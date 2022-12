Le monde de Reagan est la jeune voix fraîche du rap

Elle est peut-être jeune mais elle est prête ! Le rappeur et chanteur de 8 ans Reagan’s World est le prochain jeune artiste qui se prépare à reprendre la musique et la télévision.

Le monde de Reagan décrit son parcours musical

Nous avons rencontré Reagan’s World en studio plus tôt ce mois-ci après la sortie du premier single captivant de la jeune star de Reagan’s World, “Ima Mood, Ima Vibe” (disponible sur toutes les plateformes de streaming) le 7 décembre 2022.

La chanteuse, actrice et influenceuse de huit ans a discuté du single d’introduction de son album éponyme, C’est le monde de Reaganexprimant son enthousiasme à l’idée de sortir enfin la musique qu’elle a faite il y a des mois.

“Décembre est un grand mois pour moi”, a déclaré Reagan’s World à BOSSIP. “D’abord la chanson est sortie, puis le petit frère est là.”

Reagan nous a dit que certaines de ses plus grandes inspirations sont Bow Wow et Puff Daddy, mais elle a également parlé de travailler avec son père, Rodney “Rocky” Myers, qui est son producteur et co-scénariste.

Alors que “Ima Mood, Ima Vibe” est sa première introduction à l’industrie de la musique, Reagan n’est pas étrangère aux projecteurs, ayant déjà modelé des campagnes capillaires et dansé en compétition. Ces mouvements ont certainement porté leurs fruits, puisqu’elle et ses sœurs aînées, les jumelles Taylor et Madison, ont créé une danse pour accompagner le single, qui est devenu viral après avoir prévisualisé la chanson sur TikTok.

Vous pouvez écouter ou télécharger le single ICI

Consultez l’interview complète ci-dessous.