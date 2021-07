Le monde «deviendra probablement plus dangereux» au cours des cinq prochaines années, selon le conseiller à la sécurité nationale de Boris Johnson

Le conseiller à la sécurité nationale de Boris Johnson a déclaré que le monde allait « probablement » devenir un endroit plus dangereux au cours des cinq prochaines années.

Sir Stephen Lovegrove – conseiller en chef du Premier ministre sur les questions de sécurité – a souligné les risques croissants liés aux puissances étrangères hostiles et aux cyberattaques lorsqu’il a comparu devant des députés lundi.

Interrogé par le député conservateur Tobias Ellwood si le monde deviendrait plus dangereux au cours des cinq prochaines années, Sir Stephen a répondu : [to be] à la baisse.

Le conseiller à la sécurité nationale a ajouté : « Je dirais donc que c’est probablement plus dangereux. »

Ses commentaires interviennent alors que les États-Unis ont indiqué qu’ils pensaient que les pirates informatiques russes étaient responsables de l’attaque de ransomware « colossale » de vendredi qui a touché des centaines d’entreprises à travers l’Amérique et dans le monde.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré aux députés que le risque de cyberattaques « a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années » – promettant que le gouvernement « investirait plus de temps, de soin et de réflexion dans la cybersécurité ».

Interrogé par des députés du Comité de stratégie de sécurité nationale, M. Gove a admis que le Royaume-Uni et ses alliés étaient « vulnérables » aux cyberattaques d’« États hostiles et d’autres mauvais acteurs – qu’il s’agisse d’organisations terroristes ou d’anarchistes ou d’autres groupes ».

M. Gove a affirmé que le Royaume-Uni avait déjà développé une « capacité formidable » pour faire face à de telles attaques, mais a déclaré que le gouvernement essayait de renforcer ses cyber-capacités en formant un « cadre » de techniciens qualifiés.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement devrait augmenter ses dépenses en matière de défense et de sécurité, Sir Stephen a déclaré qu’il ne voyait pas la situation changer de manière significative pour le ministère de la Défense (MoD), par rapport au règlement budgétaire de l’année dernière.

« Chaque ministère dans l’ensemble du gouvernement aimerait plus d’argent », a-t-il déclaré. « En fin de compte, les priorités nationales incombent au Premier ministre et au gouvernement. »

M. Gove a déclaré : « Il y a des aspects de notre sécurité nationale qui ne relèvent pas de notre budget de la défense. Avec les cybermenaces, il y a des choses que nous devrions faire dans tout, de nos universités à la façon dont nous adaptons nos apprentissages. »

Lundi, plus de détails sont apparus sur la façon dont un gang criminel lié à la Russie a lancé la plus grande attaque mondiale de ransomware à ce jour, ayant ciblé le logiciel de Kaseya, un fournisseur basé à Miami.

Vendredi, une filiale du célèbre gang REvil a infecté des milliers de victimes dans au moins 17 pays, en grande partie par le biais d’entreprises qui gèrent l’informatique à distance pour plusieurs clients, selon des chercheurs en cybersécurité.

Le président américain Joe Biden a suggéré ce week-end que les États-Unis réagiraient s’il était déterminé que le Kremlin était impliqué.

Il y a moins d’un mois, M. Biden a pressé le président russe Vladimir Poutine de cesser de donner refuge à REvil et à d’autres gangs de ransomware dont les attaques incessantes que les États-Unis considèrent comme une menace pour la sécurité nationale.

Le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov, a été interrogé sur la question de savoir si la Russie était au courant de l’attaque ou l’avait examinée. Il a déclaré qu’il n’avait pas encore enquêté, mais a suggéré que les États-Unis et la Russie pourraient en discuter lors de consultations sur les questions de cybersécurité.