est également loin d’être certain que les lignes de tendance actuelles continueront dans leur direction actuelle. Selon l’analyse de Milanovic, la Chine ne contribuera plus à uniformiser les règles du jeu mondiales dans les décennies à venir et à un boom parallèle en Inde et, de manière significative, l’Afrique pourrait ne pas correspondre à l’ampleur de la transformation de la Chine.

Pour l’Occident, cette « convergence » aura des effets discordants, car des citoyens qui se considéraient autrefois proches du sommet d’une hiérarchie socio-économique mondiale voient leur statut amoindri, leur pouvoir d’achat affaibli et leurs modes de vie modifiés par les nouveaux modes de consommation générés par la classe moyenne des le monde en développement. « Les personnes appartenant aux groupes à faible revenu des pays riches se sont historiquement classées en tête de la répartition mondiale des revenus », écrit Milanovic. « Mais ils sont maintenant dépassés, en termes de revenus, par les habitants d’Asie. »

Au sein des nations occidentales, le sentiment de disparité entre les élites riches et la classe moyenne désormais fragile semble susceptible de croître. « Le sentiment d’inégalité croissante dans les pays occidentaux peut devenir aigu car leurs populations appartiennent de plus en plus, mesurées par les niveaux de revenu, à des parties très différentes d’une hiérarchie mondiale des revenus », conclut Milanovic, dans un sombre pronostic. « La polarisation sociale qui s’ensuivrait ferait ressembler les sociétés occidentales à celles de nombreux pays d’Amérique latine, où les écarts de richesse et de mode de vie sont incroyablement prononcés. »

Les législateurs de diverses allégeances dans les démocraties occidentales semblent conscients de cet iceberg à l’horizon et tentent par intermittence de changer de cap. Les tentatives de l’administration Biden d’investir dans une nouvelle révolution industrielle verte visent explicitement à tenir compte des divisions qui s’ouvrent au sein de la société américaine, comme l’a récemment observé l’historien économique Adam Tooze.

Mais ses difficultés à faire passer la législation nécessaire, et les questions majeures qui entourent sa mise en œuvre réussie, sont aussi le signe de luttes à venir. « Même si les inégalités mondiales diminuent, cela ne signifie pas que les troubles sociaux et politiques dans les différents pays diminueront – au contraire, c’est le contraire qui est vrai », écrit Milanovic.