Cela fait plus d’un mois depuis le jour du scrutin, et mis à part le feu vert subrepticement de la transition vers l’administration Biden, ni Donald Trump ni son entourage (ni beaucoup de ses partisans) n’ont publiquement reconnu les résultats du vote. Il existe une variété de récits que Trump World ™ a perpétués pour expliquer la perte, y compris la fraude électorale, et les adeptes non seulement les achètent, mais diffusent également des théories encore plus absurdes en ligne.

Une acceptation implacable de mensonges flagrants associée au soutien inconditionnel d’un chef sont des symptômes classiques d’un comportement de type sectaire. Peut-être le sénateur Bernie Sanders décrit mieux vaut: «Le GOP a cessé d’être un parti politique. C’est maintenant une secte.

Alors que certains pourraient être tentés de rejeter cette rhétorique comme une simple hyperbole, plusieurs aspects clés des sectes – y compris un leader autoritaire charismatique et une idéologie extrémiste – sont présents dans le cas de Trump, explique Janja Lalich, Ph.D., chercheuse sur les sectes, professeur émérite de sociologie à la California State University, Chico, et auteur de Choix borné: vrais croyants et cultes charismatiques. Et les recherches publiées dans le Journal de psychologie sociale et politique confirme les affirmations de Lalich: les déclarations alarmistes et incendiaires de Trump, en particulier à l’égard des groupes marginalisés, renforcent la hiérarchie sociale et penchent vers l’autoritarisme, selon l’étude. Lalich dit également que même si elle ne voit pas de preuves concrètes d’un programme d’endoctrinement formel chez les partisans de Trump, elle «voit le suivi aveugle que nous voyons dans les sectes et la résistance à la contre-information».

Les sectes, explique Lalich, prospèrent grâce à l’application d’un système de punitions et de récompenses parmi les membres. Cela est évident dans le cercle des loyalistes politiques de Trump (en vous regardant, Mitch McConnell, Lindsey Graham et Rudy Giuliani) et dans la porte tournante sans fin des membres de l’administration de la Maison Blanche. Il y a des récompenses et une reconnaissance pour ceux qui le louent, comme Kellyanne Conway, qui est devenue célèbre en tant que voix des «faits alternatifs» après avoir mené une campagne réussie pour Trump. Et puis il y a les punitions: les Apprenti– comme le licenciement de membres du personnel qui dénoncent le dirigeant de quelque manière que ce soit, et le récent descente de police au domicile d’un scientifique qui a publié des numéros COVID. De plus, le leadership de Trump permet à des personnalités comme McConnell d’exercer leur pouvoir en faisant progresser la politique au Sénat, puis en se faufilant dans une confirmation de la prochaine juge de la Cour suprême, Amy Coney Barrett, avant les élections. Lalich souligne que cela fonctionne de deux manières pour un laquais de Trump comme McConnell; il atteint le pouvoir pour lui-même et sert l’agenda du leader.

Le système de punition et de récompenses s’applique également à la famille de Trump. La plupart de ses enfants adultes, en particulier Donald Jr., Eric et Ivanka, ont des rôles dans la sphère politique de leur père, donc ils peuvent gagner du pouvoir grâce à leur participation, ainsi qu’un gain financier. Le népotisme semble être un fil conducteur parmi les dirigeants autoritaires et sectaires; La famille de Kim Jong Un en Corée du Nord est connue pour cela, dit Lalich.

Au-delà du cercle intérieur d’une secte, il y a ce que Lalich appelle «l’échelon extérieur», expliquant: «Ce sont les partisans indispensables qui confèrent une légitimité au culte.» Dans ce cas, les entreprises bailleurs de fonds de Trump et les politiciens républicains qui n’approuvent ni ne désavouent pleinement le comportement tyrannique de Trump, peuvent être considérés comme faisant partie de l’échelon extérieur; leur soutien tacite au culte leur confère une influence économique et politique, selon Lalich. En refusant de condamner l’autoritarisme de Trump, la suprématie blanche flagrante, la xénophobie, la misogynie et les mensonges, ils en sont complices.

