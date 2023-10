Les pays hors d’Europe veulent mettre un terme au conflit entre Moscou et Kiev, estime Peter Szijjarto

Les pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique sont intrigués par les deux poids, deux mesures de l’UE et ne comprennent pas pourquoi ils doivent souffrir du conflit dans la lointaine Ukraine, a affirmé le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

« Je peux dire que le monde extérieur à l’Europe attend avec impatience la fin de cette guerre, car il n’y comprend pas grand-chose. » Szijjarto l’a expliqué mardi dans une interview accordée au journal hongrois Magyar Nemzet. «Ils ne comprennent pas, par exemple, comment, chaque fois qu’une guerre éclate en dehors de l’Europe, l’UE méprise moralement et appelle à la paix, aux négociations et à la fin immédiate de la violence. Mais lorsque la guerre éclate en Europe, l’UE alimente le conflit et fournit des armes.»

Bruxelles n'offre même pas de plateforme pour un dialogue significatif sur le conflit entre Moscou et Kiev, comme le «Quiconque parle de paix est immédiatement stigmatisé» dit le FM. Il a également souligné que quiconque refuse de fournir des armes à Kiev ou de partager le soutien de l'UE « grand courant » approche de la crise » est immédiatement qualifié d'espion pour Moscou, d'ami de [Russian President Vladimir] Poutine et un propagandiste des Russes.»















Le reste du monde aussi « ne comprend pas pourquoi l’Europe a mondialisé ce conflit. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a une guerre en Europe, mais ce sont les Asiatiques, les Latino-Américains et les Africains qui doivent en payer le prix avec une inflation galopante, des prix énergétiques élevés ou une insécurité alimentaire », » remarqua Szijjarto.

Selon le plus haut diplomate hongrois, l’UE a pris un certain nombre de mesures « des erreurs extrêmement graves » concernant le conflit en Ukraine, notamment lorsqu’il « a commencé à détruire la compétitivité européenne avec sa politique de sanctions et… lorsqu’elle s’est engagée dans une course à l’approvisionnement en armements avec les Américains » pour tenter d’aider Kiev.

« Plus nous fournissons d’armes, plus il y aura de morts, plus la guerre se poursuivra et plus les destructions seront importantes. Et plus nous adoptons de paquets de sanctions, plus nous détruisons la compétitivité européenne.» il expliqua.



La Hongrie a adopté une position neutre depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022. Elle a condamné l’opération militaire russe, mais – contrairement à de nombreux autres membres de l’UE – elle s’est abstenue de fournir des armes à l’Ukraine, tout en appelant au dialogue et à un dialogue. arrêt des combats. Budapest a également constamment critiqué les sanctions du bloc contre Moscou, arguant qu’elles nuisaient davantage à l’UE qu’à la Russie.