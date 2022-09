Le monde des échecs secoué par les accusations de triche portées par le meilleur joueur du jeu

Le monde distingué des échecs a été secoué par des accusations de tricherie portées par le principal joueur du jeu.

Magnus Carlsen, le champion du monde et joueur largement considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, a publié une déclaration sur Twitter dans laquelle il a déclaré qu’il pensait que l’adversaire américain de 19 ans, Hans Niemann “avait triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’avait fait publiquement. admis.”

Carlsen a perdu contre Niemann il y a deux semaines lors de la Sinquefield Cup à St. Louis, après quoi Carlsen s’est retiré du tournoi.

Le Norvégien a ensuite abandonné un match contre Niemann lors de la Julius Baer Generation Cup en ligne la semaine dernière après avoir fait un seul mouvement.

Niemann pas assez tendu, dit Carlsen

“Ses progrès excessifs ont été inhabituels”, a écrit Carlsen à propos de Niemann dans son message Twitter lundi soir, “et tout au long de notre match dans la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ni même pleinement concentré sur le jeu. dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je pense que seule une poignée de joueurs peut faire.

“Ce jeu a contribué à changer ma perspective.”

Carlsen n’a offert aucune preuve de la tricherie de Niemann.

“Il y a plus que je voudrais dire”, a écrit Carlsen. “Malheureusement, à l’heure actuelle, je suis limité dans ce que je peux dire sans l’autorisation explicite de Niemann de parler ouvertement.”

Carlsen a ajouté qu’il “ne veut pas jouer aux échecs avec Niemann”.

Niemann a déjà admis avoir triché en jouant aux échecs en ligne lorsqu’il avait 12 et 16 ans, mais a nié avoir jamais triché sur l’échiquier.

La Fédération internationale des échecs a de « profondes inquiétudes »

“Nous devons faire quelque chose contre la triche”, a déclaré Carlsen, “et pour ma part, je ne veux pas jouer contre des gens qui ont triché à plusieurs reprises dans le passé, car je ne sais pas ce qu’ils sont capables de faire dans l’avenir.”

Dans un communiqué publié vendredi – trois jours avant les accusations de Carlsen – le président de la Fédération internationale des échecs, Arkady Dvorkovich, a déclaré que l’instance dirigeante partageait les “profondes inquiétudes de Carlsen concernant les dommages que la tricherie cause aux échecs” et est prête à enquêter sur les incidents “lorsque la preuve initiale adéquate est fournie.”

Le président de la Fédération internationale des échecs, Arkady Dvorkovich, a critiqué Carlsen pour avoir quitté un match contre Niemann après un coup. (Pavel Golovkine/Associated Press)

Parlant de la conduite de Carlsen en quittant un match après un coup, Dvorkovich a ajouté : “Nous croyons fermement que le champion du monde a une responsabilité morale attachée à son statut, puisqu’il est considéré comme un ambassadeur mondial du jeu.

“Ses actions ont un impact sur la réputation de ses collègues, les résultats sportifs et peuvent éventuellement nuire à notre jeu. Nous croyons fermement qu’il y avait de meilleures façons de gérer cette situation.”

Niemann n’a pas répondu publiquement aux accusations de Carlsen.