La religion et la spiritualité jouent également un rôle important dans l’ascension et le maintien de Trump au pouvoir. Se glorifier comme semblable au Christ est devenu normalisé; lors d’un récent rassemblement, Trump a affirmé que «seul Jésus-Christ est plus célèbre que lui», et son fils Eric a fait remarquer que son père avait «sauvé le christianisme». Ces idées selon lesquelles un leader est une sorte de seconde venue d’une figure du Christ ou d’une autre figure prophétique sont également typiques de la structure sectaire, dit Lalich. Les fidèles de Trump vont des chrétiens évangéliques, qui semblent se réconforter dans l’idée de lui en tant que figure du Christ, à certaines personnes qui croient aux philosophies New Age, qui ont qualifié Donald Trump de «travailleur de lumière». Le mouvement New Age perpétue l’idée que «vous créez votre propre réalité, et elle ne doit correspondre à la réalité de personne d’autre», dit le Dr Lalich, ce qui permet de comprendre facilement pourquoi certains adeptes seraient à l’aise avec Trump et Théories du complot de Trump. Certaines factions des communautés spirituelles et de bien-être New Age viennent également à Trump par le biais de théories du complot comme QAnon (où le terme conspiritualité de Charlotte Ward entre en jeu). Les influenceurs qui se plient à ces groupes, comme le yogi Krystal Tini, à hauteur de 147000 adeptes, ont épousé à la fois la rhétorique liée à QAnon et la désinformation anti-vax et COVID.

Cette étreinte de fausses informations se répercute vraiment sur les groupes qui crachent de dangereuses théories du complot et dans la population en général. La désinformation a été un principe central de toute la campagne et de la présidence de Trump et a donné naissance à QAnon – une secte à part entière. La théorie du complot de QAnon, devenue mouvement, affirme que Trump est le sauveur qui peut détruire le prétendu réseau de pédophiles sanctionné par les libéraux dont le siège est dans une pizzeria de Washington, DC (d’où PizzaGate). Bien que ces théories sonnent au-delà de la croyance pour beaucoup, les experts disent que, pour ceux qui y adhèrent, elles sont un moyen de donner un sens à un monde chaotique. Mais dans cette recherche de sens plus profond, de nombreux théoriciens du complot ont tendance à tomber dans un terrier de lapin difficile à échapper.

La psychologie du culte est connue pour son approche du «tout ou rien», en ce sens qu’il y a des implications si vous dénoncez ou quittez la secte – un système de punitions et de récompenses entre en jeu. «Les personnes qui sont membres de sectes et de gangs peuvent être complètement ostracisées, abusées , ou même tués s’ils ne récitent pas et ne croient pas à la rhétorique et à l’idéologie raciales », déclare Leela Magavi, MD, psychiatre et directrice médicale régionale de la psychiatrie communautaire du sud de la Californie. Plus les adeptes s’impliquent profondément dans la théorie du culte ou du complot, plus il est difficile de trouver leur issue. C’est ainsi qu’ils peuvent se trouver prêts à mourir pour leur chef, un autre aspect terrifiant des cultes et apparemment invoqué par les Parti républicain de l’Arizona récemment.

Bien que mourir pour Trump ne soit probablement pas à l’ordre du jour de la plupart des membres de sa secte, leur sort collectif après sa perte électorale n’est pas clair. «Si nous comparons cela à ce qui se passe lorsqu’un chef de secte meurt ou qu’une secte se brise, les factions se développeront; certaines personnes se rassembleront autour du chef et essaieront de le faire se présenter à nouveau aux élections, tandis que d’autres travailleront sur leurs propres ambitions politiques », dit Lalich. Certaines personnes peuvent encore considérer Trump comme la «seconde venue» et essayer de maintenir cette idée en vie, et d’autres partisans continueront probablement à promouvoir les théories QAnon. Il peut même y avoir d’anciens partisans de Trump ou de QAnon qui voient la lumière et quittent la secte, ou du moins en tombent quand ils cessent de voir Trump occuper leurs écrans chaque jour, a ajouté Lalich. Les tweets de Trump sur sa victoire aux élections et ses tentatives pour renverser les résultats sont à la fois pathétiques et infructueux pour le pays dans son ensemble, mais il a toujours des millions d’adeptes qui croient en lui, y compris beaucoup qui tourmentent les responsables électoraux dans des États comme le Michigan. et la Géorgie. Cela signifie qu’il a un public intégré pour plus que Twitter – peut-être même assez pour son propre réseau de télévision, où il peut développer sa base d’une manière nouvelle et terrifiante.

